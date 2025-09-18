Κυρ. Μητσοτάκης: Διορθώσαμε μια μεγάλη αδικία με την εξίσωση της μείωσης του ΦΠΑ για τα νησιά (βίντεο)
Γεωργιάδης: «Οικονομικοί και εκδοτικοί παράγοντες θέλουν να ρίξουν τον Μητσοτάκη» – Επίθεση στο ΠΑΣΟΚ για τις δηλώσεις Μαργαρίτη περί μίσους
Θεσσαλία: Απολυμάνσεις για τον περιορισμό της εξάπλωσης της ευλογιάς (βίντεο)
«Απασχολώ στην Ήπειρο»: Στις 15 Οκτωβρίου ανοίγει το πρόγραμμα, για την πρόσληψη ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα
Μηχανήματα και εργάτες «σκαρφαλώνουν» στις Ορσίδες – Σε εξέλιξη κρίσιμες εργασίες στο δρόμο Πηγάδια–Πλάκα
Ιωάννινα: Ανήλικοι εισέβαλαν σε σπίτι και έκλεψαν 350 ευρώ – Δικογραφία για παιδιά και γονείς
ΠΑΣ Γιάννινα WBC – Όλα όσα πρέπει να ξέρει το κοινό για τον σημερινό αγώνα με την Γκερνίκα
Πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Βουτσαρά Ζίτσας
Η «ειδική σχέση» ΗΠΑ–Βρετανίας στο επίκεντρο της επίσκεψης Τραμπ στο Λονδίνο
Ιωάννινα: Έκλεψε από σχολείο πορτοφόλι εκπαιδευτικού, πιάστηκε γιατί πήγε για ψώνια με την κάρτα!

Κίνημα Δημοκρατίας: Κυνισμός και αλαζονεία από Μητσοτάκη  

Σκληρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη με αφορμή τη χθεσινή συνέντευξή στον ΑΝΤ1 εξαπολύει το Κίνημα Δημοκρατίας

Σκληρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη με αφορμή τη χθεσινή συνέντευξή στον ΑΝΤ1 εξαπολύει το Κίνημα Δημοκρατίας, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό για κυνισμό και την αλαζονεία και την κυβέρνηση ότι πιστεύει πως είναι υπεράνω της κοινωνίας, της δικαιοσύνης και της διεθνούς κοινότητας.

Η ανακοίνωση του κόμματος του Στέφανου Κασσελάκη:

Ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε να απαξιώσει τη λαϊκή αγανάκτηση για την ακρίβεια, παρουσιάζοντας τους πολίτες που βλέπουν τα σούπερ μάρκετ και τις εταιρείες ενέργειας να «κάνουν πάρτι» ως υπερβολικούς. Όμως δεν είναι «υπερβολή»: οι αριθμοί είναι αμείλικτοι και τα κέρδη τεράστια.
Όσον αφορά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Πρωθυπουργός επιχείρησε να προσπεράσει τις ευθύνες του με το ανεκδιήγητο επιχείρημα πως αφού «4 στους 10 Έλληνες» ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, είναι λογικό να εμπλέκονται και στελέχη του κόμματός του. Ωστόσο δεν πρόκειται για απλούς ψηφοφόρους της ΝΔ, αλλά για Υπουργούς και υψηλόβαθμα στελέχη της, δικούς του ανθρώπους σε καίριες θέσεις, με κέντρο αναφοράς στο ίδιο το Μαξίμου.

Αφού πρώτα εμπόδισε τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, τώρα δηλώνει ότι «δεν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τους Υπουργούς», σαν να είναι ο ίδιος και η κυβέρνηση του δικαστές. Στην πραγματικότητα, εκφράζει τη λογική του πλειοψηφικού αυταρχισμού, όπως ακριβώς την έχει εκφράσει προηγουμένως και ο κ. Γεωργιάδης («είμαστε πλειοψηφία, άρα τέλος»).

Και δεν είναι «ανυπόστατο» το ότι το Μαξίμου κατείχε παράνομα στοιχεία της δικογραφίας (περιεχόμενο επισυνδέσεων), όπως ψευδώς ισχυρίστηκε ο Πρωθυπουργός: ο ίδιος ο βουλευτής Μαγνησίας Χρήστος Μπουκώρος το έχει παραδεχτεί δημόσια σε συνέντευξή του στο ΚΟΝΤΡΑ, αναφέροντας ότι πριν από ενάμιση περίπου έτος ο κ. Μυλωνάκης του είπε πως δεν θα υπουργοποιηθει γιατί το όνομά του υπάρχει στις συνομιλίες που είχε καταγράψει ο “κοριός” για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι τουλάχιστον προκλητικό να μιλά ο κ. Μητσοτάκης για «ανυπόστατα» την ώρα που η ίδια η κοινοβουλευτική του ομάδα τον διαψεύδει.

Όταν η συζήτηση έφτασε στη Γάζα, ο Πρωθυπουργός αρνήθηκε να αναγνωρίσει τη λέξη «γενοκτονία» για όσα διαπράττονται. Την ώρα που ο ΟΗΕ και διεθνείς οργανισμοί μιλούν ξεκάθαρα για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, ο κ. Μητσοτάκης αρκέστηκε σε μια «ανθρωπιστική καταστροφή». Και ακόμη κι όταν ο ίδιος ο δημοσιογράφος τού επισήμανε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζεται να προτείνει αναστολή των εμπορικών συμφωνιών με το Ισραήλ, εκείνος εμφανίστηκε απρόθυμος να υποστηρίξει έστω αυτό το ελάχιστο μέτρο πίεσης. Πάλι καλά που δεν πρότεινε τον Νετανιάχου και για Νόμπελ Ειρήνης …

Η Ελλάδα χρειάζεται μια κυβέρνηση που να υπερασπίζεται τα συμφέροντα των πολιτών της και τις αρχές του διεθνούς δικαίου. Όχι μια κυβέρνηση που συγκαλύπτει σκάνδαλα, αδιαφορεί για την ακρίβεια, και αποφεύγει να σταθεί στο πλευρό της ανθρωπιάς και της δικαιοσύνης».

