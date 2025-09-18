Ο Τραμπ δυσαρεστημένος με τον Νετανιάχου για τις στρατιωτικές επιλογές στη Γάζα
Ρεκόρ λαθραίων ειδών ατμίσματος: Κατάσχεση 118.300 τεμαχίων στους Ευζώνους
Ικανοποίηση στους πιστούς της Μητρόπολης Αργυροκάστρου για την εκλογή Ναθαναήλ
Δημοσκόπηση MRB: Στις 14,4 μονάδες η διαφορά ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, τρίτο κόμμα η Ελληνική Λύση – «Αγκάθι» παραμένει η ακρίβεια
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Αντιπαράθεση ΝΔ – αντιπολίτευσης για τη λίστα μαρτύρων (video)
ΕΟΔΥ: 226 νέες εισαγωγές με COVID-19 και δύο θάνατοι την τελευταία εβδομάδα
Ένταση στο αλβανικό Κοινοβούλιο: Πέταξαν στον Ράμα το βιβλίο του Συντάγματος (video)
Νέα Αριστερά: Στη Βουλή το ζήτημα των ελλείψεων στην Ειδική Αγωγή
Προθεσμία από την ΕΕ στην Ελλάδα για τις αγροτικές επιδοτήσεις – Τσιάρας: «Δεν θα χαθούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια»
Στη λίστα μαρτύρων της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Βαγγέλης Αργύρης – Προτάσεις για Στύλιο και Γιόγιακα

ΜΑΤ σε αμόκ στην Πάτρα: ΜΑΤατζής ρίχνει μπουνιά σε συνάδελφό του ενώ διαλύουν με χημικά την πορεία για τον Παύλο Φύσσα (Video)

Ένα απίστευτο σκηνικό σημειώθηκε στην Πάτρα, κατά τη διάρκεια της πορείας στη μνήμη του Παύλου Φύσσα κι ενώ οι δυνάμεις των ΜΑΤ βρίσκονταν παρατεταγμένες, Άνδρας των ΜΑΤ επιτέθηκε σε συνάδελφό

Ένα απίστευτο σκηνικό σημειώθηκε στην Πάτρα, κατά τη διάρκεια της πορείας στη μνήμη του Παύλου Φύσσα κι ενώ οι δυνάμεις των ΜΑΤ βρίσκονταν παρατεταγμένες,

Άνδρας των ΜΑΤ επιτέθηκε σε συνάδελφό του, ρίχνοντάς του μπουνιά, την ώρα που η αστυνομία έριχνε δακρυγόνα στους διαδηλωτές.

Όλα ξεκίνησαν όταν επικράτησε ένταση, με τους διαδηλωτές να αντιδρούν στην παρουσία των ΜΑΤ σε απόσταση αναπνοής από την “ουρά” της πορείας, σύμφωνα με το thebest.gr.

Τα ΜΑΤ προχώρησαν σε εκτεταμένη χρήση χημικών. Μετά τη ρίψη, στο βίντεο φαίνεται ένας άνδρας των ΜΑΤ να ζητάει εξηγήσεις από ένα συνάδελφό του και στη συνέχεια να του ρίχνει μια μπουνιά στο κεφάλι. Ίσως τον επηρέασαν τα χημικά…

Νέα ενιαία παράταξη στις αστικές συγκοινωνίες

Θεσσαλονίκη: Σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 29χρονο μοτοσικλετιστή

Αιγάλεω: Προφυλακίστηκε για τους εμπρησμούς στον Υμηττό ο 32χρονος – «Έχω ακουστά τον ISIS»


Χρηματιστήριο: Άνοδος 0,39%, στα 184,35 εκατ. ευρώ ο τζίρος

«Αντ-ηχήσεις»: Εικαστική έκθεση της Σχολής Καλών Τεχνών Ιωαννίνων στην Άρτα

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ: Εόρτασε με πλήθος πιστών ο ιστορικός ναός Αγίας Σοφίας Βρυσοπούλας (ΦΩΤΟ)

Λιβύη: Πάνω από 100 πρόσφυγες από το Σουδάν νεκροί ή αγνοούμενοι σε δυο ναυάγια

Επίδομα ΟΠΕΚΑ για Βορειοηπειρώτες: Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Καταζητούμενος με ποινή φυλάκισης 6 μηνών συνελήφθη στην Κακαβιά

Το Σκάκι στην Πλατεία – 6ο Μαθητικό Ανοιχτό Πρωτάθλημα Σκάκι Άρτας

«Κλείδωσε» το ραντεβού Μητσοτάκη με Ερντογάν – Στη Νέα Υόρκη στις 23 Σεπτεμβρίου

Ioannina Lake Run 2025: 19η διοργάνωση με 6.000+ δρομείς και διεθνή συμμετοχή

Μεγάλος σεισμός στην Ινδονησία

Σάλος με τη «στιλιστική γκάφα» της Μελάνια Τραμπ – Η εμφάνιση πλάι στον Κάρολο

Σκηνικό πολιτικής αστάθειας από τα δυο νέα γκάλοπ: Κάτω από 30% η κυβέρνηση, κάτω από 15% τα κόμματα της αντιπολίτευσης

Ολυμπιακός: Προς «Μονζουίκ» ο αγώνας με την Μπαρτσελόνα

Εξετάζει τον Νικ Καλάθη ο Ολυμπιακός

Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Ινδονησία

Μπέλα Χαντίντ: Ανησυχία μετά τη νέα της ανάρτηση από το νοσοκομείο – Η μάχη της με την νόσο του Lyme

Ανησυχία για τη φέτα λόγω της εξάπλωσης της ευλογιάς των προβάτων – Μειώνεται η παραγωγή και αυξάνεται η τιμή

Η Ελλάδα πρωτοπόρος στη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης με 19 καινοτόμες δράσεις

ΟΙΕΛΕ: Ευθύνη του Υπουργείου για την εργασιακή αυθαιρεσία στα ιδιωτικά σχολεία

ΜΑΤατζής ρίχνει μπουνιά σε ΜΑΤατζή – Βίντεο με το απίστευτο σκηνικό στην πορεία για τον Παύλο Φύσσα (Βίντεο)

