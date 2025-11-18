Ναταλί Κάκκαβα: Επίθεση κατά μέτωπο στην Κατερίνα Καινούργιου – «Είπες ψέματα»
Παραιτείται από την προεδρία του Eurogroup o Ντόνοχιου
Άλλα ο Δένδιας… άλλα ο Γεραπετρίτης για τα φέρετρα με την ευρωπαϊκή σημαία – Γεραπετρίτης: «Δεν θα στείλουμε στρατό στην
Συνήγορος του Πολίτη: Ο καθημερινός αποκλεισμός των ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα – «Ανεπίλυτα ζητήματα»
Διαμαρτυρία στα γραφεία της Hellenic Train: «Τροχαίο υλικό 25ετίας και τεράστια έλλειψη προσωπικού»
Δυτική Όχθη: Έποικοι έκαψαν παλαιστινιακό χωριό – Φονική επίθεση με μαχαίρι εναντίον Ισραηλινών
Γιάννης Πλούταρχος: Καταδικάστηκε η stalker του – η ανατριχιαστική κατάθεση της συζύγου του
Προσβάσεις – ντροπή στα σχολεία στο Τσιφλικόπουλο
Ο Δήμος Αθηναίων επαναλειτουργεί τον «Εξωστρεφή» στον Λόφο του Στρέφη
Καλαμάτα: Χειροπέδες σε 36χρονο που καλλιεργούσε φυτά κάνναβης

Καιρός: Αλλαγή σκηνικού με βροχές και καταιγίδες – Πότε θα έρθει το κρύο του χειμώνα – Αναλυτικοί χάρτες

Οι συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

Βροχές και ισχυρές καταιγίδες στο μενού του καιρού για τις επόμενες ημέρες, κυρίως στη Δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού της ΕΜΥ.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, επιδείνωση του καιρού στη βορειοδυτική Ελλάδα, με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, αναμένεται το επόμενο διήμερο.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Αύριο Τρίτη (18-11-2025) και μεθαύριο Τετάρτη (19-11-2025):

α. στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Παξών) και την Ήπειρο

β. από τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας

Κολυδάς: Το Σαββατοκύριακο αισθητή πτώση της θερμοκρασίας

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά,  την Τρίτη (18-11-25) και την Τετάρτη (19-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Παξών) και την Ήπειρο και από τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας.

Κατά τα άλλα η θερμοκρασία δεν αλλάζει ως την Παρασκευή, αλλά από το Σαββατοκύριακο θα έχουμε αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, σημειώνει ο μετεωρολόγος του Star.

⚠ΣΕ ΙΣΧΥ ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙO ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΥ
✅Αύριο Τρίτη (18-11-25) και μεθαύριο Τετάρτη (19-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Παξών) και την Ήπειρο και από τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης στα δυτικά και βόρεια τμήματα της… pic.twitter.com/QtlO9jljqP

— Theodoros Kolydas (@KolydasT) November 17, 2025

Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

Ενόψει της κακοκαιρίας, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

⚠ Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού #ΕΔΕΚ #EMY 🔗 https://t.co/AriNohmH8n

⛈ Επιδείνωση του καιρού αύριο Τρίτη 18/11 και μεθαύριο Τετάρτη 19/11 στη βορειοδυτική Ελλάδα, με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Ακολουθούμε οδηγίες προστασίας 👉🏻 https://t.co/0M1GiWmTZq pic.twitter.com/XyjyXwroPl

— Civil Protection GR (@CivPro_GR) November 17, 2025

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων οι πολίτες:

  • Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.
  • Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.
  • Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.
  • Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).
  • Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.
  • Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (πχ γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (πχ κάτω από μπαλκόνια).
  • Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

  • Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.
  • Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

  • Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.
  • Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.
  • Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.
  • Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

  • Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.
  • Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.
  • Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.
  • Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.
  • Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.
  • Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (πχ αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ).
  • Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.
  • Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.
  • Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Διαβάστε επίσης:

Μακελειό στα Βορίζια: Το φωτογραφικό ντοκουμέντο που έκανε ανακρίτρια και εισαγγελέα να διαφωνήσουν

Νέες αποκαλύψεις για το κύκλωμα ψευδοεπενδυτών καζίνο – Το προφίλ των μελών

Σπύρος Μαρτίκας:  Απείλησαν τη ζωή μου, έκανα απόπειρα αυτοκτονίας – Με έσωσε η Βρισηίδα και η αδερφή μου


ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ: topontiki.gr


VIDEOS

val m amo

Δείτε επίσης...

Δίκη Novartis: «Στόχος ήταν να καταστραφεί ο Γιάννης Στουρνάρας» - Τι κατέθεσε η σύζυγος του

Αλλάζω Θερμοσίφωνα: Εξελίξεις για τις καθυστερήσεις – «Μπαίνει» η Κομισιόν

Προδημοσίευση από το βιβλίο «Ιθάκη» του Τσίπρα: «Η Μέρκελ άφωνη» για το δημοψήφισμα του 2015

Σπάνιο βίντεο του ΝΑΤΟ: Υποβρύχιο βυθίζει φρεγάτα με τορπίλη σε live καταγραφή

Ουκρανία: Το σκάνδαλο με τις μίζες επεκτείνεται σε κρατικές τράπεζες και ΜΜΕ

Το πρώτο χάπι για την «αιώνια νιότη» δοκιμάζει ο δημιουργός του ChatGPT

Οι Σοσιαλδημοκράτες στη Δανία κινδυνεύουν να χάσουν τον έλεγχο της Κοπεγχάγης ύστερα από έναν αιώνα

Φάμελλος: Συγκλίνουμε σε μια προοδευτική πρόταση που περιλαμβάνει τον Τσίπρα

Google: Φόβοι για νέα «dotcom φούσκα» στην τεχνητή νοημοσύνη – Προειδοποίηση Πιτσάι για επενδυτικό «παραλογισμό»

Αχαΐα: Ομολόγησε ο 25χρονος για τον θάνατο του 4χρονου – «Γλιστρήσαμε με τη γουρούνα»

Πέθανε ο Αλέκος Φλαμπουράρης

250.000 ευρώ για νέες ψηφιακές υπηρεσίες στον Δήμο Ιωαννιτών

Πράσινο φως για την κατασκευή νέου Νηπιαγωγείου στα Γιάννενα

Βελτίωση και επέκταση οριζόντιας σήμανσης

875.000 ευρώ για την αναβάθμιση υποδομών στο Κουτσελιό

Χρυσοχοΐδης: Την Πέμπτη ανακοινώνει το νομοθετικό πλαίσιο για την οπλοκατοχή (βίντεο)

Υπόθεση Βαλυράκη: Διεκόπη η δίκη για το θάνατο του - Συνεχίζεται στις 21 Νοεμβρίου

Γέρακας: Χειροπέδες σε οδηγό μηχανής που έτρεχε με 205 χιλιόμετρα και χωρίς δίπλωμα

Συνελήφθη 34χρονη για κλοπές μεγάλης αξίας - Κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές

Ανατροπή στο θάνατο του 4χρονου στην Αχαΐα: Ο 25χρονος θείος ομολόγησε ότι έπεσαν από τη γουρούνα

ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙ.....ΕΣΕΙΣ;

Τάτσης Άγγελος - Τζίμα Αριστέα - Οδοντοτεχνικό Εργαστήριο
Tzimas Home Accessories
Κοσμάς Ανθόπουλος - Ειρήνη Νικολάτου - Δικηγορικο Γραφειο
ACS ...σημαίνει courier
Facebook Chat Widget by WebCenter
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Save