Κριτική ταινίας: «Μαύρη φάλαινα» – Το κήτος μέσα μας

Στα νεότερα χρόνια, η κινηματογραφία ψάχνει την ταυτότητά της και τον τρόπο ν’ ανανεώσει τα κλασικά είδη κι έτσι δίπλα στο ελληνικό «παράξενο σινεμά», ξεπετάχτηκε το ισπανικό «άλλο  σινεμά»

Τίτλος ταινίας: «Μαύρη φάλαινα»

Σύνοψη: Μια πληρωμένη δολοφόνος, με υπερφυσικές ιδιότητες, καταγόμενη από τον βορρά, αναλαμβάνει ένα συμβόλαιο θανάτου σ’ ένα λιμάνι της Ισπανίας. Εκεί ένας λαθρέμπορος μυστήριων θαλάσσιων πλασμάτων βρίσκεται σε σύγκρουση μ’ έναν μεγαλοεπιχειρηματία, αλλά και η ανθρώπινη φύση βρίσκεται αντιμέτωπη με τα σκοτάδια της.

Σκηνοθεσία: Πάμπλο Ερνάντο

Παίζουν: Ραμόνα Μπαστέα, Ίγκριντ Γκαρθία Γιόνσον, Κέπα Εράστι

Στα νεότερα χρόνια, η κινηματογραφία ψάχνει την ταυτότητά της και τον τρόπο ν’ ανανεώσει τα κλασικά είδη κι έτσι δίπλα στο ελληνικό «παράξενο σινεμά», ξεπετάχτηκε το ισπανικό «άλλο  σινεμά».

Κάπως σαν προειδοποίηση για τον θεατή διαβάζεται αυτό, αφού θα πρέπει να γνωρίζει ότι θα έρθει σε επαφή με ένα φιλμ καθ’ όλα ενδιαφέρον και περίεργο. Το ενδιαφέρον έγκειται στην προσπάθεια ανάδειξης ενός νέου στιλ, το οποίο θα δανείζεται στοιχεία από τα προϋπάρχοντα είδη και θα τα μετασχηματίζει, με τον τρόπο που επιβάλλει ο σύγχρονος κόσμος και οι αναγνώσεις του. Έτσι, ο Ισπανός Πάμπλο Ερνάντο χρησιμοποιεί ως αφετηρία του το κλασικό φιλμ νουάρ, βυθίζεται στο σκοτάδι του είδους, για να το μετουσιώσει σε ζόφο της ανθρώπινης ψυχής, των άνομων επιθυμιών της και των υπερφυσικών δυνατοτήτων της. Όλα τούτα συμπυκνώνονται στα πρόσωπα της πληρωμένης δολοφόνου από τη Νορβηγία (διόλου τυχαία η καταγωγή, από τα μέρη όπου ανθεί το νεονουάρ μυθιστόρημα) και του παλαιάς κοπής λαθρέμπορου, αντιμέτωπου με την αδηφαγία ενός σύγχρονου επιχειρηματία. Κέντρο της σύγκρουσης η κυριαρχία σ’ ένα λιμάνι, αλλά και η επικράτηση ενός συστήματος αξιών, έστω και σ’ αυτόν τον κόσμο του εγκλήματος. Άλλωστε, ο γερασμένος λαθρέμπορος φέρει το όνομα Μελβίλ, σαφής παραπομπή στον κλασικό Γάλλο σκηνοθέτη των νουάρ, όπου οι κώδικες του εγκλήματος διατηρούν τη δική τους άτεγκτη ηθική.

Ήδη, από την αδρή περιγραφή της υπόθεσης, αντιλαμβανόμαστε ότι η ιστορία πατάει στο «απόλυτο» παρόν, αφού οι συγκεκριμένες συγκρούσεις θυμίζουν εν  πολλοίς τον κόσμο που τρέχει γύρω μας. Κάπου εδώ, όμως, σταματούν οι ομοιότητες με τον κόσμο ο οποίος μας περιβάλλει και ο Πάμπλο Ερνάντο μάς εισάγει σ’ έναν άλλον, σαφώς κρυμμένο από τα μάτια μας, αλλά ανοιχτό μόνον σε όσους επιθυμούν να διατηρούν μεταφυσικές αναγνώσεις για όσα συμβαίνουν στο περιβάλλον μας, αλλά και στο περιβάλλον, γενικότερα. Ακόμη κι αν όλο αυτό που ακολουθεί μάς αφήνει αδιάφορους, δεν μπορούμε να μην αναγνωρίσουμε την κινηματογραφική του αξία και τη δυνατότητα του Ερνάντο να την αποσπά, σκηνοθετώντας το σκότος. Με αφορμή τη δυνατότητα της ηρωίδας-δολοφόνου να κινείται σχεδόν αθέατη στα σκοτάδια και την περίεργη, λευκή ουσία που εκκρίνει ο εγκέφαλός της, κάθε που ταξιδεύει στο εσωτερικό τους, ξεκινάει μια προσπάθεια εικονογράφησης του αθέατου. Για όσους έχουν αλλεργία στο μεταφυσικό και στο υπερφυσικό, προσπαθώντας να ερμηνεύσουν τα πάντα με τη λογική, στο σημείο αυτό θα εγκαταλείψουν την ταινία και την αίθουσα.

