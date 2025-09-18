Κυρ. Μητσοτάκης: Διορθώσαμε μια μεγάλη αδικία με την εξίσωση της μείωσης του ΦΠΑ για τα νησιά (βίντεο)
Γεωργιάδης: «Οικονομικοί και εκδοτικοί παράγοντες θέλουν να ρίξουν τον Μητσοτάκη» – Επίθεση στο ΠΑΣΟΚ για τις δηλώσεις Μαργαρίτη περί μίσους
Θεσσαλία: Απολυμάνσεις για τον περιορισμό της εξάπλωσης της ευλογιάς (βίντεο)
«Απασχολώ στην Ήπειρο»: Στις 15 Οκτωβρίου ανοίγει το πρόγραμμα, για την πρόσληψη ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα
Μηχανήματα και εργάτες «σκαρφαλώνουν» στις Ορσίδες – Σε εξέλιξη κρίσιμες εργασίες στο δρόμο Πηγάδια–Πλάκα
Ιωάννινα: Ανήλικοι εισέβαλαν σε σπίτι και έκλεψαν 350 ευρώ – Δικογραφία για παιδιά και γονείς
ΠΑΣ Γιάννινα WBC – Όλα όσα πρέπει να ξέρει το κοινό για τον σημερινό αγώνα με την Γκερνίκα
Πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Βουτσαρά Ζίτσας
Η «ειδική σχέση» ΗΠΑ–Βρετανίας στο επίκεντρο της επίσκεψης Τραμπ στο Λονδίνο
Ιωάννινα: Έκλεψε από σχολείο πορτοφόλι εκπαιδευτικού, πιάστηκε γιατί πήγε για ψώνια με την κάρτα!

Γιατί οι παίκτες της Μονακό έμειναν… με τα εσώρουχα στο αεροπλάνο (Video)

Η καμπίνα έγινε... σάουνα

Μια βλάβη στο κλιματιστικό του αεροπλάνου είχε… απρόβλεπτα αποτελέσματα για τους παίκτες της Μονακό, πριν από τον αγώνα με την Μπριζ του Χρήστου Τζόλη για το Champions League.

Η καμπίνα του αεροσκάφους μετατράπηκε σε… σάουνα, με τους ποδοσφαιριστές να βγάζουν τα ρούχα τους για να αντέξουν όσο περίμεναν την επιδιόρθωση του κλιματιστικού.

Κάποιοι μάλιστα δεν είχαν πρόβλημα να αναρτήσουν το σκηνικό και στα social media.

🚨 UNBELIEVABLE! AS Monaco’s flight was canceled due to an air conditioning issue ❌😳✈
The players had to get off the plane… in their underwear! 😭🩳 pic.twitter.com/L4knrtvoD4

— karim RCA (@111983karim) September 17, 2025

🔴 𝗟𝗘 𝗩𝗢𝗟 𝗗𝗘 𝗟’𝗔𝗦 𝗠𝗢𝗡𝗔𝗖𝗢 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗕𝗥𝗨𝗚𝗘𝗦 𝗔 𝗘́𝗧𝗘́ 𝗔𝗡𝗡𝗨𝗟𝗘́ 𝗘𝗡 𝗥𝗔𝗜𝗦𝗢𝗡 𝗗’𝗨𝗡 𝗣𝗥𝗢𝗕𝗟𝗘̀𝗠𝗘 𝗗’𝗔𝗜𝗥 𝗖𝗢𝗡𝗗𝗜𝗧𝗜𝗢𝗡𝗡𝗘́ 𝗗𝗔𝗡𝗦 𝗟’𝗔𝗩𝗜𝗢𝗡 ! 🛩❌

Les joueurs se sont retrouvés en caleçon sur le tarmac de l’aéroport. 😭 pic.twitter.com/A8YZHoEU1m

— Vibes Foot (@VibesFoot) September 17, 2025

Αφού περίμενε αρκετή ώρα στο αεροπλάνο, η ομάδα βγήκε για να πάρει αέρα, και επέστρεψε στη συνέχεια, με αποτέλεσμα να αναβληθεί η πτήση και να μεταφερθεί για σήμερα το πρωί.

Παναθηναϊκός: Οριστική συμφωνία με Κόντη, αναλαμβάνει υπηρεσιακός την Πέμπτη

Champions League: Ο Ολυμπιακός έπεσε πάνω στο αμυντικό τείχος της Πάφου κι έμεινε στο 0-0

Κύπελλο Ελλάδας: Έβγαλε την υποχρέωση ο Παναθηναϊκός και νίκησε με το «φτωχό» 1-0 την Καλλιθέα


