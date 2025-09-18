Ανησυχία για λαγοκέφαλους στον Αργοσαρωνικό – Τελευταία εμφάνιση στο Ασκέλι Πόρου (Photos)

Τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί και οι αναφορές για επιθέσεις σε λουόμενους

Έντονη ανησυχία επικρατεί στον Αργοσαρωνικό Κόλπο, καθώς το τελευταίο διάστημα παρατηρείται αυξημένη παρουσία λαγοκέφαλων, ενός άκρως τοξικού και επικίνδυνου είδους ψαριού.

Τελευταία εμφάνιση καταγράφηκε στο Ασκέλι Πόρου, όπου πολίτες ενημέρωσαν ότι βλέπουν πολλά μικρά τέτοια ψάρια σε όλες τις παραλίες της περιοχής. Επίσης, έχουν δει και αχινό με μεγάλα αγκάθια που είναι επίσης τοξικός.

Ο λαγοκέφαλος είναι ψάρι που περιέχει ισχυρή τοξίνη, η οποία μπορεί να προκαλέσει δηλητηρίαση και σε ακραίες περιπτώσεις ακόμη και θάνατο αν καταναλωθεί. Σύμφωνα με στοιχεία, στην Ανατολική Μεσόγειο έχουν καταγραφεί 27 θάνατοι και περίπου 180 περιστατικά δηλητηρίασης από κατανάλωση λαγοκέφαλου. Στην Ελλάδα, μέχρι σήμερα, δεν έχει σημειωθεί θάνατος, ωστόσο τόσο η κατανάλωση όσο και η εμπορία του απαγορεύονται αυστηρά.

Τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί και οι αναφορές για επιθέσεις σε λουόμενους. Από το 2014 έως το 2023 έχουν καταγραφεί 28 δαγκώματα λαγοκέφαλων, με τρεις περιπτώσεις να οδηγούν σε ακρωτηριασμό – μία εξ αυτών στην Ελλάδα.

