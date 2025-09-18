Κάλυμνος: Ηλικιωμένη δάγκωσε λιμενικό στο χέρι!

Ο λόγος για μια 78χρονη που αρνήθηκε να δώσει τα στοιχεία της σε έλεγχο

Μια 78χρονη στην Κάλυμνο, αρνήθηκε να δώσει τα στοιχεία της σε έλεγχο που της έγινε από στελέχη του Λιμεναρχείου και … δάγκωσε μάλιστα και έναν λιμενικό!

Σύμφωνα με το palmoskalymnou.gr, η ηλικιωμένη βρισκόταν σε όχημα, στο οποίο, διαμένει, όταν της έγινε έλεγχος γιατί σύμφωνα με καταγγελίες φώναζε και παρενοχλούσε.

Η γυναίκα αρνήθηκε να συμμορφωθεί στις υποδείξεις των λιμενικών και να δείξει τα στοιχεία της, αντίθετα φέρεται να τους έβρισε και να φώναζε δυνατά.

Στην προσπάθειά τους να την προσαγάγουν, εκείνη προέβαλε αντίσταση και μάλιστα δάγκωσε στο χέρι έναν λιμενικό.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Λιμεναρχείο ενώ ο λιμενικός στο νοσοκομείο για να ελεγχθεί το δάγκωμα στο χέρι του.

Διαβάστε επίσης:

Κέρκυρα: Κολώνα έπεσε και σκότωσε άνδρα που εκτελούσε εργασίες

Πειραιάς: Κρατούμενος βρέθηκε κρεμασμένος από τη μπλούζα του στο Αστυνομικό Τμήμα

Η ΕΛΑΣ κλείνει το Μετρό σε Κορυδαλλό και Μανιάτικα λόγω της πορείας για τον Φύσσα


ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ: topontiki.gr


VIDEOS

val m amo

Δείτε επίσης...

Νωρίτερα από ποτέ οι μετεγγραφές πρωτοετών φοιτητών – Σχέδιο και ταχύτητα δηλώνει το Υπουργείο Παιδείας

Επτά στους δέκα καταθέτες με έως 1.000 ευρώ – Στο 0,8% όσοι έχουν πάνω από 100.000 ευρώ

Ξεπέρασε κάθε προσδοκία το 19ο Ioannina Lake Run με 1.000 περισσότερες συμμετοχές, στο αγώνα των 30km

Στο Ελληνικό Ιωαννίνων το 5ο Mega Four 4×4 «Βασίλης Παππάς» – το Σαββατοκύριακο 20–21/9

ΚΕΔΕ: “Γαλάζιες” κόντρες για τις Πολεοδομίες των Δήμων

Πελαργός αποφάσισε να ξεχειμωνιάσει στη Φιλιππιάδα – Δεν ακολούθησε το ταξίδι της επιστροφής στην Αφρική

Συντάξεις Οκτωβρίου: Πότε θα πληρωθούν οι δικαιούχοι – Όλες οι ημερομηνίες

Επιστροφή ενοικίου: Πώς θα τη λάβετε – Οι παγίδες και τα «ψιλά γράμματα»

Ευλογιά αιγοπροβάτων: Πιέσεις στην αγορά – ανατιμήσεις σε φέτα & γάλα (βίντεο)

Θανατηφόρο τροχαίο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης – Μια νεκρή και τρεις τραυματίες (βίντεο)

Φωτιά τώρα στη Μαγνησία – Σηκώθηκαν 4 εναέρια μέσα

Live Streaming: Παναθηναϊκός-Παρτιζάν (12:30)

Βουλή: Αντιπαράθεση ανάμεσα σε Γιώργο Φλωρίδη, Δημήτρη Μάντζο και Χρήστο Γιαννούλη

Απώλεια βάρους: 20χρονη influencer αποκαλύπτει πώς έχασε 52 κιλά με απλές αλλαγές στον τρόπο ζωής της

Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου 18/9/2025

Μαγνησία: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στους Αγίους Θεοδώρους – Επιχειρούν και 4 εναέρια μέσα

Κοινωνική Αντιπαροχή: Σχέδιο για δημιουργία 10.000 κατοικιών – Πώς θα γίνει η επιλογή δικαιούχων, νέες διευκρινίσεις

Μετέτρεψε σε αγωνιστική πίστα δρόμο στη Θεσσαλονίκη - 23χρονος οδηγός «μάζεψε» πρόστιμα 3.000 ευρώ

Μαγνησία: Πυρκαγιά καίει σε χαμηλή βλάστηση - Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο

ΗΠΑ: Τρεις αστυνομικοί νεκροί, δυο βαριά τραυματισμένοι από πυρά στην Πενσιλβάνια

ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙ.....ΕΣΕΙΣ;

ΗΠΕΙΡΟΚΑΤ ΑΕ - Ηπειρωτική Κατασκευαστική Α.Ε.
Νίκος Τριανταφύλλου
ACS ...σημαίνει courier
Ποδήλατο Γιαννούλη
Facebook Chat Widget by WebCenter
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Save