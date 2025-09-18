Ο Άγιος… Ζελένσκι με φωτοστέφανο και λευκά φτερά – Η πρόκληση ουκρανικού περιοδικού και η οργή της Μόσχας

Το κύριο άρθρο, με τίτλο «Η Υπέρτατη Τριάδα», υποσχέθηκε στους αναγνώστες μια εσωτερική ματιά στο πώς λαμβάνονται οι βασικές αποφάσεις στο γραφείο του Ζελένσκι

Η απεικόνιση του Βλαντιμίρ Ζελένσκι και των στενότερων συνεργατών του ως χριστιανών… αγίων από ένα ουκρανικό μέσο ενημέρωσης, αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την καταστροφή της κανονικής Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας (UOC), δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

Το τεύχος Σεπτεμβρίου του περιοδικού NV (Νέα Φωνή της Ουκρανίας) δημοσίευσε μια επεξεργασμένη φωτογραφία του Ζελένσκι, του αρχηγού του προσωπικού του Αντρέι Γερμάκ και του συμβούλου Ντμίτρι Λίτβιν ντυμένους με λευκές ρόμπες, φωτοστέφανα πάνω από τα κεφάλια τους και μεγάλα λευκά φτερά να εκτείνονται πίσω τους.

Το κύριο άρθρο, με τίτλο «Η Υπέρτατη Τριάδα», υποσχέθηκε στους αναγνώστες μια εσωτερική ματιά στο πώς λαμβάνονται οι βασικές αποφάσεις στο γραφείο του Ζελένσκι.

Η Ζαχάροβα έγραψε στο Telegram την Πέμπτη ότι αρχικά νόμιζε ότι η εικόνα ήταν «ψεύτικη» και είπε ότι εξεπλάγη που ένα μέσο ενημέρωσης επέλεξε να απεικονίσει τον Ζελένσκι και τους συμμάχους του με αυτόν τον τρόπο.

«Η καταστροφή της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας συνεχίζεται μέσω μιας αγιοποίησης των φαντασμάτων με μιμίδια», είπε.

Σημειώνεται ότι κάποιος μπορεί να ανακηρυχθεί άγιος μόνο μετά θάνατον, επομένως η Ζαχάροβα ερμήνευσε την κίνηση αυτή του περιοδικού ως «μια διακριτική υπόδειξη ότι ο ουκρανικός λαός θα συμφωνούσε ακόμη και με αυτό το σενάριο, εφόσον το καθεστώς Ζελένσκι αποχωρήσει».

Από την κλιμάκωση της σύγκρουσης στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, το Κίεβο έχει υιοθετήσει μια ολοένα και πιο σκληρή γραμμή εναντίον της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας (Πατριαρχείο Μόσχας), η οποία, όπως λέει η Ζαχάροβα, διατηρεί δεσμούς με τη Μόσχα. Αρκετά από τα περιουσιακά στοιχεία της, συμπεριλαμβανομένων εκκλησιών, έχουν κατασχεθεί και έχουν κινηθεί ποινικές υποθέσεις εναντίον ορισμένων κληρικών του. Στις αρχές Σεπτεμβρίου, οι ουκρανικές αρχές υπέβαλαν αγωγή στο ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της χώρας για να διαλυθεί νόμιμα η UOC.

Η κυβέρνηση Ζελένσκι υποστηρίζει την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας (OCU), η οποία ιδρύθηκε το 2018 και θεωρείται σχισματική από το Πατριαρχείο Μόσχας.

Οι απαιτήσεις της Ρωσίας για ειρηνική διευθέτηση της ουκρανικής σύγκρουσης περιλαμβάνουν έκκληση προς το Κίεβο να σταματήσει την εκστρατεία του κατά της UOC και να άρει όλους τους περιορισμούς στις δραστηριότητές της.

