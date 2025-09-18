«2ο Kanalaki Run 2026»: Ο Δήμος Πάργας καθιερώνει νέο αθλητικό θεσμό
Ζάκυνθος: Έκρηξη φιάλης υγραερίου σε ξενοδοχείο – Τραυματίστηκαν δύο εργαζόμενοι με εγκαύματα 2ου βαθμού

Το γεγονός κατήγγειλε το Εργατικό Κέντρο Ζακύνθου

Ένα ακόμα σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε την Τετάρτη (17/9) σε ξενοδοχείο στο Καλαμάκι Ζακύνθου, όταν φιάλη υγραερίου εξερράγη στην κουζίνα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο εργαζόμενοι.

Οι τραυματίες από την έκρηξη στο ξενοδοχείο της Ζακύνθου είναι μία 21χρονη Ελληνίδα και ένας 42χρονος από την Κένυα οι οποίοι διακομίστηκαν γύρω στις 8 το πρωί στο νοσοκομείο Ζακύνθου και νοσηλεύονται στη χειρουργική κλινική με εγκαύματα δεύτερου βαθμού.

Το γεγονός κατήγγειλε το Εργατικό Κέντρο Ζακύνθου, το οποίο έκανε λόγο για «τις άθλιες συνθήκες που επικρατούν συνολικά στο χώρο των ξενοδοχείων και του επισιτισμού στο νησί».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου Ζακύνθου:

«Την Τρίτη 16 Σεπτέμβριου έγινε έκρηξη από διαρροή αερίου, στην κουζίνα του Ξενοδοχείου Caretta στο Καλαμάκι, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 συνάδελφοι με εκτεταμένα εγκαύματα και οι οποίοι νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο Ζακύνθου. Από την πρώτη στιγμή αντιπροσωπεία του σωματείου και του Εργατ/κού Κέντρου βρίσκεται στο πλευρό τους.

Με αφορμή το παραπάνω περιστατικό το Δ.Σ. του Σωματείου Ξενοδοχοϋπάλληλων καταγγέλλει τις άθλιες συνθήκες που επικρατούν συνολικά στο χώρο των ξενοδοχείων και του επισιτισμού στο νησί, όπου έχει καταργηθεί κάθε έννοια ωραρίων και ρεπό με αύξηση της εντατικοποίησης της εργασίας και με αύξηση των πιθανοτήτων να προκληθεί σοβαρό ατύχημα κάτω από την ανοχή όλων των «ανύπαρκτων» ελεγκτικών μηχανισμών.

Το πρόσφατο περιστατικό δεν αποτελεί εξαίρεση και φυσικά δεν θα είναι το τελευταίο. Αντιμέτωποι με εξαντλητικά ωράρια έρχονται καθημερινά εκατοντάδες συνάδελφοι μας του κλάδου και μετράμε και φέτος πολλούς νεκρούς σε ολόκληρη την χώρα. Δεκάδες συνάδελφοι καθημερινά έρχονται αντιμέτωποι με εργατικά ατυχήματα, εκτίθενται σε ασθένειες και επαγγελματικές παθήσεις, χωρίς να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα τόσο από τους εργοδότες, όσο και από τους κρατικούς μηχανισμούς για την προστασία τους.

Όλα τα παραπάνω έρχονται να προστεθούν στο απαράδεκτο νομοσχέδιο έκτρωμα της κυβέρνησης για το 13ωρο.. Αυτό είναι αποτέλεσμα των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εφαρμόζει η κυβέρνηση της Ν.Δ., με την συναίνεση του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ και των αντεργατικών νομοσχεδίων που έχουν φέρει και στο παρελθόν και στηρίζουν την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτές οι πολιτικές οδήγησαν στην ουσιαστική κατάργηση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, με το τοπικό τμήμα στην Ζάκυνθο να είναι υποστελέχωμενο όπως και το τμήμα Υγιεινής και Ασφάλειας .

Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους συνάδελφους και καλούμε τους εργαζόμενος του νησιού και όλους όσους εργάζονται στο κλάδο του τουρισμού επισιτισμού, να μην δεχτούν να βιώνουν καθημερινά περιστατικά που μετατρέπουν το μεροκάματο σε μεροκάματο του τρόμου.

Να απευθυνθούν θαρρετά στα Σωματεία και στο Εργατικό Κέντρο.

Οι εργαζόμενοι να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους. Να διεκδικήσουμε την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, να στελεχωθούν όλες οι απαιτούμενες βάρδιες σε κάθε χώρο δουλειάς καθώς επίσης να εφαρμοστούν όλα όσα προβλέπονται από την κλαδική συμβάσης εργασίας για τους ξενοδοχοϋπάλληλους και γενικά στο τουρισμό επισιτισμό.

Απαιτούμε:

-Εφαρμογή όλων των μέτρων ασφάλειας και προστασίας στους χώρους δουλειάς.

-Εντατικοποίηση των ελέγχων, προς τις επιχειρήσεις και τους εργοδότες, από τα αρμόδια όργανα στους χώρους εργασίας.

-Πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των εργαζομένων- θυμάτων εργατικών ατυχημάτων, χορήγηση όλων των απαιτούμενων αναρρωτικών αδειών και αποζημιώσεων.

-Καμία συγκάλυψη των ατυχημάτων στους χώρους δουλειάς, κανένας φόβος απόλυσης.

-Καθολική εφαρμογή των Συλλογικών συμβάσεων και

-Αυξήσεις στους μισθούς 15% στην τοπική σύμβαση πάνω από την κλαδική, με 8ωρο, 5 ημέρο με δύο συνεχόμενα ρεπό.

-Να επιστρέψουν στα Βαρέα κ Ανθυγιεινά οι ειδικότητες του κλάδου (λαντζέρηδες, καμαριέρες κτλ).

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους του κλάδου να συσπειρωθούν με το Σωματείο για να βάλουμε όλοι μαζί φρένο στο αντεργατικό νομοσχέδιο και να σταματήσουμε την αντεργατική λαίλαπα κυβέρνησης και εργοδοσίας για 13 ώρες δουλειάς.

-Συνεχίζουμε δυναμικά και αποφασιστικά για την υπογραφή Τοπικής Κλαδικής Σύμβασης Εργασίας.

-Καλούμε όλους τους συναδέλφους στην Απεργία του Εργατικού Κέντρου

Τέταρτη 1 Οκτώβριου και ώρα 10:30 στην Πλατεία Αγίου Μάρκου

Από τη Διοίκηση».

