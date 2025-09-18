Ο Μητσοτάκης «πετάει το γάντι»: «Να φύγω, να έρθει ποιος;» – Μηνύματα και προς το εσωτερικό της ΝΔ

Ο πρωθυπουργός έστειλε το μήνυμα ότι παραμένει ο «κυρίαρχος του παιχνιδιού» στο πολιτικό σκηνικό

Αν και το μεγαλύτερο μέρος της συνέντευξης του πρωθυπουργού στον ΑΝΤ1 αφιερώθηκε, όπως ήταν φυσικό, στα μέτρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγγειλε από τη ΔΕΘ, εντούτοις, το ενδιαφέρον ανέβηκε κατακόρυφα όταν ο Νίκος Χατζηνικολάου πέρασε στις στενά πολιτικές ερωτήσεις, καθώς εκεί φάνηκε και ο ευρύτερος σχεδιασμός του μέχρι/για τις εκλογές.

Απαντώντας σε ερώτηση για τη μεταγραφή του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ, ο Κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ «επιλέγει να ενταχθεί στη ΝΔ, διότι προτάσσει αυτή τη στιγμή την πολιτική σταθερότητα και αναγνωρίζει ότι η ΝΔ είναι η μόνη που έχει πρόταση διακυβέρνησης». Ως αντίστιξη στο αφήγημα της σταθερότητας, ο πρωθυπουργός είπε ότι «την ακούω συχνά αυτή την κουβέντα, την άκουγα και το 2023 ξέρετε, “να φύγει ο Μητσοτάκης”. Ωραία, “να φύγει ο Μητσοτάκης”, κανένα πρόβλημα. Να έρθει ποιος; Δεν πρέπει εγώ να το απαντήσω αυτό, γιατί εγώ προφανώς θέλω να μείνει ο Μητσοτάκης, έτσι δεν είναι; Αλλά αυτοί που λένε “να φύγει ο Μητσοτάκης” πρέπει κάποια στιγμή να απαντήσουν».

Η παραπάνω φράση «κουμπώνει» και με την απάντηση που έδωσε για τη δημοσκοπική κάμψη της ΝΔ: «Είναι φυσιολογική η φθορά για μια κυβέρνηση που βρίσκεται στην εξουσία έξι χρόνια. Ναι, έπεσαν τα ποσοστά της ΝΔ, αλλά είναι διπλάσια από του ΠΑΣΟΚ, που είναι δεύτερο κόμμα», τόνισε και υπενθύμισε ότι «τον Απρίλιο του 2023 ήμασταν στο 32%-33%, κερδίσαμε με 40%. Ας κρατάμε μικρό καλάθι για το πώς θα είναι το πολιτικό σκηνικό σε 20 μήνες από τώρα». Στην ουσία, ο πρωθυπουργός έστειλε το μήνυμα ότι παραμένει ο «κυρίαρχος του παιχνιδιού» στο πολιτικό σκηνικό και ότι στην πραγματικότητα, παρά το στραπατσάρισμα που έχει υποστεί η ΝΔ, μέχρι στιγμής, τουλάχιστον, δεν απειλείται σοβαρά από κάποιο άλλο κόμμα.

Εξίσου σαφής ήταν και στην ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο, μετά τις εκλογές – τις οποίες προσδιόρισε και πάλι για το τέλος της κυβερνητικής θητείας, ενώ απέκλεισε εκ νέου αλλαγή του εκλογικού νόμου – να σχηματιστεί κυβέρνηση χωρίς τον ίδιο πρωθυπουργό. «Πρωθυπουργό εκλέγει ο λαός και όχι οι παράγοντες. Ο λαός ψηφίζει όχι μόνο κόμμα, ψηφίζει και πρωθυπουργό. Τώρα, τα υπόλοιπα δεν τα θεωρώ πολύ σοβαρές αναλύσεις. Και, ξέρετε, διασκεδάζω μερικές φορές διότι βλέπω την “πολιτική κουζίνα”, στην οποία όλοι μας, και εσείς και εγώ, με τον τρόπο μας συμμετέχουμε, χίλιοι άνθρωποι πέριξ της πλατείας Κολωνακίου που συζητούν διάφορα σενάρια, Δεν νομίζω ότι αυτά τα σενάρια ακουμπούν την κοινωνία».

Η απάντηση αυτή μοιάζει να απευθύνεται, όχι μόνο σε κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης (λέγε με ΠΑΣΟΚ…), το οποίο δυνητικά θα μπορούσε να σχηματίσει κυβέρνηση συνεργασίας με τη ΝΔ μετά από ένα εκλογικό αποτέλεσμα που δεν διασφαλίζει αυτοδυναμία, αλλά κυρίως στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος και ενδεχομένως σε «δελφίνους» που θα μπορούσαν να ελπίζουν ή και να προσβλέπουν σε μια αλλαγή ηγεσίας εν κινήσει, ειδικά αν προεκλογικά οι προοπτικές σχηματισμού αυτοδύναμης κυβέρνησης από τη ΝΔ είναι μικρές. Άλλωστε, ένα αντίστοιχο σενάριο είχε διακινηθεί και στο παρελθόν, όταν η κυβέρνηση της ΝΔ περνούσε από στενωπό, περί σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας με εξωκοινοβουλευτικό τεχνοκράτη πρωθυπουργό.

