Νωρίτερα από ποτέ οι μετεγγραφές πρωτοετών φοιτητών – Σχέδιο και ταχύτητα δηλώνει το Υπουργείο Παιδείας
Επτά στους δέκα καταθέτες με έως 1.000 ευρώ – Στο 0,8% όσοι έχουν πάνω από 100.000 ευρώ
Ξεπέρασε κάθε προσδοκία το 19ο Ioannina Lake Run με 1.000 περισσότερες συμμετοχές, στο αγώνα των 30km
Στο Ελληνικό Ιωαννίνων το 5ο Mega Four 4×4 «Βασίλης Παππάς» – το Σαββατοκύριακο 20–21/9
ΚΕΔΕ: “Γαλάζιες” κόντρες για τις Πολεοδομίες των Δήμων
Πελαργός αποφάσισε να ξεχειμωνιάσει στη Φιλιππιάδα – Δεν ακολούθησε το ταξίδι της επιστροφής στην Αφρική
Συντάξεις Οκτωβρίου: Πότε θα πληρωθούν οι δικαιούχοι – Όλες οι ημερομηνίες
Επιστροφή ενοικίου: Πώς θα τη λάβετε – Οι παγίδες και τα «ψιλά γράμματα»
Ευλογιά αιγοπροβάτων: Πιέσεις στην αγορά – ανατιμήσεις σε φέτα & γάλα (βίντεο)
Θανατηφόρο τροχαίο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης – Μια νεκρή και τρεις τραυματίες (βίντεο)

Καφές από… χρυσάφι: Στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 50 χρόνων η τιμή του

Τι δείχνουν τα στοιχεία

Απλησίαστος γίνεται ο καφές, με τις τιμές του να εκτοξεύονται διεθνώς στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 50 ετών.

Με τις συνεχείς ανατιμήσεις και σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η τιμή του καφέ έχει αυξηθεί από τον Αύγουστο του 2024 μέχρι τον φετινό Αύγουστο κατά 18,5%.

Η ξηρασία στη Βραζιλία, οι αμερικανικοί δασμοί στις προμήθειες της Νότιας Αμερικής, αλλά και η συρρίκνωση των αποθεμάτων αναμένεται να εκτοξεύσουν ακόμη περισσότερο τις τιμές, φθάνοντας και το 50%, στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης από τις αρχές Αυγούστου.

Από την πλευρά της, η Ελληνική Ένωση Καφέ ζητά κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ενώ οι καταναλωτές είτε πίνουν λιγότερο καφέ, είτε «καταφεύγουν» σε αυτούς των σούπερ μάρκετ.

Διαβάστε επίσης:

Πάτρα: Επιτέλους ελεύθεροι! Αποφυλακίζονται οι δύο νεαροί εθελοντές που κατηγορήθηκαν για τη φωτιά στο Γηροκομείο

Απίστευτο: Πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη στόλισε για… Χριστούγεννα από τον Σεπτέμβριο

Βόλος: Πτώσεις δέντρων και διακοπές ρεύματος, λόγω των θυελλωδών ανέμων (Photos)


ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ: topontiki.gr


VIDEOS

val m amo

Δείτε επίσης...

Κοινωνική Αντιπαροχή: Σχέδιο για δημιουργία 10.000 κατοικιών – Πώς θα γίνει η επιλογή δικαιούχων, νέες διευκρινίσεις

ΗΠΑ: Τρεις αστυνομικοί νεκροί, δυο βαριά τραυματισμένοι από πυρά στην Πενσιλβάνια

Γλυφάδα: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε κάδο ανακύκλωσης (βίντεο)

Ο Τραμπ χαρακτηρίζει «τρομοκρατική οργάνωση» το κίνημα Antifa μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ

Έναρξη διαδικασίας οριοθέτησης ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας–Λιβύης: Πρώτη συνεδρίαση τεχνικών επιτροπών και επόμενη στάση την Τρίπολη

Παράταση έως τις 11 Σεπτεμβρίου 2026 για την εξαγορά δημόσιων καταπατημένων εκτάσεων

Συμβούλιο Ασφαλείας: Ξανά σε ψηφοφορία το σχέδιο για κατάπαυση πυρός και ανθρωπιστική πρόσβαση στη Γάζα

Καλοκαιρινό σκηνικό στην Ήπειρο, ενισχυμένοι άνεμοι στο Ιόνιο (βίντεο)

Ιωάννινα: Η ALUSEAL αναζητά Οδηγό – Εργάτη Αποθήκης

Η Γαλλία στα «κάγκελα»: 800.000 διαδηλωτές στους δρόμους – Κλειστά μνημεία, δυσκολία στα ΜΜΜ

Τι τρέχει με ΑΕΚ και Μουκουντί – «Συζητήσεις για νέο συμβόλαιο»

Πάτρα: Ελεύθεροι ο 25χρονος και ο 21χρονος που είχαν προφυλακιστεί για τη φωτιά στο Γηροκομειό

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ηχηρά μηνύματα με πολλούς αποδέκτες εντός και εκτός – Ο στόχος για 3η θητεία, οι «παράγοντες» και η «πολιτική κουζίνα»

ΕΛ.ΑΣ.: Κρατούμενος εντοπίστηκε απαγχονισμένος στο ΑΤ Δημοτικού Θεάτρου 

Γάζα: Ενισχύονται τα σχέδια για τη «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής» καθώς ο ισραηλινός στρατός ισοπεδώνει την πόλη

Ζητείται προσωπικό για λάντζα και ψήστης στον Άνθραξ Grill

Στη δικαιοσύνη ο 32χρονος Παλαιστίνιος που κατηγορείται για σεξουαλικές επιθέσεις και εμπρησμό

Ξεκίνησε η λειτουργία της πλατφόρμας καταγγελιών στον ΟΑΣΑ - Αναλυτικά οι οδηγίες χρήσης

Κρατούμενος απαγχονίστηκε μέσα σε Αστυνομικό τμήμα στον Πειραιά

Καιρός: Κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας, καταιγίδες και 8 μποφόρ από το μεσημέρι - Πού θα βρέξει

ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙ.....ΕΣΕΙΣ;

Ασφάλειες Γεωργιάδης - HG Brokers SA
Tzimas Home Accessories
WebCenter - Smart Internet Solutions
RATECH - Τεχνικό Γραφείο Αναλκυστήρων
Facebook Chat Widget by WebCenter
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Save