Το «είμαι έτοιμος» του Ανδρουλάκη και το μπλοκάκι του Σημίτη

Το μπλοκάκι με τις σημειώσεις για τα μέτρα ταυτίστηκε με τα έργα και τις ημέρες του Κώστα Σημίτη στο ΠΑΣΟΚ

Το μπλοκάκι με τις σημειώσεις για τα μέτρα ταυτίστηκε με τα έργα και τις ημέρες του Κώστα Σημίτη στο ΠΑΣΟΚ. Με την εκσυγχρονισμένη του εκδοχή επανέρχεται στην Χαριλάου Τρικούπη καθώς τα στελέχη του κόμματος έχουν στα μέιλς τους αναλυτικά το κόστος για κάθε μέτρο που εξήγγειλε από την ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης για να απαντούν στις παρεμβάσεις τους στα ΜΜΕ.

Όπως λένε χαρακτηριστικά στο ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζοντας ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα από την Θεσσαλονίκη, έδωσε ένα ισχυρό όπλο στα χέρια των στελεχών του κόμματος για τις τηλεμαχίες τους και όχι μόνο. Μπορούν πλέον να επικοινωνούν αυτές τις θέσεις απαντώντας καθαρά για το πόσο κοστίζουν, όταν δέχονται την σχετική πίεση από κυβερνητικά στελέχη.

Στο επιτελείο του Νίκου Ανδρουλάκη θέλουν να διατηρήσουν στο προσκήνιο την παρουσία του στη ΔΕΘ με την θέση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, διαχέοντας πλέον την δουλειά που έγινε για το πρόγραμμα σε κάθε στέλεχος του κόμματος. Το «είμαι έτοιμος» που τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ομιλία του στη ΔΕΘ αφορούσε την διακυβέρνηση, για να ισχυροποιηθεί η κυβερνησιμότητα του ΠΑΣΟΚ γνωρίζουν όλοι ότι χρειάζεται και ένα έτοιμο πρόγραμμα το οποίο πλέον μπορεί να παρουσιάζεται σε κάθε ευκαιρία.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Χατζηνικολάου δεν έχασε την ευκαιρία να πει πόσο κοστίζει κάθε ένα από τα κύρια μέτρα που πρότεινε από την ΔΕΘ. «Είναι η πρώτη φορά που πάει αξιωματική αντιπολίτευση στη ΔΕΘ με μέτρα κοστολογημένα, συγκεκριμένα, κάποια σε βάθος τετραετίας και κάποια από την αρχή μιας διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ», τόνισε. Το σύνολο των μέτρων του ΠΑΣΟΚ έχουν υπολογιστεί στα 2,6 δισ. Ο 13ος μισθός στα 1,27 δισ. μικτό κόστος με πραγματικό κόστος στα 750 εκατ. Το νέο ΕΚΑΣ σε 350.000 χιλιάδες χαμηλοσυνταξιούχους στα 540 εκατομμύρια ευρώ, οι συντάξεις χηρείας στα 100 εκατομμύρια ευρώ και για τον ΦΠΑ στα προϊόντα 150 εκατομμύρια ευρώ.

«Αν η πολιτική της αποτυχίας μπορεί να δίνει 1,7 δισ., η πολιτική της επιτυχίας, της ανάπτυξης, της υγιούς ανάπτυξης μπορεί να δώσει 2,6 δισ.», κατέληξε μιλώντας στον Real Fm ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Αυτή την κοστολόγηση για κάθε μέτρο με αυτά τα επιχειρήματα επιθυμούν στην Χαριλάου Τρικούπη να την μεταφέρουν χωρίς σφάλματα τα στελέχη του κόμματος στον δημόσιο διάλογο. Το «είμαι έτοιμος» του Νίκου Ανδρουλάκη σε μεγάλο βαθμό θα κριθεί σαν μήνυμα από τις μετρήσεις του επόμενου χρονικού διαστήματος στα ποιοτικά στοιχεία.

Μέχρι τότε το μπλοκάκι του Σημίτη επιστρέφει ως τάμπλετ ή λάπτοπ στα χέρια των στελεχών του ΠΑΣΟΚ για να μελετήσουν και να βγουν μπροστά στις μετωπικές συγκρούσεις με την κυβέρνηση που αμφισβητεί τις θέσεις και την κοστολόγηση του προγράμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

