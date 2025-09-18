Λήξη συναγερμού στη Σταδίου: Εξουδετερώθηκε ύποπτο δέμα με ελεγχόμενη έκρηξη – Στην κυκλοφορία ο δρόμος (video)

Μέσα στο κουτί υπήρχε ένας κουμπαράς

Συναγερμός σήμανε λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα της Πέμπτης (18/9) στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση (ΓΑΔΑ). Αστυνομικοί κλήθηκαν να μεταβούν στην οδό Σταδίου 46, προκειμένου ελέγξουν ένα «ύποπτο» δέμα.

Επί τόπου έσπευσαν άνδρες του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), ενώ δόθηκε εντολή να κλείσει η οδός Σταδίου από το ύψος της Αιόλου, καθώς και από το ύψος της οδού Πεσμαζόγλου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μέσα στο κουτί ήταν ένας κουμπαράς, με το ΤΕΕΜ να πραγματοποιεί μικρή ελεγχόμενη έκρηξη.

Λίγο πριν τις 05:30 η Σταδίου παραδόθηκε στην κυκλοφορία.

