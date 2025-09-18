Ο Μητσοτάκης «πετάει το γάντι»: «Να φύγω, να έρθει ποιος;» – Μηνύματα και προς το εσωτερικό της ΝΔ

Ο πρωθυπουργός έστειλε το μήνυμα ότι παραμένει ο «κυρίαρχος του παιχνιδιού» στο πολιτικό σκηνικό

Αν και το μεγαλύτερο μέρος της συνέντευξης του πρωθυπουργού στον ΑΝΤ1 αφιερώθηκε, όπως ήταν φυσικό, στα μέτρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγγειλε από τη ΔΕΘ, εντούτοις, το ενδιαφέρον ανέβηκε κατακόρυφα όταν ο Νίκος Χατζηνικολάου πέρασε στις στενά πολιτικές ερωτήσεις, καθώς εκεί φάνηκε και ο ευρύτερος σχεδιασμός του μέχρι/για τις εκλογές.

Απαντώντας σε ερώτηση για τη μεταγραφή του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ, ο Κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ «επιλέγει να ενταχθεί στη ΝΔ, διότι προτάσσει αυτή τη στιγμή την πολιτική σταθερότητα και αναγνωρίζει ότι η ΝΔ είναι η μόνη που έχει πρόταση διακυβέρνησης». Ως αντίστιξη στο αφήγημα της σταθερότητας, ο πρωθυπουργός είπε ότι «την ακούω συχνά αυτή την κουβέντα, την άκουγα και το 2023 ξέρετε, “να φύγει ο Μητσοτάκης”. Ωραία, “να φύγει ο Μητσοτάκης”, κανένα πρόβλημα. Να έρθει ποιος; Δεν πρέπει εγώ να το απαντήσω αυτό, γιατί εγώ προφανώς θέλω να μείνει ο Μητσοτάκης, έτσι δεν είναι; Αλλά αυτοί που λένε “να φύγει ο Μητσοτάκης” πρέπει κάποια στιγμή να απαντήσουν».

Η παραπάνω φράση «κουμπώνει» και με την απάντηση που έδωσε για τη δημοσκοπική κάμψη της ΝΔ: «Είναι φυσιολογική η φθορά για μια κυβέρνηση που βρίσκεται στην εξουσία έξι χρόνια. Ναι, έπεσαν τα ποσοστά της ΝΔ, αλλά είναι διπλάσια από του ΠΑΣΟΚ, που είναι δεύτερο κόμμα», τόνισε και υπενθύμισε ότι «τον Απρίλιο του 2023 ήμασταν στο 32%-33%, κερδίσαμε με 40%. Ας κρατάμε μικρό καλάθι για το πώς θα είναι το πολιτικό σκηνικό σε 20 μήνες από τώρα». Στην ουσία, ο πρωθυπουργός έστειλε το μήνυμα ότι παραμένει ο «κυρίαρχος του παιχνιδιού» στο πολιτικό σκηνικό και ότι στην πραγματικότητα, παρά το στραπατσάρισμα που έχει υποστεί η ΝΔ, μέχρι στιγμής, τουλάχιστον, δεν απειλείται σοβαρά από κάποιο άλλο κόμμα.

Εξίσου σαφής ήταν και στην ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο, μετά τις εκλογές – τις οποίες προσδιόρισε και πάλι για το τέλος της κυβερνητικής θητείας, ενώ απέκλεισε εκ νέου αλλαγή του εκλογικού νόμου – να σχηματιστεί κυβέρνηση χωρίς τον ίδιο πρωθυπουργό. «Πρωθυπουργό εκλέγει ο λαός και όχι οι παράγοντες. Ο λαός ψηφίζει όχι μόνο κόμμα, ψηφίζει και πρωθυπουργό. Τώρα, τα υπόλοιπα δεν τα θεωρώ πολύ σοβαρές αναλύσεις. Και, ξέρετε, διασκεδάζω μερικές φορές διότι βλέπω την “πολιτική κουζίνα”, στην οποία όλοι μας, και εσείς και εγώ, με τον τρόπο μας συμμετέχουμε, χίλιοι άνθρωποι πέριξ της πλατείας Κολωνακίου που συζητούν διάφορα σενάρια, Δεν νομίζω ότι αυτά τα σενάρια ακουμπούν την κοινωνία».

