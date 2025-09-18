Σε αναβρασμό η Γαλλία: 800.000 διαδηλωτές κατεβαίνουν στους δρόμους

Σε τεράστια αναταραχή και μεγάλο αναβρασμό παραμένει η Γαλλία, που προετοιμάζεται για μία από τις μεγαλύτερες απεργίες των τελευταίων ετών.

Τα συνδικάτα ένωσαν τις δυνάμεις τους, κάτι που συμβαίνει σπάνια, για να πιέσουν τον νέο πρωθυπουργό Σεμπαστιέν Λεκορνί να επανεξετάσει τις περικοπές στον προϋπολογισμό και να λάβει μέτρα για μισθούς, συντάξεις και δημόσιες υπηρεσίες.

Η αστυνομία εκτιμά ότι περίπου 800.000 άνθρωποι θα συμμετάσχουν σε πορείες σε όλη τη χώρα, ενώ θα επηρεαστεί η λειτουργία των σχολείων, οι σιδηροδρομικές και οι αεροπορικές μεταφορές. Συνολικά έως και 80.000 αστυνομικοί θα αναπτυχθούν.

Αποκλεισμοί υποδομών και σχολείων

Ήδη, από το πρωί, σε αποκλεισμό βρίσκονται αμαξοστάσια λεωφορείων στο Παρίσι και στη βόρεια Γαλλία, όπως και σχολεία στη γαλλική πρωτεύουσα και την Αμιέν.

Προβλήματα υπάρχουν στις σιδηροδρομικές μεταφορές σε όλη τη χώρα.

Σε εθνικό επίπεδο, έχουν προγραμματιστεί 250 πορείες.

Η σημερινή αναμένεται ότι θα είναι η μεγαλύτερη ημέρα διαδηλώσεων από το 2023, όταν πολίτες βγήκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν για τη χρήση εκτελεστικών εξουσιών από τον Εμανουέλ Μακρόν για να περάσει η αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης στα 64 έτη, χωρίς ψηφοφορία.

Πολιτική κρίση

Οι διαδηλώσεις έρχονται σε μία περίοδο έντονης πολιτικής κρίσης. Την περασμένη εβδομάδα, ο Εμανουέλ Μακρόν διόρισε τον στενό του σύμμαχο Σεμπαστιέν Λεκορνί ως τον τρίτο πρωθυπουργό μέσα σε ένα χρόνο.

Ήδη, οι Φρανσουά Μπαϊρού και Μισέλ Μπαρνιέ εκδιώχθηκαν από τη βουλή λόγω σφοδρών διαφωνιών για τον προϋπολογισμό.

Η κατάσταση δεν είναι εύκολη για τον Λεκορνί, που είχε διατελέσει υπουργός Άμυνας στις δύο προηγούμενες κυβερνήσεις.

Η θητεία του ξεκίνησε με πολύ χαμηλά ποσοστά δημοτικότητας, ενώ δυσκολεύεται να πείσει τα κόμματα ότι κομίζει κάτι καινούριο, παρά τις δημόσιες υποσχέσεις του για «βαθιά ρήξη» με το παρελθόν.

Ο Λεκορνί έχει εξαγγείλει ότι θα αποσύρει την πρόταση του προκατόχου του, Φρανσουά Μπαϊρού, για την κατάργηση δύο αργιών.

Ωστόσο η μικρή υποχώρηση δεν αρκεί για τα συνδικάτα, που εκφράζουν φόβους ότι άλλα στοιχεία του σχεδίου περικοπών 44 δισ. ευρώ του Μπαϊρού, όπως το πάγωμα των κοινωνικών παροχών, μπορεί να διατηρηθούν.

Ο χρόνος κυλά αντίστροφα για τον Λεκορνί, που έχει μόνον λίγες εβδομάδες περιθώριο για να παρουσιάσει τον νέο προϋπολογισμό και να σχηματίσει κυβέρνηση μειοψηφίας. Κάτι τέτοιο σημαίνει ότι θα πρέπει να πείσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης να μην καταθέσουν νέα πρόταση δυσπιστίας.

Ζητά «σύμφωνο μη επίθεσης»

Χθες, ο Λεκορνί συναντήθηκε με τα κόμματα της αντιπολίτευσης για διαβούλευση. Προερχόμενος από τη δεξιά, ο 39χρονος εντάχθηκε στη συνέχεια στους κεντρώους του Μακρόν.

Ο ίδιος αναμένεται ότι θα διατηρήσει τη συνεργασία με το δεξιό κόμμα «Les Républicains» και την οικονομική πολιτική υπέρ των επιχειρήσεων του Μακρόν.

Την ίδια ώρα, προσπαθεί να αποφύγει μια νέα ψήφο δυσπιστίας και δέχεται πιέσεις να προσελκύσει τους Σοσιαλιστές, με μίνιμουμ στόχο να υπάρξει «σύμφωνο μη επίθεσης».

Ωστόσο, το Σοσιαλιστικό Κόμμα έχει ζήτησει να μπει τέλος στις σκληρές περικοπές και να υπάρξουν δίκαιες εισφορές από τους πλουσιότερους.

Παράλληλα, η Μαρίν Λεπέν του Εθνικού Συναγερμού προειδοποίησε ότι αν ο Λεκορνί συνεχίσει την ίδια πολιτική, θα πέσει.

Την ίδια ώρα, η Γαλλία δέχεται πιέσεις για να μειώσει το έλλειμμά της αλλά και το χρέος της, που ανέρχεται στο 114% του ΑΕΠ, ενώ την περασμένη εβδομάδα, ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch Ratings υποβάθμισε τη γαλλική οικονομία, επικαλούμενος ανησυχίες για πολιτική αστάθεια.

