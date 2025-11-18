Αδελφές Μάνδρου: «Είμαστε πολύ συνδεδεμένες, κρυώνουμε και αρρωσταίνουμε μαζί»
Λύθηκε το μυστήριο: Αυτό ψιθύρισε ο Μπάρον Τραμπ στον Τζο Μπάιντεν την ημέρα της ορκωμοσίας του πατέρα του

Σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα στιγμιότυπα της ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε ο γιος του, Έρικ, αποκαλύπτοντας τι ήταν αυτό που ψιθύρισε στον Τζο Μπάιντεν ο μικρότερος αδελφός του, Μπάρον.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο νεαρός φοιτητής της Νέας Υόρκης πλησίασε ευγενικά τον απερχόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ και την Κάμαλα Χάρις στην αίθουσα του Καπιτωλίου, για να τους δώσει το χέρι. Όταν, όμως, ο Μπάρον Τραμπ έσκυψε και είπε κάτι στον Μπάιντεν, οι χρήστες του Διαδικτύου άρχισαν να φαντάζονται κάθε πιθανό σενάριο.

As a final salute to former president Biden, I wish him peaceful retirement days, though I doubt they will be as tranquil as he may hope. And to Kamala, I wish a return to fundamental human values and a true awakening, for without them, defeats will come in a relentless cascade.… pic.twitter.com/Vewa6nxCsp

— ⁿᵉʷˢ Barron Trump 🇺🇸 (@BarronTNews_) January 20, 2025

Όπως αναφέρει το People, λύση στο «μυστήριο» έδωσε τελικά ο 41χρονος γιος του Αμερικανού προέδρου, Έρικ, μιλώντας σχετικά στην εκπομπή The Megyn Kelly Show.

Η αποκάλυψη του Έρικ Τραμπ για την ατάκα του μικρότερου αδελφού του στον Τζο Μπάιντεν

«Θυμάστε όλη εκείνη την διαμάχη όπου ο Μπάρον απευθύνθηκε στον Μπάιντεν… Και τα Μέσα Ενημέρωσης είχαν όλους αυτούς τους ειδικούς στην ανάγνωση χειλιών να την αναλύουν και να λένε, “Ο Μπάρον είπε στον Μπάιντεν να πάει να γ…”;», ανέφερε αρχικά ο Έρικ Τραμπ, για να αποκαλύψει στη συνέχεια το τι συνέβη.

«Ένα βράδυ τηλεφώνησα στον Μπάρον, τον ρώτησα “τι είπες πραγματικά;”. Και μου απάντησε κάτι τόσο ευγενικό που παραλίγο να μην το καταλάβω καν – κάτι όπως, “Συγχαρητήρια και καλή τύχη σε εσένα” – ή κάτι τέτοιο», συνέχισε. «Κάτι που έδειχνε πολύ σεβασμό», πρόσθεσε.

Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι ο μικρότερος αδελφός του δεν είναι άνθρωπος που μπαίνει σε αντιπαραθέσεις: «Δεν το έχει μέσα του. Είναι καλός τύπος. Πιθανότατα το σκέφτεται. Σίγουρα το έχει εδώ πάνω (κάνοντας νόημα στο κεφάλι του), αλλά είναι πολύ ευγενικός για να βγει εκεί έξω και να το πει. Ο Μπάρον είναι ένα πολύ καλό παιδί».