Τέλος, ενδιαφέρον έχει και η προσέγγιση του Κ. Μητσοτάκη έναντι των δυνητικών του αντιπάλων, καθώς, μετά το σφυροκόπημα που δέχθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από την κυβέρνηση για τα όσα είπε στο πλαίσιο της παρουσίας του στη ΔΕΘ, ο πρωθυπουργός φάνηκε και πάλι να τείνει χείρα φιλίας: «Τον κ. Ανδρουλάκη τον σέβομαι και τον τιμώ, είναι ο αρχηγός της αντιπολίτευσης. Φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις ότι από τα κόμματα της κεντροαριστεράς είναι το μεγαλύτερο κόμμα και αυτός είναι, θα έλεγα, ο σημαντικότερος αντίπαλός μου, αλλά και ένα κόμμα με το οποίο εγώ έχω προσπαθήσει να μπορώ τουλάχιστον να ρίξω κάποιες γέφυρες συνεννόησης σε ορισμένα ζητήματα» είπε χαρακτηριστικά.

Από την άλλη, αφού ακόμα δεν υπάρχει κάτι το χειροπιαστό για τις προθέσεις του πρώην πρωθυπουργού, περί Αλέξη Τσίπρα φάνηκε λίγο πιο απαξιωτικός, λέγοντας ότι «ο κ. Τσίπρας σήμερα είναι βουλευτής Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ και δεν πρέπει να ρωτήσετε εμένα. Πρέπει να ρωτήσετε τους συντρόφους του, γιατί εγώ βλέπω να σηκώνεται πολλή σκόνη. Δεν μου πέφτει λόγος εμένα, αλλά δεν ξέρω, τι να πω, μπορεί να θυμίζει αθλητή που “καίγεται” στο ζέσταμα», φράση που θα μπορούσε να ερμηνευτεί και ως… πρόκληση στον πρώην πρωθυπουργό να αποφασίσει τι θα κάνει. Για την ώρα, πάντως, στη ΝΔ περιμένουν να εκδηλωθεί η πρωτοβουλία Τσίπρα πριν αρχίσουν και πάλι τα… πυρά.

Διαβάστε επίσης:

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Απέδειξε για άλλη μια φορά ότι είναι πολύ μακριά από τις ανάγκες των πολιτών

Τσουκαλάς για συνέντευξη Μητσοτάκη: Οι εκλογές και η πολιτική αλλαγή είναι μονόδρομος

Μητσοτάκης στον ΑΝΤ1: Θα διεκδικήσω τρίτη θητεία, τον πρωθυπουργό τον εκλέγει ο λαός και όχι οι παράγοντες


ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ: topontiki.gr


VIDEOS

val m amo

Δείτε επίσης...

Εξελίξεις στην υπόθεση Μουρτζούκου: Το Ανθρωποκτονιών ψάχνει «θαμμένα» μυστικά σε 3 κινητά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις την ντομάτα σε 5 δευτερόλεπτα

Γλυφάδα: Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από κάδο ανακύκλωσης ρούχων

Το Ποντίκι σήμερα Πέμπτη 18/9/2025

Οι οικονομικές εφημερίδες 18/9/2025

Οι αθλητικές εφημερίδες 18/9/2025

Σαν σήμερα 18 Σεπτεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Αρθρίτιδα: Η προσθήκη ενός συστατικού στη διατροφή θα μπορούσε να απαλύνει τον πόνο, σύμφωνα με ειδικούς

Κανονικά στην κυκλοφορία η οδός Σταδίου – Μεταλλικός κουμπαράς το «ύποπτο» αντικείμενο

Τα ζώδια σήμερα, Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025: Κριοί, ο συμβιβασμός δεν είναι αδυναμία

ΗΠΑ: Το ABC αποσύρει την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ «επ’ αόριστον» μετά από σχόλια για τον Τσάρλι Κερκ – «Εξαίρετη είδηση» λέει ο Τραμπ

Οι πολιτικές εφημερίδες 18/9/2025

Προβληματισμός στην Σάντος με τον Αράο

Ελένη Βαΐτσου: Το μεθυστικό road trip στους αμπελώνες της Καλιφόρνιας κι η λαχτάρα για… παϊδάκια – ΦΩΤΟ

Εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (18/9)

Κανονικά στην κυκλοφορία η οδός Σταδίου – Μεταλλικός κουμπαράς το «ύποπτο» αντικείμενο

Ο νέος προπονητής του Ηρακλή

Πόσο καιρό θα μείνει εκτός ο Κίναν Έβανς

Πλήγμα στην Ρεάλ Μαδρίτης με τον Άρνολντ

Τροχαίο στο Ελληνικό: Μια 64χρονη νεκρή και τρεις τραυματίες έπειτα από καραμπόλα 4 οχημάτων

ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙ.....ΕΣΕΙΣ;

WebCenter - Smart Internet Solutions
ΗΠΕΙΡΟΚΑΤ ΑΕ - Ηπειρωτική Κατασκευαστική Α.Ε.
Ποδήλατο Γιαννούλη
Κοσμάς Ανθόπουλος - Ειρήνη Νικολάτου - Δικηγορικο Γραφειο
Facebook Chat Widget by WebCenter
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Save