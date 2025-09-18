Μετέωρα τα τραυματισμένα παιδιά της Γάζας: «Προσευχόμαστε να έρθει η βίζα πριν από τον θάνατο»

Η Μαριάμ Σάμπαχ κοιμόταν βαθιά, κουλουριασμένη κάτω από μια κουβέρτα με τα αδέλφια της, όταν ένας ισραηλινός πύραυλος έπληξε το σπίτι της στο Ντέιρ αλ-Μπαλάχ, στην κεντρική Γάζα, τις πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Μαρτίου.

Καθώς οι γονείς έψαχναν απεγνωσμένα για τα παιδιά τους, βρήκαν τη Μαριάμ αναίσθητη μέσα σε μια λίμνη αίματος. Το αριστερό της χέρι ήταν κομμένο, θραύσματα θραυσμάτων είχαν διαπεράσει το μικρό της σώμα και αιμορραγούσε έντονα από την κοιλιά της.

Εκτός από την απώλεια του χεριού της, η έκρηξη άφησε τη Μαριάμ με σοβαρά τραύματα στην κοιλιά και την πυέλο από θραύσματα που διέσχισαν την ουροδόχο κύστη, τη μήτρα και το έντερο.

«Η Μαριάμ χρειάζεται εξειδικευμένη παιδιατρική επανορθωτική χειρουργική», λέει ο Δρ Μοχάμεντ Ταχίρ, Βρετανός χειρουργός που αντιμετώπισε τη Μαριάμ ενώ ήταν εθελοντής στο νοσοκομείο αλ-Άκσα στη Γάζα.

«Ο ακρωτηριασμός του χεριού της είναι επίσης πολύ σοβαρός και απαιτεί επιμήκυνση του άκρου και εξειδικευμένη προσθετική. Χωρίς αυτό, θα είναι πολύ δύσκολο για εκείνη να ζήσει μια φυσιολογική ζωή».

Η Μαριάμ είναι μία από τις δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στη Γάζα που έχουν τραυματιστεί και παραμορφωθεί από τις ισραηλινές στρατιωτικές επιθέσεις τους τελευταίους 23 μήνες, οι οποίες έχουν επίσης σκοτώσει περισσότερους από 64.000, κυρίως γυναίκες και παιδιά.

Οι επανειλημμένες στρατιωτικές επιθέσεις και οι επιθέσεις εναντίον νοσοκομείων της Γάζας και ο αποκλεισμός βασικών αγαθών και προμηθειών από το Ισραήλ έχουν αφήσει τον τομέα της υγείας κατεστραμμένο και τους γιατρούς χωρίς τα μέσα για να περιθάλψουν τους ασθενείς, τους τραυματίες και τους λιμοκτονούντες.

Η λίστα της ντροπής για τον «πολιτισμένο» κόσμο

Από τον Οκτώβριο του 2023, 7.672 ασθενείς, συμπεριλαμβανομένων 5.332 παιδιών , έχουν εκκενωθεί ιατρικά από τη Γάζα για επείγουσα θεραπεία στο εξωτερικό, αλλά η προσπάθεια οργάνωσης και έγκρισης μιας ιατρικής εκκένωσης είναι μια αργή, επίπονη και αυστηρά ελεγμένη διαδικασία.

Μέχρι στιγμής, πάνω από 700 ασθενείς – πολλοί από αυτούς παιδιά – έχουν πεθάνει περιμένοντας την άδεια από τις ισραηλινές αρχές να εγκαταλείψουν τη Γάζα μέσω της Cogat, της ισραηλινής κυβερνητικής υπηρεσίας που είναι υπεύθυνη για την έγκριση ιατρικών εκκενώσεων, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Η Μαριάμ και η οικογένειά της δεν αποτέλεσαν εξαίρεση. Αφού εξασφάλισε την προσφορά χειρουργικής περίθαλψης από μια εξειδικευμένη ομάδα στο Οχάιο, το κοριτσάκι περίμενε δύο μήνες για να του δοθεί άδεια από την Κόγκατ να φύγει από τη Γάζα, οπότε και η κατάστασή της είχε επιδεινωθεί. Τελικά, μεταφέρθηκε στην Αίγυπτο, αλλά στη συνέχεια έμεινε κολλημένη για μήνες περιμένοντας την επεξεργασία των ταξιδιωτικών της εγγράφων για τις ΗΠΑ.

Δεν δίνεται πλέον βίζα στους τραυματίες

Στη συνέχεια, λίγες μόλις ημέρες πριν από το ραντεβού της στην πρεσβεία στο Κάιρο για την έγκριση της βίζας της, οι ΗΠΑ σταμάτησαν ξαφνικά να εκδίδουν βίζες για Παλαιστίνιους – συμπεριλαμβανομένων παιδιών- για θεραπεία σε αμερικανικά νοσοκομεία.

