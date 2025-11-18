Ηράκλειο: Αιματηρή συμπλοκή μεταξύ νεαρών – Στο νοσοκομείο ένας τραυματίας
Politico: Η στροφή 180 μοιρών του Τραμπ για τα αρχεία του Επστάιν υπό την πίεση των… ανταρτών
Σοβαρό τροχαίο στη Λάρισα – Εγκλωβίστηκαν σε ΙΧ ένας πατέρας με τα δύο παιδιά του (Photos)
Γεωργιάδης: Η έλλειψη νοσηλευτών το μεγαλύτερο πρόβλημα του ΕΣΥ – Δεν μπορούμε να κάνουμε θαύματα
Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα ανοιχτά της Σκύρου, αισθητός και στην Αττική – «Δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας», λέει ο Λέκκας
Βίντεο – ντοκουμέντο: Η στιγμή που άγνωστοι «γαζώνουν» με σφαίρες το σπίτι επιχειρηματία στη Ρόδο
Ο Τραμπ λέει ότι «κάποια στιγμή» θα μιλήσει με τον Μαδούρο – Το Τρίνινταντ και Τομπάγκο καλωσορίζει τις στρατιωτικές ασκήσεις
Δανία: Κυβερνοεπίθεση φιλορώσων σε πολιτικά κόμματα την παραμονή των δημοτικών εκλογών
Ο Νετανιάχου καταδίκασε την επίθεση σε παλαιστινιακή κοινότητα στη Δυτική Όχθη – «Οι ταραχές υποκινούνται από μια χούφτα εξτρεμιστές»
ΗΠΑ: Παραιτήθηκε ο επικεφαλής της FEMA μετά τις έντονες επικρίσεις για την αντιμετώπιση των φονικών πλημμυρών στο Τέξας

Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα ανοιχτά της Σκύρου, αισθητός και στην Αττική – «Δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας», λέει ο Λέκκας

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 32 χλμ δυτικά βορειοδυτικά της Σκύρου και το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 16,6 χλμ.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίxτερ σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Δευτέρας (17/11) στα ανοιχτά της Σκύρου.

Σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 32 χλμ δυτικά βορειοδυτικά της Σκύρου και το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 16,6 χλμ.

Η δόνηση έγινε αισθητή και στην Αττική.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, Ευθύμης Λέκκας, παρακολουθούν το φαινόμενο, δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές.

«Ο σεισμός εκδηλώθηκε βορειοδυτικά της Σκύρου, στον υποθαλάσσιο χώρο.

Το μέγεθος ήταν 4,6 ενώ έχουμε τρεις μικρότερους σεισμούς της τάξεως των 2 και 3 βαθμών. Πρόκειται για μια περιοχή με σχετικά έντονη σεισμικότητα. Όλος ο χώρος αυτός του βορείου Αιγαίου αλλά είναι μακριά από κατοικημένες περιοχές και από οικιστικά κέντρα», ανέφερε χαρακτηριστικά και προσέθεσε ότι ο σεισμός έγινε αισθητός σε Αττική, Σκύρο και στις γύρω περιοχές.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Αιματηρή συμπλοκή μεταξύ νεαρών – Στο νοσοκομείο ένας τραυματίας

Πολυτεχνείο: 52 χρόνια από την εξέγερση – Οι συγκλονιστικές στιγμές των πρώτων ωρών μέσα από τις αφηγήσεις των πρωταγωνιστών (videos)

«Πόσα λεφτά θες;» – Ο ρόλος της αθλήτριας ενόργανης στο κύκλωμα με τις απάτες και οι διάλογοι που την «καίνε»


ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ: topontiki.gr


VIDEOS

val m amo

Δείτε επίσης...

ΟΠΕΚΕΠΕ – Εξοργισμένοι οι αγρότες: Είμαστε απλήρωτοι, μας εμπαίζουν (βίντεο)

Λούβρο: Βέλγοι TikTokers κρέμασαν «έργο τέχνης» κοντά στη Μόνα Λίζα (βίντεο)

Έρευνα: 7 στους 10 νέους σκέφτονται να φύγουν στο εξωτερικό (βίντεο)

Κοινοβουλευτική παρέμβαση του ΚΚΕ για την κρίσιμη κατάσταση στο Νοσοκομείο Φιλιατών

Σεισμός τώρα στην Σκύρο – Αισθητός και στην Αττική

Η Φάρμα: Επεισοδιακή νίκη με show από Βαλεντίνα – Χειροκροτούν τη στρατηγική της στα social

«Κάποια στιγμή, θα μιλήσω μαζί του» – Νέο μήνυμα Τραμπ στον Μαδούρο

ΗΠΑ: Ο επικεφαλής της FEMA Ντέιβιντ Ρίτσαρντσον υπέβαλε την παραίτησή του

Σεισμός τώρα στο Άγιο Όρος

Ρόδος: Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή που γαζώνουν με σφαίρες το σπίτι επιχειρηματία

Η τρυφερή ανάρτηση της Ελισάβετ Μουτάφη: «Έγινα Θεία» – Πατέρας ο Κωνσταντίνος Μουταφτσής

Γιορτή σήμερα 18/11 – Τι λέει το εορτολόγιο

Άρης: Προπόνηση με επιστροφές και απουσίες πριν το ντέρμπι με την ΑΕΚ

Ο Ντραγκόφσκι επέστρεψε στα γκολπόστ της Πολωνίας μετά από 3,5 χρόνια

Μάχη των Θερμοπυλών: Νέα μελέτη ρίχνει φως στους άγνωστους πρωταγωνιστές – Γιατί οι 700 Θεσπιείς επέλεξαν να πεθάνουν πολεμώντας στο πλευρό των Σπαρτιατών

Σεισμός 4,6 Ρίχτερ ανοικτά της Σκύρου – Αισθητός και στην Αττική

Ουκρανία: Το θολό τοπίο γύρω από την στρατιωτική βοήθεια – Γιατί η υποστήριξη της Γαλλίας είναι από τις πιο αμφιλεγόμενες

Λέκκας για τον σεισμό 4,6 Ρίχτερ ανοικτά της Σκύρου: «Παρακολουθούμε την εξέλιξη του φαινομένου – Δεν μας ανησυχεί»

Συναγερμός στην Ευρώπη για ρωσική επίθεση: «Είμαστε σε προπολεμική περίοδο» λέει ο αρχηγός του Στρατού της Πολωνίας – Η προειδοποίηση της Γερμανίας

Ισραήλ: Ο Νετανιάχου καταγγέλλει τη βία «μιας χούφτας εξτρεμιστών» στη Δυτική Όχθη

ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙ.....ΕΣΕΙΣ;

George Coiffure
Κοσμάς Ανθόπουλος - Ειρήνη Νικολάτου - Δικηγορικο Γραφειο
Τάτσης Άγγελος - Τζίμα Αριστέα - Οδοντοτεχνικό Εργαστήριο
RATECH - Τεχνικό Γραφείο Αναλκυστήρων
Facebook Chat Widget by WebCenter
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Save