Παύλος Φύσσας: 12 χρόνια από τη δολοφονία του από τη Χρυσή Αυγή – Συγκέντρωση και αντιφασιστική πορεία στο Κερατσίνι (videos)

Κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα κατά της απόφασης για αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου

Δώδεκα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου, από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα από τα τάγματα εφόδου της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή και τον Γιώργο Ρουπακιά.

Λίγες μόλις μέρες μετά την προκλητική απόφαση αποφυλάκισης του Νίκου Μιχαλολιάκου, το αντιφασιστικό κίνημα θα τιμήσει και φέτος τη μνήμη του αντιφασίστα μουσικού, με τη συμμετοχή στις κινητοποιήσεις να ανανέμεται και φέτος μαζική.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος στις 17:30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στο μνημείο του στο Κερατσίνι και πορεία προς το Μπλόκο της Κοκκινιάς.

Λόγω των εκδηλώσεων μνήμης, κατά τις ώρες 14:00-23:00 δεν θα επιτρέπεται η στάση και στάθμευση των οχημάτων σε οδούς και Λεωφόρους, περιοχών Δήμων Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη και Κερατσινίου – Δραπετσώνας ως εξής:

Λεωφ. Σαλαμίνος, στο τμήμα της από τη Λεωφ. Γρ. Λαμπράκη έως την οδό Ακροπόλεως,

Λεωφ. Π. Ράλλη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ακροπόλεως και Τζαβέλλα,

Π. Φύσσα, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Γρ. Λαμπράκη έως τη Λεωφ. Σαλαμίνος,

Τζαβέλλα, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Π. Ράλλη και της οδού Ηλιουπόλεως,

Ηλιουπόλεως, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τζαβέλλα και Γερβασίου Γρεβενών,

Καρακουλουξή, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τζαβέλλα και Γερβασίου Γρεβενών

Κάλεσμα μαζικής συμμετοχής απευθύνει το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, τονίζοντας μεταξύ άλλων:

Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα

Παράλληλα, συγκεντρώσεις και πορείες μνήμης αλλά και διαμαρτυρίας για την απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Λαμίας να δώσει το πράσινο φως για την αποφυλάκιση του Νίκου Μιχαλολιάκου, θα πραγματοποιηθούν σε δεκάδες πόλεις της χώρας, μετά από καλέσματα σωματείων και μαζικών φορέων:

Συγκεκριμένα, κινητοποιήσεις μεταξύ άλλων είναι προγραμματισμένες:

Στη Θεσσαλονίκη , στις 6:00 μ.μ. στην Καμάρα.

, στις 6:00 μ.μ. στην Καμάρα. Στην Αλεξανδρούπολη , στις 7.30 μ.μ. στο Δημαρχείο.

, στις 7.30 μ.μ. στο Δημαρχείο. Στα Ιωάννινα στις 11 π.μ. οι Φοιτητικοί Σύλλογοι καλούν στο Δικαστικό Μέγαρο.

στις 11 π.μ. οι Φοιτητικοί Σύλλογοι καλούν στο Δικαστικό Μέγαρο. Στο Ηράκλειο , στις 7 μ.μ. στην πλ. Ελευθερίας.

, στις 7 μ.μ. στην πλ. Ελευθερίας. Στη Θάσο , στις 7.30 μ.μ., στο θεατράκι του Θεαγένη.

, στις 7.30 μ.μ., στο θεατράκι του Θεαγένη. Στην Καβάλα , στις 6.30 μ.μ. στην κεντρική πλατεία.

, στις 6.30 μ.μ. στην κεντρική πλατεία. Στην Καλαμάτα , στις 7 μ.μ. στην κεντρική πλατεία.

, στις 7 μ.μ. στην κεντρική πλατεία. Στην Ξάνθη , στις 7 μ.μ. στην κεντρική πλατεία.

, στις 7 μ.μ. στην κεντρική πλατεία. Στην Πάτρα , στις 7 μ.μ. στην πλ. Γεωργίου.

, στις 7 μ.μ. στην πλ. Γεωργίου. Στα Χανιά, στις 7 μ.μ. στην πλ. Δημοτικής Αγοράς.

Αντιφασιστική συναυλία στα Λιπάσματα της Δραπετσώνας

Χθες (17/9) πραγματοποιήθηκε μεγάλη αντιφασιστική συναυλία στα Λιπάσματα της Δραπετσώνας, με ελεύθερη είσοδο.

Χιλιάδες νέες και νέοι έδωσαν το «παρών» προκειμένου να τιμήσουν τη μνήμη του Παύλου Φύσσα.

Στη σκηνή ανέβηκαν καλλιτέχνες όπως ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου, η Μάρθα Φριτζήλα, οι 1000mods, οι Ακροβάτες, ο Βέβηλος, ο Αλέξανδρος Κτιστάκης, ο Απόστολος Ρίζος, ο Σπύρος Γραμμένος, οι Aria, Otros Mundos, Sigmataf, The Noodles και Urban Pulse.

«Δε θέλω να βλέπετε το παιδί μου σαν ήρωα, θέλω να τον νιώθετε σαν έναν άνθρωπο που αγωνιζόταν. Που στα λίγα χρόνια της ζωής του πάλευε για το δίκιο και αυτό να κάνετε και εσείς. Να μη σιωπάτε μπροστά στο άδικο. Να σηκώνετε σημαίες της Παλαιστίνης, να μη σταματήσετε να μιλάτε για το έγκλημα στην Πύλο και στα Τέμπη, για εκείνον που δολοφονήθηκε επίσης έναν Σεπτέμβρη, στη βιτρίνα ενός μαγαζιού στη Γλάδστωνος. Έτσι τιμάμε εμείς τους νεκρούς μας, έτσι τους κρατάμε ζωντανούς, έτσι μπορούμε να αντέξουμε τα τόσα τραύματα στην ψυχή μας», τόνισε μεταξύ άλλων στην συγκολνιστική της ομιλίας η Μάγδα Φύσσα.

«Να είστε καλά. Να είστε αντιφασίστες. Να είσαστε άνθρωποι αλληλέγγυοι. Και φυσικά λευτεριά στον βασανισμένο λαό της Παλαιστίνης. Να είστε καλά, από καρδιάς», κατέληξε.

