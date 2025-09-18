Συναγερμός στη Ρωσία: Σεισμός – «μαμούθ» 7,8 Ρίχτερ στην χερσόνησο της Καμτσάτκα – Προειδοποίηση για τσουνάμι
Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,8 Ρίχτερ σημειώθηκε ανοιχτά της χερσονήσου της Καμτσάτκα στη Ρωσία, σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία (USGS).
Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χλμ. σύμφωνα με την USGS και το επίκεντρο εντοπίζεται στα ανοικτά της ανατολικής ακτής.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι, κυρίως για νησιά στην Αλάσκα.
Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για την τρίτη δόνηση πάνω από 7 Ρίχτερ μέσα σε λίγες εβδομάδες στην ευρύτερη περιοχή, η οποία είναι πάντως αραιοκατοικημένη.