Για όσους, πάλι, δε διστάζουν να τολμήσουν περίεργες καταδύσεις (όπως αυτές των πρωταγωνιστών του φιλμ), η ταινία θα αποκτήσει μια πρωτόφαντη και σπάνια γοητεία. Η ηρωίδα, λίγο πολύ, βλέπει τον κόσμο σαν ανεστραμμένο είδωλο της λογικής, παρατηρώντας τον από τον βυθό προς την επιφάνεια. Στην προοπτική αυτή ο θάνατος δεν κατέχει την τρομακτική θέση που του επιφυλάσσει η λογική και ο έρωτας, αδήλωτος, αλλά διαρκώς παρών, αποτελεί μια μυστήρια ψυχολογική σύνδεση. Τα καλώδια του μπορεί να μην διέρχονται από κλασικές σωματικές συνάψεις, αλλά διατηρούν την υπόγεια επικοινωνία τους, καθώς οι δύο πρωταγωνιστές «ανταλλάσσουν» την ύλη τους, μ’ έναν αδήλωτο τρόπο (ας θυμηθούμε την παράξενη λευκή ουσία, η οποία εκρέει από τον εγκέφαλο της ηρωίδας, σαφής παραπομπή ερωτικής πράξης).

Όσο για το τι είναι αυτό που φέρνει σε συμμαχία τους δύο «εξόριστους» από τον κόσμο πρωταγωνιστές, δεν είναι άλλο από τη λατρεία των τεράτων. Στον κόσμο του διαδικτύου και του τεχνητού φωτός, η Νορβηγίδα δολοφόνος και ο Μελβίλ αντλούν δύναμη από το περίεργο φως ενός άλλου κόσμου, που τους ενώνει. Η δολοφόνος τρέφεται από την άβυσσο (όπου μοιάζει να κατοικεί) και ο παράξενος, παλιοκαιρίσιος Μελβίλ αλιεύει από τα βάθη τέρατα άλλων καιρών, ζει και τρέφεται από αυτά. Το κήτος που απλώνεται στην παραλία, ένας Λεβιάθαν, είναι το ίδιο στο οποίο ζει ο Ιωνάς του σήμερα, ο Μελβίλ. Όταν όλοι τούτοι οι «κακοί» της μοντέρνας εκδοχής, με πρώτον και κυρίαρχο τον μεγαλοκαρχαρία- επιχειρηματία του λιμανιού, θα εξοντωθούν, τότε οι Ιωνάδες, τέρατα και οι ίδιοι, θα απελευθερωθούν από τις κοιλιές και τα σκοτάδια, θα βγούν στην επιφάνεια και θα φτιάξουν έναν άλλον κόσμο. Βέβαια, κι ένα «άλλο σινεμά», όπως πρεσβεύει ο Ερνάντο, σαν αυτό που ο ίδιος κατασκευάζει και που για να το αποδεχθείς, οφείλεις να πετάξεις από τα μάτια σου κάθε γνώριμη εκδοχή του.

Αξιολόγηση: ***

Διαβάστε επίσης:

«Πόσοι “Χίτλερ” σε έναν πλανήτη, ποιον θα πρωτοσκοτώσουμε να ησυχάσουμε;» – Οι δηλώσεις της Τουμασάτου που εξόργισαν την Ελεονώρα Μελέτη (Video)

Το αντίο της Ντεμί Μουρ στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ – «Και τι δεν θα έκανα για έναν ακόμη χορό»

Apon: «Μάγεψε» στην Τεχνόπολη – Οι εκπλήξεις στη συναυλία του με Φουρέιρα και Ζαμάνη (Videos)


ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ: topontiki.gr


VIDEOS

val m amo

Δείτε επίσης...

Εξελίξεις στην υπόθεση Μουρτζούκου: Το Ανθρωποκτονιών ψάχνει «θαμμένα» μυστικά σε 3 κινητά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις την ντομάτα σε 5 δευτερόλεπτα

Γλυφάδα: Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από κάδο ανακύκλωσης ρούχων

Το Ποντίκι σήμερα Πέμπτη 18/9/2025

Οι οικονομικές εφημερίδες 18/9/2025

Οι αθλητικές εφημερίδες 18/9/2025

Σαν σήμερα 18 Σεπτεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Αρθρίτιδα: Η προσθήκη ενός συστατικού στη διατροφή θα μπορούσε να απαλύνει τον πόνο, σύμφωνα με ειδικούς

Κανονικά στην κυκλοφορία η οδός Σταδίου – Μεταλλικός κουμπαράς το «ύποπτο» αντικείμενο

Τα ζώδια σήμερα, Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025: Κριοί, ο συμβιβασμός δεν είναι αδυναμία

ΗΠΑ: Το ABC αποσύρει την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ «επ’ αόριστον» μετά από σχόλια για τον Τσάρλι Κερκ – «Εξαίρετη είδηση» λέει ο Τραμπ

Οι πολιτικές εφημερίδες 18/9/2025

Προβληματισμός στην Σάντος με τον Αράο

Ελένη Βαΐτσου: Το μεθυστικό road trip στους αμπελώνες της Καλιφόρνιας κι η λαχτάρα για… παϊδάκια – ΦΩΤΟ

Εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (18/9)

Κανονικά στην κυκλοφορία η οδός Σταδίου – Μεταλλικός κουμπαράς το «ύποπτο» αντικείμενο

Ο νέος προπονητής του Ηρακλή

Πόσο καιρό θα μείνει εκτός ο Κίναν Έβανς

Πλήγμα στην Ρεάλ Μαδρίτης με τον Άρνολντ

Τροχαίο στο Ελληνικό: Μια 64χρονη νεκρή και τρεις τραυματίες έπειτα από καραμπόλα 4 οχημάτων

ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙ.....ΕΣΕΙΣ;

WebCenter - Smart Internet Solutions
ΗΠΕΙΡΟΚΑΤ ΑΕ - Ηπειρωτική Κατασκευαστική Α.Ε.
Ποδήλατο Γιαννούλη
Κοσμάς Ανθόπουλος - Ειρήνη Νικολάτου - Δικηγορικο Γραφειο
Facebook Chat Widget by WebCenter
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Save