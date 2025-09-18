Στο ταλέντο που δεν… έχει αποδίδει την απόλυση του Τζίμι Κίμελ ο Τραμπ

Ποια λογοκρισία; Κατέγραφε χαμηλά ποσοστά τηλεθέασης, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος

Βρήκε την αιτία της απόλυσης του Τζίμι Κίμελ από το ABC ο Τραμπ και δεν δίστασε να την μοιραστεί με όλους.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιδοκίμασε την απόφαση του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου ABC να «κόψει» από το τηλεοπτικό του πρόγραμμα την εκπομπή «Jimmy Kimmel Live», λέγοντας πως ο παρουσιαστής της είπε «ένα φρικτό πράγμα» σχετικά με τον δολοφονηθέντα πολιτικό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ και κατέγραφε επίσης χαμηλά ποσοστά τηλεθέασης.

«Ο Τζίμι Κίμελ δεν είναι ένας ταλαντούχος άνθρωπος. Κατέγραφε χαμηλά ποσοστά τηλεθέασης και θα έπρεπε να τον έχουν απολύσει πριν από πολύ καιρό. Επομένως, ξέρετε, μπορείτε να το ονομάσετε αυτό ελευθερία λόγου ή όχι. Απολύθηκε λόγω έλλειψης ταλέντου», είπε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ στην Αγγλία.

Διαβάστε επίσης:

Αλβανία: Χαμός στη Βουλή για την AI υπουργό – Πέταξαν το Σύνταγμα στον Έντι Ράμα (videos)

Ουκρανία: Πάνω από 700.000 Ρώσοι στην πρώτη γραμμή του μετώπου, λέει ο Πούτιν – Ο απογοητευμένος Τραμπ και οι ισχυρισμοί Ζελένσκι περί ανάκτησης εδαφών

Γαλλία: Οργή για τις περικοπές στον προϋπολογισμό – Συγκρούσεις, συλλήψεις και χιλιάδες κόσμου στις απεργιακές διαδηλώσεις (Photos/Videos)


ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ: topontiki.gr


VIDEOS

val m amo

Δείτε επίσης...

Ζαχαράκη: Δεν καταργούνται οι Πανελλαδικές – Τι θα ισχύσει από το 2029; (βίντεο)

Μπάφρα: Για πρώτη φορά εκδηλώσεις μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας

«Καθημερινός βραχνάς» το 1+1 ευρώ για οικογένειες μαθητών στα Γιάννενα

Στήριξη φοιτητών – Πρόγραμμα ενίσχυσης πρωτοετών ζητά το Κοινό των Ηπειρωτών

Κλειστό το ΚΕΠ του Δήμου Αρταίων στην Πλατεία Κρυστάλλη την Παρασκευή, λόγω εργασιών

Πόσο θα ακριβύνει το κρέας, λόγω μειωμένης παραγωγής και ευλογιάς

Στην Πρέβεζα η Γενική Συνέλευση της ΕΤΑΝΑΜ

Ο ΟΠΑΠ κάνει «απόβαση» στα Ιωάννινα με μοναδικές εμπειρίες – Φέρνει το showcar της McLaren F1 Team και βάζει τη «σφραγίδα» του στο Ioannina Lake Run

“Ο ευνοούμενος…” – Του Βαγγέλη Κούτα

Ημέρα ευαισθητοποίησης για την παχυσαρκία στην Ηγουμενίτσα

Δικαστική παρέμβαση για τον θάνατο της Μαρίσσας Λαιμού – Στην Αθήνα η ταφή της

Grande League: Η αθλητική ενημέρωση στο OPEN με την πιο Grande ομάδα

«11 ΑΥΤΟΙ 11 ΕΜΕΙΣ»: Επιστρέφει στο Open η πιο «αμαρτωλή» συνήθεια των φιλάθλων

Συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν: «Κλείδωσε» για τις 23 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη

Η μαζική απεργία «πνίγει» τη Γαλλία – Διαδηλωτές εισέβαλαν στο υπουργείο Οικονομικών (Εικόνες, βίντεο)

H απίστευτη δημιουργία του Sky Sports για την επιστροφή του Μουρίνιο στο Ντα Λουζ έπειτα από 25 χρόνια (ΦΩΤΟ)

Ολυμπιακός: Η μεγάλη ευκαιρία που έχασε με την Πάφο και ο κίνδυνος… από Δανία μεριά

Γιώργος Γιαννιάς: Μπήκε σε ψαροκάικο και ξεσήκωσε τη Μαρίνα Ζέας

EuroBasket 2025: Το νέο Ranking της FIBA – Εκτός 10άδας η Ελλάδα

Χρηστίδης από Κερατσίνι: Δώδεκα χρόνια μετά, η φωνή του Παύλου Φύσσα είναι ακόμη εδώ

ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙ.....ΕΣΕΙΣ;

Ποδήλατο Γιαννούλη
RATECH - Τεχνικό Γραφείο Αναλκυστήρων
Τάτσης Άγγελος - Τζίμα Αριστέα - Οδοντοτεχνικό Εργαστήριο
Σ' αναμμένα Κάρβουνα
Facebook Chat Widget by WebCenter
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Save