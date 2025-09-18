Στο ταλέντο που δεν… έχει αποδίδει την απόλυση του Τζίμι Κίμελ ο Τραμπ

Ποια λογοκρισία; Κατέγραφε χαμηλά ποσοστά τηλεθέασης, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος

Βρήκε την αιτία της απόλυσης του Τζίμι Κίμελ από το ABC ο Τραμπ και δεν δίστασε να την μοιραστεί με όλους.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιδοκίμασε την απόφαση του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου ABC να «κόψει» από το τηλεοπτικό του πρόγραμμα την εκπομπή «Jimmy Kimmel Live», λέγοντας πως ο παρουσιαστής της είπε «ένα φρικτό πράγμα» σχετικά με τον δολοφονηθέντα πολιτικό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ και κατέγραφε επίσης χαμηλά ποσοστά τηλεθέασης.

«Ο Τζίμι Κίμελ δεν είναι ένας ταλαντούχος άνθρωπος. Κατέγραφε χαμηλά ποσοστά τηλεθέασης και θα έπρεπε να τον έχουν απολύσει πριν από πολύ καιρό. Επομένως, ξέρετε, μπορείτε να το ονομάσετε αυτό ελευθερία λόγου ή όχι. Απολύθηκε λόγω έλλειψης ταλέντου», είπε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ στην Αγγλία.

Διαβάστε επίσης:

Αλβανία: Χαμός στη Βουλή για την AI υπουργό – Πέταξαν το Σύνταγμα στον Έντι Ράμα (videos)

Ουκρανία: Πάνω από 700.000 Ρώσοι στην πρώτη γραμμή του μετώπου, λέει ο Πούτιν – Ο απογοητευμένος Τραμπ και οι ισχυρισμοί Ζελένσκι περί ανάκτησης εδαφών

Γαλλία: Οργή για τις περικοπές στον προϋπολογισμό – Συγκρούσεις, συλλήψεις και χιλιάδες κόσμου στις απεργιακές διαδηλώσεις (Photos/Videos)