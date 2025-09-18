Ευλογιά αιγοπροβάτων: Πιέσεις στην αγορά – ανατιμήσεις σε φέτα & γάλα (βίντεο)
Λειψοί, «το ιδανικό μέρος για να χαθείτε σε ονειρεμένες γωνιές» – Γερμανικοί «ύμνοι» για το νησί της Καλυψούς

Στο επίκεντρο δημοφιλών γερμανικών μέσων βρίσκονται οι Λειψοί

Στο επίκεντρο δημοφιλών γερμανικών μέσων βρίσκονται οι Λειψοί στο πλαίσιο του καλέσματος του Δήμου για διακοπές με αυθεντικές βιώσιμες ταξιδιωτικές εμπειρίες.

Σύμφωνα με την γερμανική τουριστική ιστοσελίδα Reisereporter, «οι Λειψοί είναι το ιδανικό μέρος για να χαθείτε σε ονειρεμένες γωνιές. Ο Οδυσσέας πιθανότατα το γνώριζε καθώς σύμφωνα με τη μυθολογία, μαγεύτηκε από τη νύμφη Καλυψώ και ανέβαλε το ταξίδι του στην Ιθάκη για αρκετά χρόνια».

Η ταξιδιωτική πλατφόρμα Holidaycheck.de ξεχωρίζει τους Λειψούς ανάμεσα στους καλύτερους Δωδεκανησιακούς προορισμούς που δεν πρέπει ο Γερμανός επισκέπτης να παραλείψει και κάνει λόγο για χρυσαφί αμμουδιές, τοπικές γιορτές, τον μοναδικό οίνο και την δυνατότητα για καταδύσεις σε απομονωμένους ορμίσκους.

Στο επίκεντρο δημοφιλών Γερμανικών μέσων βρίσκονται οι #Λειψοί στο πλαίσιο του καλέσματος του Δήμου για διακοπές με αυθεντικές βιώσιμες ταξιδιωτικές εμπειρίες. pic.twitter.com/2lVod3U49H

— Visit Lipsi (@VisitLipsi) September 17, 2025

Παράλληλα, το ενδιαφέρον των αναγνωστών στα social media και το διαδίκτυο συνεχίζει να προκαλεί προηγούμενο αφιέρωμα του Spiegel για την Ελλάδα που εκθειάζει τις ενέργειες των τοπικών αρχών και των κατοίκων των Λειψών με στόχο να προστατεύσουν το περιβάλλον και τα υδατικά αποθέματα λέγοντας «όχι» σε οργανωμένες ομπρέλες και ξαπλώστρες και στην κατασκευή πισίνων.

«Η οργανωμένη προσπάθεια μας για τη διατήρηση των φυσικών πόρων μας, αποφέρει καρπούς. Το ταξιδιωτικό κοινό ανταποκρίνεται στις πρωτοβουλίες μας και επισκέπτεται τους Λειψούς προκειμένου να βιώσει τον εξωτισμό, την αυθεντικότητα και τις σύγχρονες τουριστικές υπηρεσίες μας που δεν έχουν σκοπό να αλλοιώσουν το φυσικό περιβάλλον. Οι επιλογές μας φαίνεται να εδραιώνονται στην αντίληψη των επισκεπτών. Παρά τα φετινά “σκαμπανεβάσματα”σε διάφορες περιοχές της χώρας, οι Λειψοί σημείωσαν ρεκόρ επισκεψιμότητας τον Αύγουστο με αύξηση 5,7% σε σχέση με πέρσι», δήλωσε ο Δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγγος.

Στο επόμενο διάστημα αναμένεται η επίσκεψη εξειδικευμένης δημοσιογραφικής αποστολής στο νησί της Καλυψούς με πρωτοβουλία του Δήμου για την ανάδειξη του φυσιολατρικού και βιώσιμου τουρισμού.

