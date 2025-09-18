Κυρ. Μητσοτάκης: Διορθώσαμε μια μεγάλη αδικία με την εξίσωση της μείωσης του ΦΠΑ για τα νησιά (βίντεο)
Η Αντζελίνα Τζολί στο κόκκινο χαλί του 73ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν

Ποιοι άλλοι σταρ θα δώσουν το «παρών» στο διάσημο Φεστιβάλ

Η Αντζελίνα Τζολί (Angelina Jolie), θα ενισχύσει το λαμπερό καστ του 73oυ Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν (SSIFF), καθώς θα βρεθεί στην ισπανική πόλη, για να συμπαρουσιάσει τη νέα ταινία της Αλίς Βινοκούρ (Alice Winocour) «Couture», η οποία συμμετέχει στο διαγωνιστικό τμήμα.

Η σταρ θα δώσει το παρών στις 21 Σεπτεμβρίου, μαζί με τους συμπρωταγωνιστές της, Λουί Γκαρέλ (Louis Garrel) και Γκαράνς Μαριλιέ (Garance Marillier), τη σκηνοθέτρια και τους ηθοποιούς Ανιέρ Ανέι (Anyier Anei) και Έλα Ραμφ (Ella Rumpf).

Σύμφωνα με το Variety, πρόκειται για μία δραματική ταινία η πλοκή της οποίας εκτυλίσσεται κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού. Η παγκόσμια πρεμιέρα που έγινε στο Τορόντο προκάλεσε ανάμεικτες αντιδράσεις, ωστόσο η ερμηνεία της Τζολί, στο ρόλο της Maxine Walker, μιας σκηνοθέτιδας ανεξάρτητων ταινιών τρόμου που μαθαίνει ότι έχει καρκίνο του μαστού κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού, απέσπασε θετικά σχόλια.

Η Τζολί δεν θα είναι η μόνη σταρ που θα δώσει το παρών στο διάσημο Φεστιβάλ.

Στις 26 Σεπτεμβρίου, η Τζένιφερ Λόρενς (Jennifer Lawrence) θα παραλάβει το βραβείο Donostia για τη συνολική της προσφορά στον κινηματογράφο.

Επίσης αναμένονται ο Κόλιν Φάρελ (Colin Farrell) για την ταινία «Ballad of a Small Player» του Έντουαρντ Μπέργκερ (Edward Berger) και ο Ματ Ντίλον (Matt Dillon) για το «The Fence» της Κλερ Ντενί (Claire Denis) .

Επίσης, το Φεστιβάλ θα υποδεχθεί την Ζυλιέτ Μπινός (για το σκηνοθετικό της ντεμπούτο, «In-I In Motion»), τον Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ (για την ταινία «Nouvelle Vague») και τον Ολιβιέ Ασαγιάς (για το «The Wizard of the Kremlin») ενώ ο Γουόλτερ Σάλες θα παραλάβει το Mεγάλο Βραβείο FIPRESCI για το «I’m Still Here» καθώς επιλέχθηκε ως η καλύτερη ταινία των τελευταίων 12 μηνών από τα μέλη της FIPRESCI, της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κριτικών Κινηματογράφου.

Η 73η διοργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν θα πραγματοποιηθεί από τις 19 έως τις 27 Σεπτεμβρίου.

