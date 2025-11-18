Καιρός: Αλλαγή σκηνικού με βροχές και καταιγίδες – Πότε θα έρθει το κρύο του χειμώνα – Αναλυτικοί χάρτες

Οι συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

Βροχές και ισχυρές καταιγίδες στο μενού του καιρού για τις επόμενες ημέρες, κυρίως στη Δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού της ΕΜΥ.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, επιδείνωση του καιρού στη βορειοδυτική Ελλάδα, με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, αναμένεται το επόμενο διήμερο.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Αύριο Τρίτη (18-11-2025) και μεθαύριο Τετάρτη (19-11-2025):

α. στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Παξών) και την Ήπειρο

β. από τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας

Κολυδάς: Το Σαββατοκύριακο αισθητή πτώση της θερμοκρασίας

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, την Τρίτη (18-11-25) και την Τετάρτη (19-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Παξών) και την Ήπειρο και από τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας.

Κατά τα άλλα η θερμοκρασία δεν αλλάζει ως την Παρασκευή, αλλά από το Σαββατοκύριακο θα έχουμε αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, σημειώνει ο μετεωρολόγος του Star.

ΣΕ ΙΣΧΥ ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙO ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΥ

Αύριο Τρίτη (18-11-25) και μεθαύριο Τετάρτη (19-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Παξών) και την Ήπειρο και από τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης στα δυτικά και βόρεια τμήματα της… pic.twitter.com/QtlO9jljqP November 17, 2025

Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

Ενόψει της κακοκαιρίας, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού #ΕΔΕΚ #EMY https://t.co/AriNohmH8n



Επιδείνωση του καιρού αύριο Τρίτη 18/11 και μεθαύριο Τετάρτη 19/11 στη βορειοδυτική Ελλάδα, με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες



Ακολουθούμε οδηγίες προστασίας https://t.co/0M1GiWmTZq pic.twitter.com/XyjyXwroPl — Civil Protection GR (@CivPro_GR) November 17, 2025

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων οι πολίτες:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (πχ γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (πχ κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (πχ αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ).

Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Διαβάστε επίσης:

Μακελειό στα Βορίζια: Το φωτογραφικό ντοκουμέντο που έκανε ανακρίτρια και εισαγγελέα να διαφωνήσουν

Νέες αποκαλύψεις για το κύκλωμα ψευδοεπενδυτών καζίνο – Το προφίλ των μελών

Σπύρος Μαρτίκας: Απείλησαν τη ζωή μου, έκανα απόπειρα αυτοκτονίας – Με έσωσε η Βρισηίδα και η αδερφή μου