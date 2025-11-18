Ολυμπιακός: Οι αδελφοί Αγγελόπουλοι χάρισαν στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ φανέλα με το νούμερο «7»
Η κόρης της Φώφης Γεννηματά κρατά την αιματοβαμμένη σημαία του Πολυτεχνείου

Η φοιτήτρια νομικής φαίνεται κρατούσε τη ματωμένη σημαία του Πολυτεχνείου μαζί με άλλα μέλη της ΠΑΣΠ

Στην κορυφή της πορείας για τα 52χρονια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου βρέθηκε η κόρη της Φώφης Γεννηματά, Κατερίνα Γεννηματά-Τσούνη.

Η φοιτήτρια νομικής φαίνεται κρατούσε τη ματωμένη σημαία του Πολυτεχνείου μαζί με άλλα μέλη της ΠΑΣΠ.

Η αείμνηστη Φώφη Γεννηματα είχε τρία παιδιά, την Αιμιλία από τον πρώτο της γάμο με τον Αλέξανδρο Ντέκα και τον Κώστα και την Κατερίνα από τον δεύτερο της γάμο με τον Ανδρέα Τσούνη.

*Η Κατερίνα φαίνεται στη φωτογραφία από αριστερά

