Ο Τραμπ δυσαρεστημένος με τον Νετανιάχου για τις στρατιωτικές επιλογές στη Γάζα
Ρεκόρ λαθραίων ειδών ατμίσματος: Κατάσχεση 118.300 τεμαχίων στους Ευζώνους
Ικανοποίηση στους πιστούς της Μητρόπολης Αργυροκάστρου για την εκλογή Ναθαναήλ
Δημοσκόπηση MRB: Στις 14,4 μονάδες η διαφορά ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, τρίτο κόμμα η Ελληνική Λύση – «Αγκάθι» παραμένει η ακρίβεια
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Αντιπαράθεση ΝΔ – αντιπολίτευσης για τη λίστα μαρτύρων (video)
ΕΟΔΥ: 226 νέες εισαγωγές με COVID-19 και δύο θάνατοι την τελευταία εβδομάδα
Ένταση στο αλβανικό Κοινοβούλιο: Πέταξαν στον Ράμα το βιβλίο του Συντάγματος (video)
Νέα Αριστερά: Στη Βουλή το ζήτημα των ελλείψεων στην Ειδική Αγωγή
Προθεσμία από την ΕΕ στην Ελλάδα για τις αγροτικές επιδοτήσεις – Τσιάρας: «Δεν θα χαθούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια»
Στη λίστα μαρτύρων της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Βαγγέλης Αργύρης – Προτάσεις για Στύλιο και Γιόγιακα

Χίος: Στη φυλακή οι 2 Τούρκοι που συνελήφθησαν με 12.500 κινητά τηλέφωνα

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν την Πέμπτη οι δύο Τούρκοι που συνελήφθησαν με χιλιάδες κινητά τηλέφωνα στη Χίο. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα στη Χίο, και οι δύο Τούρκοι θα οδηγηθούν τελικά […]

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν την Πέμπτη οι δύο Τούρκοι που συνελήφθησαν με χιλιάδες κινητά τηλέφωνα στη Χίο.

Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα στη Χίο, και οι δύο Τούρκοι θα οδηγηθούν τελικά στη φυλακή, μία εβδομάδα μετά τη σύλληψή τους για παράβαση του νόμου περί λαθρεμπορίου.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, παρά το ότι ο 62χρονος φέρεται να «πήρε» την υπόθεση πάνω του και πως, τόσo τα 4.000 κινητά που βρέθηκαν στο ιστιοφόρο του, αλλά και τα άλλα 8.500 στο βαν, τα είχε ο ίδιος προμηθευτεί για να τα μεταφέρει στην Τουρκία, αποφασίστηκε η προφυλάκιση και του 72χρονου.

Αναμένεται δε να ζητηθεί επανατιμολόγηση των κινητών τηλεφώνων που αρχικά η αξία τους υπολογίστηκε σε 695.000 ευρώ και οι δασμοί που θα έχανε το ελληνικό δημόσιο σε 166.500 ευρώ. Ποσό που υπερβαίνει τα 150.000 ευρώ, οπότε και κάνει την πράξη κακουργηματικού χαρακτήρα.

Νέα ενιαία παράταξη στις αστικές συγκοινωνίες

Θεσσαλονίκη: Σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 29χρονο μοτοσικλετιστή

Αιγάλεω: Προφυλακίστηκε για τους εμπρησμούς στον Υμηττό ο 32χρονος – «Έχω ακουστά τον ISIS»


