Το επίσημο δείπνο στο Windsor: Τι περιλάμβανε το μενού και ποιοι ήταν καλεσμένοι στην Αίθουσα του Αγίου Γεωργίου

Για την επίσκεψη του Τραμπ, οι 160 καλεσμένοι, καθισμένοι πίσω από 1.452 σετ μαχαιροπίρουνων, απόλαυσαν ένα μενού γραμμένο στα γαλλικά

Με το επίσημο δείπνο προς τιμήν του προεδρικού ζεύγους των ΗΠΑ, ολοκληρώθηκε χθες η πρώτη ημέρα της επίσημης επίσκεψης του Ντόναλντ και της Μελάνια Τραμπ στη Βρετανία.

Όπως αναφέρει το BBC, ένα λαμπερό γεύμα με ομιλίες, βασιλικές προπόσεις, σαλπιγκτές και εκλεκτό φαγητό και κρασί.

Η τοποθεσία, η Αίθουσα του Αγίου Γεωργίου στο Κάστρο του Γουίνδσορ (Windsor), είναι ένα εντυπωσιακό θέαμα, συνδυασμός μεσαιωνικού συμποσίου και ταινίας Χάρι Πότερ.

Το προσωπικό με τις περίτεχνες στολές είναι εκπαιδευμένο τόσο αυστηρά όσο και οι στρατιώτες που παρήλασαν νωρίτερα την ίδια μέρα. Τα σερβίτσια -πέντε ποτήρια ανά άτομο- είναι τοποθετημένα με απόλυτη συμμετρία.

Το μενού και τα κρασιά

Για την επίσκεψη του Τραμπ, οι 160 καλεσμένοι, καθισμένοι πίσω από 1.452 σετ μαχαιροπίρουνων, απόλαυσαν ένα μενού γραμμένο στα γαλλικά, που μεταφράζεται ως εξής:

Πανακότα με νεροκάρδαμο Χάμσαϊρ (Hampshire) με μπισκότο παρμεζάνας και σαλάτα με αυγά ορτυκιού

Βιολογικό κοτόπουλο Νόρφολκ (Norfolk) μπαλοτίν, τυλιγμένο σε κολοκυθάκια, με σάλτσα αρωματισμένη με θυμάρι και σαρδά

Παγωτό βανίλια bombe με γέμιση σορμπέ βατόμουρου από το Κεντ (Kentish) και ελαφρά ποσέ δαμάσκηνα Βικτωρίας (Victoria)

Η λίστα κρασιών ήταν πλούσια:

Wiston Estate, Cuvée, 2016

Domaine Bonneau de Martray, Corton-Charlemagne, Grand Cru, 2018

Ridge Vineyards, Monte Bello, 2000

Pol Roger, Extra Cuvée de Réserve, 1998

Τα ποτά μετά το δείπνο είχαν ιδιαίτερο συμβολισμό: ένα vintage πόρτο του 1945, προς τιμήν του ότι ο Τραμπ υπήρξε ο 45ος πρόεδρος των ΗΠΑ – αν και ο ίδιος δεν πίνει αλκοόλ.

Υπήρχε επίσης κονιάκ του 1912, από τη χρονιά γέννησης της μητέρας του, που είχε καταγωγή από τη Σκωτία.

Κι αν όλα αυτά δεν ήταν αρκετά, σερβιρίστηκε και ένα ειδικό κοκτέιλ: το Transatlantic Whisky Sour, που συνδύαζε Johnnie Walker με εσπεριδοειδή μαρμελάδας, αφρό πεκάν και καραμελωμένο marshmallow σε μπισκότο.

Η λίστα καλεσμένων

Στο δείπνο του Τραμπ στο Γουίνδσορ έλαμψαν δια της απουσίας τους οι διάσημοι ή οι σταρ του θεάματος. Ούτε από το Χόλιγουντ, ούτε καν από το δυτικό Λονδίνο. Δεν υπήρχε ούτε κάποια «σταθερή αξία» όπως ο σερ Ντέιβιντ Μπέκαμ ή ο σερ Έλτον Τζον.

Αντίθετα, η λίστα ήταν γεμάτη πολιτικούς παράγοντες και τεχνολογικούς επιχειρηματίες. Ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ, καθόταν δίπλα στην κόρη του προέδρου, Τίφανι Τραμπ.