Η απάντηση αυτή μοιάζει να απευθύνεται, όχι μόνο σε κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης (λέγε με ΠΑΣΟΚ…), το οποίο δυνητικά θα μπορούσε να σχηματίσει κυβέρνηση συνεργασίας με τη ΝΔ μετά από ένα εκλογικό αποτέλεσμα που δεν διασφαλίζει αυτοδυναμία, αλλά κυρίως στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος και ενδεχομένως σε «δελφίνους» που θα μπορούσαν να ελπίζουν ή και να προσβλέπουν σε μια αλλαγή ηγεσίας εν κινήσει, ειδικά αν προεκλογικά οι προοπτικές σχηματισμού αυτοδύναμης κυβέρνησης από τη ΝΔ είναι μικρές. Άλλωστε, ένα αντίστοιχο σενάριο είχε διακινηθεί και στο παρελθόν, όταν η κυβέρνηση της ΝΔ περνούσε από στενωπό, περί σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας με εξωκοινοβουλευτικό τεχνοκράτη πρωθυπουργό.

Τέλος, ενδιαφέρον έχει και η προσέγγιση του Κ. Μητσοτάκη έναντι των δυνητικών του αντιπάλων, καθώς, μετά το σφυροκόπημα που δέχθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από την κυβέρνηση για τα όσα είπε στο πλαίσιο της παρουσίας του στη ΔΕΘ, ο πρωθυπουργός φάνηκε και πάλι να τείνει χείρα φιλίας: «Τον κ. Ανδρουλάκη τον σέβομαι και τον τιμώ, είναι ο αρχηγός της αντιπολίτευσης. Φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις ότι από τα κόμματα της κεντροαριστεράς είναι το μεγαλύτερο κόμμα και αυτός είναι, θα έλεγα, ο σημαντικότερος αντίπαλός μου, αλλά και ένα κόμμα με το οποίο εγώ έχω προσπαθήσει να μπορώ τουλάχιστον να ρίξω κάποιες γέφυρες συνεννόησης σε ορισμένα ζητήματα» είπε χαρακτηριστικά.

Από την άλλη, αφού ακόμα δεν υπάρχει κάτι το χειροπιαστό για τις προθέσεις του πρώην πρωθυπουργού, περί Αλέξη Τσίπρα φάνηκε λίγο πιο απαξιωτικός, λέγοντας ότι «ο κ. Τσίπρας σήμερα είναι βουλευτής Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ και δεν πρέπει να ρωτήσετε εμένα. Πρέπει να ρωτήσετε τους συντρόφους του, γιατί εγώ βλέπω να σηκώνεται πολλή σκόνη. Δεν μου πέφτει λόγος εμένα, αλλά δεν ξέρω, τι να πω, μπορεί να θυμίζει αθλητή που “καίγεται” στο ζέσταμα», φράση που θα μπορούσε να ερμηνευτεί και ως… πρόκληση στον πρώην πρωθυπουργό να αποφασίσει τι θα κάνει. Για την ώρα, πάντως, στη ΝΔ περιμένουν να εκδηλωθεί η πρωτοβουλία Τσίπρα πριν αρχίσουν και πάλι τα… πυρά.

Διαβάστε επίσης:

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Απέδειξε για άλλη μια φορά ότι είναι πολύ μακριά από τις ανάγκες των πολιτών

Τσουκαλάς για συνέντευξη Μητσοτάκη: Οι εκλογές και η πολιτική αλλαγή είναι μονόδρομος

Μητσοτάκης στον ΑΝΤ1: Θα διεκδικήσω τρίτη θητεία, τον πρωθυπουργό τον εκλέγει ο λαός και όχι οι παράγοντες