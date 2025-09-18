Συναγερμός στη Ρωσία: Σεισμός – «μαμούθ» 7,8 Ρίχτερ στην χερσόνησο της Καμτσάτκα – Προειδοποίηση για τσουνάμι

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χλμ. σύμφωνα με την USGS

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,8 Ρίχτερ σημειώθηκε ανοιχτά της χερσονήσου της Καμτσάτκα στη Ρωσία, σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία (USGS).

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χλμ. σύμφωνα με την USGS και το επίκεντρο εντοπίζεται στα ανοικτά της ανατολικής ακτής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι, κυρίως για νησιά στην Αλάσκα.

A 7.8 magnitude earthquake has struck Russia’s Kamchatka Peninsula. A tsunami warning has been issued. pic.twitter.com/HrVAf28bf1 — NewsGo (@WorldNewsGo) September 18, 2025

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για την τρίτη δόνηση πάνω από 7 Ρίχτερ μέσα σε λίγες εβδομάδες στην ευρύτερη περιοχή, η οποία είναι πάντως αραιοκατοικημένη.

Διαβάστε επίσης:

Ισραήλ: Ενώ η Γάζα λιμοκτονεί, ο στρατός εισηγείται να ανασταλεί η είσοδος της ανθρωπιστικής βοήθειας από την Ιορδανία

Ποιες εταιρείες κερδίζουν από τη σφαγή στη Γάζα

Μπλόκο στο λιμάνι της Ραβένα: Εργαζόμενοι απέτρεψαν την αποστολή πυρομαχικών στο Ισραήλ