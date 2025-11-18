Ηράκλειο: Αιματηρή συμπλοκή μεταξύ νεαρών – Στο νοσοκομείο ένας τραυματίας
Politico: Η στροφή 180 μοιρών του Τραμπ για τα αρχεία του Επστάιν υπό την πίεση των… ανταρτών
Σοβαρό τροχαίο στη Λάρισα – Εγκλωβίστηκαν σε ΙΧ ένας πατέρας με τα δύο παιδιά του (Photos)
Γεωργιάδης: Η έλλειψη νοσηλευτών το μεγαλύτερο πρόβλημα του ΕΣΥ – Δεν μπορούμε να κάνουμε θαύματα
Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα ανοιχτά της Σκύρου, αισθητός και στην Αττική – «Δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας», λέει ο Λέκκας
Βίντεο – ντοκουμέντο: Η στιγμή που άγνωστοι «γαζώνουν» με σφαίρες το σπίτι επιχειρηματία στη Ρόδο
Ο Τραμπ λέει ότι «κάποια στιγμή» θα μιλήσει με τον Μαδούρο – Το Τρίνινταντ και Τομπάγκο καλωσορίζει τις στρατιωτικές ασκήσεις
Δανία: Κυβερνοεπίθεση φιλορώσων σε πολιτικά κόμματα την παραμονή των δημοτικών εκλογών
Ο Νετανιάχου καταδίκασε την επίθεση σε παλαιστινιακή κοινότητα στη Δυτική Όχθη – «Οι ταραχές υποκινούνται από μια χούφτα εξτρεμιστές»
ΗΠΑ: Παραιτήθηκε ο επικεφαλής της FEMA μετά τις έντονες επικρίσεις για την αντιμετώπιση των φονικών πλημμυρών στο Τέξας

Ηράκλειο: Αιματηρή συμπλοκή μεταξύ νεαρών – Στο νοσοκομείο ένας τραυματίας

Αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, 17/11, στο κέντρο του Ηρακλείου Κρήτης, μεταξύ ομάδας αλλοδαπών.

Αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, 17/11, στο κέντρο του Ηρακλείου Κρήτης, μεταξύ ομάδας αλλοδαπών.

Όπως αναφέρει το creta24.gr, η συμπλοκή έλαβε χώρα στην Χανιόπορτα, όταν, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ξέσπασε καβγάς μεταξύ νεαρών.

Στη διάρκεια του διαπληκτισμού, ένας εκ των νεαρών τραυματίστηκε, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι φέρεται να «χτυπήθηκε» από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομία και ΕΚΑΒ, με τον τραυματία να μεταφέρεται στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Διαβάστε επίσης:

Πολυτεχνείο: 52 χρόνια από την εξέγερση – Οι συγκλονιστικές στιγμές των πρώτων ωρών μέσα από τις αφηγήσεις των πρωταγωνιστών (videos)

«Πόσα λεφτά θες;» – Ο ρόλος της αθλήτριας ενόργανης στο κύκλωμα με τις απάτες και οι διάλογοι που την «καίνε»

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας – Άνοιξαν οι σταθμοί του Μετρό


ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ: topontiki.gr


VIDEOS

val m amo

Δείτε επίσης...

ΟΠΕΚΕΠΕ – Εξοργισμένοι οι αγρότες: Είμαστε απλήρωτοι, μας εμπαίζουν (βίντεο)

Λούβρο: Βέλγοι TikTokers κρέμασαν «έργο τέχνης» κοντά στη Μόνα Λίζα (βίντεο)

Έρευνα: 7 στους 10 νέους σκέφτονται να φύγουν στο εξωτερικό (βίντεο)

Κοινοβουλευτική παρέμβαση του ΚΚΕ για την κρίσιμη κατάσταση στο Νοσοκομείο Φιλιατών

Σεισμός τώρα στην Σκύρο – Αισθητός και στην Αττική

Η Φάρμα: Επεισοδιακή νίκη με show από Βαλεντίνα – Χειροκροτούν τη στρατηγική της στα social

«Κάποια στιγμή, θα μιλήσω μαζί του» – Νέο μήνυμα Τραμπ στον Μαδούρο

ΗΠΑ: Ο επικεφαλής της FEMA Ντέιβιντ Ρίτσαρντσον υπέβαλε την παραίτησή του

Σεισμός τώρα στο Άγιο Όρος

Ρόδος: Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή που γαζώνουν με σφαίρες το σπίτι επιχειρηματία

Η τρυφερή ανάρτηση της Ελισάβετ Μουτάφη: «Έγινα Θεία» – Πατέρας ο Κωνσταντίνος Μουταφτσής

Γιορτή σήμερα 18/11 – Τι λέει το εορτολόγιο

Άρης: Προπόνηση με επιστροφές και απουσίες πριν το ντέρμπι με την ΑΕΚ

Ο Ντραγκόφσκι επέστρεψε στα γκολπόστ της Πολωνίας μετά από 3,5 χρόνια

Μάχη των Θερμοπυλών: Νέα μελέτη ρίχνει φως στους άγνωστους πρωταγωνιστές – Γιατί οι 700 Θεσπιείς επέλεξαν να πεθάνουν πολεμώντας στο πλευρό των Σπαρτιατών

Σεισμός 4,6 Ρίχτερ ανοικτά της Σκύρου – Αισθητός και στην Αττική

Ουκρανία: Το θολό τοπίο γύρω από την στρατιωτική βοήθεια – Γιατί η υποστήριξη της Γαλλίας είναι από τις πιο αμφιλεγόμενες

Λέκκας για τον σεισμό 4,6 Ρίχτερ ανοικτά της Σκύρου: «Παρακολουθούμε την εξέλιξη του φαινομένου – Δεν μας ανησυχεί»

Συναγερμός στην Ευρώπη για ρωσική επίθεση: «Είμαστε σε προπολεμική περίοδο» λέει ο αρχηγός του Στρατού της Πολωνίας – Η προειδοποίηση της Γερμανίας

Ισραήλ: Ο Νετανιάχου καταγγέλλει τη βία «μιας χούφτας εξτρεμιστών» στη Δυτική Όχθη

ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙ.....ΕΣΕΙΣ;

George Coiffure
Κοσμάς Ανθόπουλος - Ειρήνη Νικολάτου - Δικηγορικο Γραφειο
Τάτσης Άγγελος - Τζίμα Αριστέα - Οδοντοτεχνικό Εργαστήριο
RATECH - Τεχνικό Γραφείο Αναλκυστήρων
Facebook Chat Widget by WebCenter
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Save