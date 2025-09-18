Τζίμι Κίμελ: Το «κόψιμο» της εκπομπής του και η συμφωνία των 6 δισ. δολαρίων στο παρασκήνιο

Τι υποστηρίζει ανάλυση του CNN

Μία συμφωνία ύψους 6 δισ. δολαρίων είναι, κατά το CNN, ο ουσιαστικός λόγος για το κόψιμο της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ από το ABC.

Όπως ανέφερε ο αναλυτής του CNN, Τζέικ Τάπερ, «τον Αύγουστο, η Nextar, ο μεγαλύτερος ιδιοκτήτης τοπικών περιφερειακών σταθμών στις ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι προτίθεται να εξαγοράσει την αντίπαλό της Tegna για κάτι περισσότερο από 6 δισ. δολάρια. Για να συμβεί αυτό, όμως, η Nextar χρειαζόταν την έγκριση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC) και το πράσινο φως της για να αυξηθεί το όριο του 39%. Ο κανόνας αυτός προβλέπει ότι καμία εταιρεία δεν μπορεί να κατέχει τέτοιο αριθμό τηλεοπτικών σταθμών που να καλύπτει περισσότερο από το 39% των νοικοκυριών στις ΗΠΑ».

Σημειώνει επίσης, ότι νωρίτερα μέσα στο έτος, ο πρόεδρος της FCC, Μπρένταν Καρ, είχε πει ότι είναι «ανοιχτός» σε μια τέτοια εξέλιξη.

Την Τετάρτη, όμως, ο Καρ σε ένα MAGA podcast ξεκαθάρισε ότι δεν του άρεσαν τα σχόλια του Τζίμι Κίμελ, τον αποκάλεσε «ατάλαντο» και πρόσθεσε ότι δεν είναι ώρα να υπάρξουν αλλαγές από τη Disney στην οποία ανήκει το ABC αλλά «είναι ώρα για τους τοπικούς σταθμούς που αναμεταδίδουν περιεχόμενο από το ABC, να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να πουν ότι τα σκουπίδια αυτά δεν καλύπτουν τις ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων μας».

Επομένως κάλεσε τους τοπικούς σταθμούς να απορρίψουν το σόου του Τζίμι Κίμελ.

Μέσα σε λίγες ώρες η Nextar ανακοίνωσε ότι οι τηλεοπτικοί σταθμοί που συνεργάζονται με το ABC θα εμποδίσουν τη μετάδοση του σόου του Κίμελ γιατί διαφωνούν με τα πρόσφατα σχόλιά του.

Λίγο αργότερα ακολούθησε και η ανακοίνωση του ABC για «επ’ αόριστον απόσυρση του σόου» συμπλήρωσε ο αναλυτής του CNN.

«Επομένως αν και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχουν άνθρωποι που προσβλήθηκαν από τα σχόλια του Κίμελ και ότι το κλίμα είναι τεταμένο, υπάρχουν και αρκετά χρήματα που εμπλέκονται και υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που θέλουν να γίνουν συμπαθείς απέναντι στην FCC και στον πρόεδρο Τραμπ» καταλήγει στην ανάλυσή του.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι όταν, τον περασμένο Ιούλιο, το CBS ανακοίνωσε την ακύρωση της βραδινής εκπομπής του Στίβεν Κόλμπερτ, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε τότε πει ότι «ο Κίμελ ή ο Φάλον ακούω ότι θα είναι οι επόμενοι»

Ο ρόλος του προέδρου της FCC



Στο ίδιο podcast στο οποίο είχε «δείξει» την τύχη της εκπομπής του Κίμελ, ο πρόεδρος της FCC είχε αφήσει να εννοηθεί ότι η επιτροπή του θα μπορούσε να ανακαλέσει τις άδειες συνεργατών του ABC ως τρόπο να αναγκάσει την Disney να τιμωρήσει τον Κίμελ. «Μπορούμε να το κάνουμε αυτό με τον εύκολο ή τον δύσκολο τρόπο. Αυτές οι εταιρείες έχουν άδεια από την FCC και αυτή η άδεια συνοδεύεται από την υποχρέωση να λειτουργούν προς το δημόσιο συμφέρον» είχε πει ο Καρ.

Όταν, δε, κλήθηκε από το CNN να σχολιάσει την απόφαση του ABC, ο Καρ αρκέστηκε στο να στείλει ένα GIF με ένα meme από τη σειρά The Office με δύο εκ των πρωταγωνιστών να πανηγυρίζουν στο γραφείο τους.

Τα σχόλια του Κίμελ και οι πανηγυρισμοί Τραμπ

Υπενθυμιζεται ότι ο Τζίμι Κίμελ, τη Δευτέρα, αναφέρθηκε στη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

«Φθάσαμε σε νέα ύψη αυτό το σαββατοκύριακο», είπε σαρκαστικά ο Τζίμι Κίμελ, «με τη συμμορία MAGA να προσπαθεί απελπισμένα να παρουσιάσει αυτόν τον πιτσιρικά που δολοφόνησε τον Τσάρλι Κερκ ως οτιδήποτε άλλο εκτός από δικό της και να κάνει ό,τι μπορεί για να εξασφαλίσει πολιτικό κέρδος».

«Συγχαρητήρια στο ABC που επιτέλους βρήκε το θάρρος να κάνει αυτό που έπρεπε να γίνει. Ο Κίμελ έχει ΜΗΔΕΝ ταλέντο», έκρινε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος μέσω Truth Social.

