Ο Τραμπ δυσαρεστημένος με τον Νετανιάχου για τις στρατιωτικές επιλογές στη Γάζα
Ρεκόρ λαθραίων ειδών ατμίσματος: Κατάσχεση 118.300 τεμαχίων στους Ευζώνους
Ικανοποίηση στους πιστούς της Μητρόπολης Αργυροκάστρου για την εκλογή Ναθαναήλ
Δημοσκόπηση MRB: Στις 14,4 μονάδες η διαφορά ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, τρίτο κόμμα η Ελληνική Λύση – «Αγκάθι» παραμένει η ακρίβεια
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Αντιπαράθεση ΝΔ – αντιπολίτευσης για τη λίστα μαρτύρων (video)
ΕΟΔΥ: 226 νέες εισαγωγές με COVID-19 και δύο θάνατοι την τελευταία εβδομάδα
Ένταση στο αλβανικό Κοινοβούλιο: Πέταξαν στον Ράμα το βιβλίο του Συντάγματος (video)
Νέα Αριστερά: Στη Βουλή το ζήτημα των ελλείψεων στην Ειδική Αγωγή
Προθεσμία από την ΕΕ στην Ελλάδα για τις αγροτικές επιδοτήσεις – Τσιάρας: «Δεν θα χαθούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια»
Στη λίστα μαρτύρων της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Βαγγέλης Αργύρης – Προτάσεις για Στύλιο και Γιόγιακα

Φωτιά στο Ακρωτήρι Χανίων – Σε εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων

Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στο εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων της ΔΕΔΙΣΑ στο Ακρωτήρι Χανίων. Πρόκειται για εκτεταμένη πυρκαγιά στο κύτταρο του χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων του εργοστασίου, ενώ έχει σπεύσει ήδη

Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στο εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων της ΔΕΔΙΣΑ στο Ακρωτήρι Χανίων.

Πρόκειται για εκτεταμένη πυρκαγιά στο κύτταρο του χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων του εργοστασίου, ενώ έχει σπεύσει ήδη μεγάλη πυροσβεστική δύναμη.

Η φωτιά έχει λάβει διαστάσεις χωρίς ωστόσο να απειλούνται για την ώρα εγκαταστάσεις, μηχανήματα και εργαζόμενοι. 10 υδροφόρα οχήματα και περισσότεροι απο 35 πυροσβέστες έχουν ήδη σπεύσει και επιχειρούν στη φωτιά που έχει ξεσπάσει στο εργοστάσιο απορριμμάτων της ΔΕΔΙΣΑ στην Περβολίτσα Ακρωτηρίου.

Πυροσβέστες και σκαπτικά μηχανήματα δίνουν μάχη ώστε η φωτιά να περιοριστεί εντός του περιφραγμένου χώρου του εργοστασίου, ενώ στην περιοχή πνέουν έντονοι άνεμοι.

Σύμφωνα με το δήμαρχο Χανίων, θα δοθεί μάχη για να περιοριστεί η πυρκαγιά αλλά και για να μην σταματήσει η αποκομιδή απορριμμάτων του νομού.

Νέα ενιαία παράταξη στις αστικές συγκοινωνίες

Θεσσαλονίκη: Σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 29χρονο μοτοσικλετιστή

Αιγάλεω: Προφυλακίστηκε για τους εμπρησμούς στον Υμηττό ο 32χρονος – «Έχω ακουστά τον ISIS»


Χρηματιστήριο: Άνοδος 0,39%, στα 184,35 εκατ. ευρώ ο τζίρος

«Αντ-ηχήσεις»: Εικαστική έκθεση της Σχολής Καλών Τεχνών Ιωαννίνων στην Άρτα

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ: Εόρτασε με πλήθος πιστών ο ιστορικός ναός Αγίας Σοφίας Βρυσοπούλας (ΦΩΤΟ)

Λιβύη: Πάνω από 100 πρόσφυγες από το Σουδάν νεκροί ή αγνοούμενοι σε δυο ναυάγια

Επίδομα ΟΠΕΚΑ για Βορειοηπειρώτες: Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Καταζητούμενος με ποινή φυλάκισης 6 μηνών συνελήφθη στην Κακαβιά

Το Σκάκι στην Πλατεία – 6ο Μαθητικό Ανοιχτό Πρωτάθλημα Σκάκι Άρτας

«Κλείδωσε» το ραντεβού Μητσοτάκη με Ερντογάν – Στη Νέα Υόρκη στις 23 Σεπτεμβρίου

Ioannina Lake Run 2025: 19η διοργάνωση με 6.000+ δρομείς και διεθνή συμμετοχή

Μεγάλος σεισμός στην Ινδονησία

Σάλος με τη «στιλιστική γκάφα» της Μελάνια Τραμπ – Η εμφάνιση πλάι στον Κάρολο

Σκηνικό πολιτικής αστάθειας από τα δυο νέα γκάλοπ: Κάτω από 30% η κυβέρνηση, κάτω από 15% τα κόμματα της αντιπολίτευσης

Ολυμπιακός: Προς «Μονζουίκ» ο αγώνας με την Μπαρτσελόνα

Εξετάζει τον Νικ Καλάθη ο Ολυμπιακός

Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Ινδονησία

Μπέλα Χαντίντ: Ανησυχία μετά τη νέα της ανάρτηση από το νοσοκομείο – Η μάχη της με την νόσο του Lyme

Ανησυχία για τη φέτα λόγω της εξάπλωσης της ευλογιάς των προβάτων – Μειώνεται η παραγωγή και αυξάνεται η τιμή

Η Ελλάδα πρωτοπόρος στη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης με 19 καινοτόμες δράσεις

ΟΙΕΛΕ: Ευθύνη του Υπουργείου για την εργασιακή αυθαιρεσία στα ιδιωτικά σχολεία

ΜΑΤατζής ρίχνει μπουνιά σε ΜΑΤατζή – Βίντεο με το απίστευτο σκηνικό στην πορεία για τον Παύλο Φύσσα (Βίντεο)