Ο μεγιστάνας των ΜΜΕ Ρούπερτ Μέρντοχ ήταν δίπλα στον κορυφαίο σύμβουλο του σερ Κιρ Στάρμερ, Μόργκαν ΜακΣουίνι. Η συζήτηση πρέπει να ήταν ενδιαφέρουσα, δεδομένου ότι ο Τραμπ έχει καταθέσει αγωγή εναντίον των ΜΜΕ του Μέρντοχ για δισεκατομμύρια στις ΗΠΑ.

Όπως και σε έναν γάμο, οι καλεσμένοι κοίταζαν τα καρτελάκια με τα ονόματα για να δουν ποιον είχαν δίπλα τους.

Το «κεφάλι» του τραπεζιού βρίσκεται στο κέντρο, με τον βασιλιά και τον πρόεδρο στη μέση ενός τραπεζιού μήκους 47 μέτρων.

Ο Τραμπ, ως τιμώμενος προσκεκλημένος, κάθισε ανάμεσα στον βασιλιά Κάρολο και την πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κάθριν.

Η πινακίδα του Τραμπ έγραφε «Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής» με κεφαλαία, θυμίζοντας κάπως τα μηνύματά του στα κοινωνικά δίκτυα.

Απέναντι βρισκόταν η πρώτη κυρία, με πινακίδα «Mrs Trump», έχοντας δίπλα της τη βασίλισσα Καμίλα και τον πρίγκιπα της Ουαλίας.

Οι πολιτικές ισορροπίες

Η διάταξη των καθισμάτων έφερε μερικούς ενδιαφέροντες συνδυασμούς:

Ο Αμερικανός πρέσβης Γουόρεν Στίβενς καθόταν ανάμεσα στην πριγκίπισσα Άννα και τη Βρετανίδα υπουργό Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς .

καθόταν ανάμεσα στην και τη Βρετανίδα υπουργό Οικονομικών . Ο πρωθυπουργός σερ Κιρ Στάρμερ ήταν δίπλα στον Στίβεν Σβάρτσμαν , πανίσχυρο CEO της Blackstone.

ήταν δίπλα στον , πανίσχυρο CEO της Blackstone. Η ηγέτις των Συντηρητικών, Κέμι Μπάντενοκ , είχε δίπλα της τον Σαμ Άλτμαν , CEO της OpenAI.

, είχε δίπλα της τον , CEO της OpenAI. Παρόντες ήταν επίσης ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο και ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ. Από τους Βρετανούς πολιτικούς συμμετείχαν η ΥΠΕΞ Γιβέτ Κούπερ και ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Ντέιβιντ Λάμι.

Από τον αθλητικό χώρο ξεχώριζαν ο γκολφέρ Νικ Φάλντο και η ολυμπιονίκης ντέιμ Κάθριν Γκρέιντζερ. Από τον τεχνολογικό κλάδο, ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia.

Η αίθουσα και η μουσική

Στους τοίχους υπήρχαν βασιλικά πορτρέτα και πανοπλίες, ενώ η οροφή ήταν διακοσμημένη με οικόσημα των Ιπποτών του Γκάρτερ.

Η Αίθουσα του Αγίου Γεωργίου ξαναχτίστηκε μετά τη φωτιά του 1992 – έτσι, όπως πολλές ιστορίες για τη βασιλική οικογένεια, μοιάζει ταυτόχρονα καινούργια και παλιά.

Σύμφωνα με τον αμερικανικό Τύπο που συνόδευε τον Τραμπ, η μουσική της βραδιάς περιλάμβανε κάποιες από τις αγαπημένες του επιλογές – με πιθανό πολιτικό μήνυμα για όσους πολιτικούς βρίσκονταν εκεί.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονταν το «Nessun Dorma» και το «You Can’t Always Get What You Want».

Διαβάστε επίσης:

Ο Άγιος… Ζελένσκι με φωτοστέφανο και λευκά φτερά – Η πρόκληση ουκρανικού περιοδικού και η οργή της Μόσχας

Φιλοφρονήσεις Στάρμερ σε Τραμπ: «Είστε ανάμεσα σε φίλους» – «Πέρασα φανταστικά» απάντησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ

«Λογοκρισία σε πραγματικό χρόνο»: Το κόψιμο της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ προκαλεί σοκ και φόβους για την ελευθερία του λόγου στις ΗΠΑ