Η απόφαση αυτή ακολούθησε μια διαδικτυακή εκστρατεία πίεσης από τη Λόρα Λούμερ , μια ακροδεξιά influencer κοντά στον Ντόναλντ Τραμπ, η οποία είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες και βίντεο με ασθενείς που είχαν εκκενωθεί από τη Γάζα και έφταναν σε αμερικανικό έδαφος σε κανάλια κοινωνικής δικτύωσης και ρωτούσε «Γιατί έρχονται ισλαμιστές εισβολείς στις ΗΠΑ υπό την κυβέρνηση Τραμπ;»

Έχασε το πρόσωπο του

Λίγα μέτωπα πιο κάτω, και επίσης τώρα κολλημένος στην Αίγυπτο μετά την απαγόρευση βίζας των ΗΠΑ, βρίσκεται ο 18χρονος Νάσερ αλ-Νατζάρ, ο οποίος δεν αντέχει πλέον να κοιτάζεται στον καθρέφτη. Αφού εκτοπίστηκε, ο Najjar και η οικογένειά του είχαν βρει καταφύγιο σε ένα σχολείο στην Τζαμπαλίγια, στη βόρεια Γάζα, όταν αυτό έγινε στόχος ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής τον Ιανουάριο.

Ο 18χρονος υπέστη σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και το σαγόνι του που τον άφησαν εντελώς παραμορφωμένο. Έχασε το αριστερό του μάτι, η μύτη του κόπηκε και το σαγόνι του θρυμματίστηκε – αφήνοντάς τον ανίκανο να αναπνεύσει, να φάει ή να μιλήσει σωστά.

Ο έφηβος χρειάζεται εκτεταμένες επανορθωτικές και αισθητικές επεμβάσεις που δεν είναι διαθέσιμες στην Αίγυπτο και οι γιατροί έχουν προειδοποιήσει ότι χωρίς τις επεμβάσεις, η κατάστασή του θα επιδεινωθεί.

Του έχει προσφερθεί θεραπεία στο παιδιατρικό νοσοκομείο Ελ Πάσο στο Τέξας, όπου εξειδικευμένοι γιατροί περιμένουν να τον χειρουργήσουν, αλλά τώρα είναι αβέβαιο αν ο Νατζάρ θα λάβει ποτέ άδεια να πάει.

Ο 10χρονος Ahmed Duweik

Το βάρος της αβεβαιότητας έχει ένα βαρύ ψυχικό τίμημα. Ο 10χρονος Ahmed Duweik υποφέρει ήδη από φανταστικό πόνο στα άκρα · αιχμηρές, διαπεραστικές αισθήσεις που έρχονται και παρέρχονται απρόβλεπτα και τον αφήνουν να ουρλιάζει από αγωνία. Αλλά από τότε που έμαθε ότι το ιατρικό του ταξίδι στις ΗΠΑ μπορεί να μην προχωρήσει, ο 10χρονος έχει αποσυρθεί και έχει γίνει συναισθηματικά αδιάφορος.

Ο Άχμεντ κοιμόταν επίσης στο σπίτι όταν οι πύραυλοι χτύπησαν τον καταυλισμό προσφύγων Νούσεϊράτ στη μέση της νύχτας. Κατά τη διάρκεια του βομβαρδισμού, υπέστη φρικτά τραύματα με θραύσματα να διαπερνούν ολόκληρο το σώμα του. Έμεινε με ακρωτηριασμένο χέρι, απώλεια μαλακών ιστών στον δεξιό μηρό του και σοβαρή νευρική και αγγειακή βλάβη.

Ο Άχμεντ χρειάζεται πολύπλοκη επανορθωτική χειρουργική επέμβαση και προσθετική τοποθέτηση που δεν είναι διαθέσιμες στην Αίγυπτο. Οι γιατροί προειδοποιούν ότι εάν η θεραπεία του Άχμεντ καθυστερήσει περαιτέρω, η κατάστασή του θα συνεχίσει να επιδεινώνεται.

Με δήλωσή του προς την εφημερίδα Guardian, εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι οι βίζες είχαν αναστείλει προσωρινά.

Προς το παρόν, ένα ζοφερό αιγυπτιακό νοσοκομείο έχει γίνει το σπίτι των παιδιών, όπου έχουν κολλήσει σε αδιέξοδο από την απαγόρευση της βίζας, χωρίς διορισμένους γιατρούς και περιορισμένη

εξειδικευμένη εμπειρογνωμοσύνη για να αντιμετωπίσουν τα κτεταμένα τραύματά τους από τον πόλεμο. Κανείς τους δεν έχει ιδέα τι θα ακολουθήσει…

