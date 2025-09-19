Και επισήμως η Κίμπερλι Γκιλφόιλ πρέσβης στην Ελλάδα: Επικυρώθηκε ο διορισμός της από τη Γερουσία των ΗΠΑ

Η Γερουσία των ΗΠΑ επιβεβαίωσε 48 από τους υποψήφιους του προέδρου Τραμπ

Για την Ελλάδα ετοιμάζει βαλίτσες η νέα πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ, καθώς εγκρίθηκε από τη Γερουσία ο διορισμός της στη χώρα μας.

Η Γερουσία των ΗΠΑ επιβεβαίωσε 48 από τους υποψήφιους του προέδρου Τραμπ σε μία μόνο ψηφοφορία 51-47 στις 18 Σεπτεμβρίου 2025, αφού οι Ρεπουμπλικάνοι άλλαξαν τους κανόνες για να περιορίσουν τη συζήτηση και να επιταχύνουν τη διαδικασία.

Ανάμεσα στους υποψήφιους περιλαμβάνονται πρέσβεις όπως η Κίμπερλι Γκιλφόιλ (στην Ελλάδα) και η Κάλιτσα Γκίνγκριτς (στην Ελβετία), καθώς και άλλοι για θέσεις σε υπηρεσίες όπως το Εμπόριο και η Ενέργεια.

Αυτό σημαίνει ότι πλέον έχουν εγκριθεί να αναλάβουν τις θέσεις τους, παρακάμπτοντας ατομικές καθυστερήσεις.

Μετά το «πράσινο φως» που έλαβε, η Γκίλφοϊλ θα βρίσκεται στην Αθήνα εντός περίπου 6 εβδομάδων.

Να σημειωθεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ την είχε προτείνει για την θέση αυτή από τον Δεκέμβριο του 2024, περίπου έναν μήνα μετά την επανεκλογή του στην Προεδρία των ΗΠΑ.

Η Γκιλφόιλ είναι πρώην εισαγγελέας της Καλιφόρνια και τηλεοπτική προσωπικότητα ειδήσεων, η οποία ηγήθηκε της συγκέντρωσης χρημάτων για την προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ το 2020 και κάποτε ήταν αρραβωνιασμένη με τον γιο του Τραμπ, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ.

