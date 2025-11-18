Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα ανοιχτά της Σκύρου, αισθητός και στην Αττική – «Δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας», λέει ο Λέκκας

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 32 χλμ δυτικά βορειοδυτικά της Σκύρου και το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 16,6 χλμ.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίxτερ σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Δευτέρας (17/11) στα ανοιχτά της Σκύρου.

Σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 32 χλμ δυτικά βορειοδυτικά της Σκύρου και το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 16,6 χλμ.

Η δόνηση έγινε αισθητή και στην Αττική.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, Ευθύμης Λέκκας, παρακολουθούν το φαινόμενο, δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές.

«Ο σεισμός εκδηλώθηκε βορειοδυτικά της Σκύρου, στον υποθαλάσσιο χώρο.

Το μέγεθος ήταν 4,6 ενώ έχουμε τρεις μικρότερους σεισμούς της τάξεως των 2 και 3 βαθμών. Πρόκειται για μια περιοχή με σχετικά έντονη σεισμικότητα. Όλος ο χώρος αυτός του βορείου Αιγαίου αλλά είναι μακριά από κατοικημένες περιοχές και από οικιστικά κέντρα», ανέφερε χαρακτηριστικά και προσέθεσε ότι ο σεισμός έγινε αισθητός σε Αττική, Σκύρο και στις γύρω περιοχές.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Αιματηρή συμπλοκή μεταξύ νεαρών – Στο νοσοκομείο ένας τραυματίας

Πολυτεχνείο: 52 χρόνια από την εξέγερση – Οι συγκλονιστικές στιγμές των πρώτων ωρών μέσα από τις αφηγήσεις των πρωταγωνιστών (videos)

«Πόσα λεφτά θες;» – Ο ρόλος της αθλήτριας ενόργανης στο κύκλωμα με τις απάτες και οι διάλογοι που την «καίνε»