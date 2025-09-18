Σωτήρης Τσαφούλιας: «Είναι συχνό φαινόμενο να παρεξηγείται μια ατάκα μου»

Έξήγησε γιατί θεωρεί τη λέξη «συμπερίληψη» ρατσιστική

Για δηλώσεις και ατάκες του που μπορεί να έχουν παρερμηνευτεί, καθώς και για τη σημασία των λέξεων μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Σωτήρης Τσαφούλιας, καλεσμένος στο Στούντιο 4 το απόγευμα της Πέμπτης.

«Τώρα τελευταία είναι συχνό φαινόμενο το να παρεξηγείται μια ατάκα μου. Επειδή γίνεται γενικά μια προσπάθεια για cancel, δεξιά και αριστερά όπου μπορείς, ναι γίνεται. Δηλαδή η τελευταία προσπάθεια ήταν όταν ένας δημοσιογράφος, του οποίου δεν θα πω το όνομα, με μετριότατα ελληνικά, που τα κάνει να φαίνονται πάρα πολύ ωραία, έγραψε ένα υπέροχο άρθρο για να με αποδομήσει επειδή είχα πει πως θεωρώ ότι το πιο ρατσιστικό σύνθημα που ακούστηκε τα τελευταία χρόνια στο στόμα των αντιρατσιστών ήταν το Black Like Matters», ανέφερε ο γνωστός σκηνοθέτης.

Στη συνέχεια, εξήγησε γιατί θεωρεί τη λέξη «συμπερίληψη» ρατσιστική«Όπως θεωρώ άκρως λάθος και να λένε συγκεκριμένες ομάδες συνανθρώπων μας τη λέξη “συμπερίληψη”. Και αυτό είναι ρατσιστικό και λάθος. Δηλαδή όταν σου λέω να με συμπεριλάβεις κάπου, αναγνωρίζω ότι εκεί που σου ζητάω να με συμπεριλάβεις είναι δικό σου οικόπεδο και ζητάω τη συμπερίληψη», σημείωσε.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο Σωτήρης Τσαφούλιας υποστήριξε πως οι λέξεις διατηρούν τη δύναμή τους, ακόμα και όταν οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν το νόημά τους. «Εννοώ πως ακόμη και αν δεν ξέρουμε τη σημασία των λέξεων, αυτές δεν χάνουν τη δύναμη τους. Ούτε στη στρατηγική ούτε στον προγραμματισμό του μυαλού μας. Είναι σαν αυτό με το βάρος, όπου αν πεις πως θέλεις να χάσεις πέντε κιλά θα τα ξαναπάρεις. Γιατί ο εγκέφαλος σου είναι προγραμματισμένος να βρίσκει ό,τι χάνει», κατέληξε.

