Netflix: Η ζωή της Βικτόριας Μπέκαμ σε ντοκιμαντέρ

Το ντοκιμαντέρ αναμένεται να «ανέβει» στο Netflix στις 9 Οκτωβρίου.

Η συναρπαστική διαδρομή της Βικτόριας Μπέκαμ από είδωλο της Pop σε μεγιστάνα της μόδας «σκανάρεται» μέσα από το ντοκιμαντέρ, τριών επεισοδίων, «Victoria Beckam»του Netflix.

Το ντοκιμαντέρ ακολουθεί την πορεία της Βικτόριας Άνταμς (μετέπειτα Μπέκαμ) από τα χρόνια της ενηλικίωσης και την άνοδό της με πρωτοφανή επιτυχία με τις Spice Girls, μέσω της πολύκροτης σχέσης της με τον θρύλο του ποδοσφαίρου Ντέιβιντ Μπέκαμ, φωτίζοντας προσωπικές στιγμές, μέχρι την αδιάκοπη προσπάθειά της να καθιερωθεί στον σκληρό κόσμο της υψηλής ραπτικής, που δεν συγχωρεί λάθη.

Ακολουθώντας το ταξίδι της, καθώς προετοιμάζεται για την πιο φιλόδοξη επίδειξη μόδας της μέχρι σήμερα, στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, η σειρά συνυφαίνει το παρελθόν και το παρόν για να αποκαλύψει τις προκλήσεις και τους θριάμβους που την έχουν καθορίσει — και συνεχίζουν να την ωθούν προς τα εμπρός.

Με συνεντεύξεις από τους πιο κοντινούς της ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου του συζύγου της και κορυφαίων προσωπικοτήτων της μόδας, το ντοκιμαντέρ «Victoria Beckham» χαρακτηρίζεται ως ένα  σπάνιο, λεπτομερές πορτρέτο μιας γυναίκας που συνεχώς ανακαλύπτει εκ νέου τον εαυτό της στα μάτια του κοινού.

