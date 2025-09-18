Βρετανία: Το υπερπολυτελές βασιλικό δείπνο στο Κάστρο του Ουίνδσορ – Οι φιλοφρονήσεις, η κίτρινη τουαλέτα της Μελάνια και το μενού (Photos/Video)

Η βρετανική μεγαλοπρέπεια στο επίσημο δείπνο σε όλη της την έκταση

Με βρετανική μεγαλοπρέπεια παρατέθηκε προς τιμήν του προεδρικού ζεύγους των ΗΠΑ, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο, δείπνο στο Κάστρο του Ουίνσδορ, από τον Βασιλιά Κάρολο.

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ επαίνεσε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την προσήλωσή του στη διευθέτηση συγκρούσεων ανά τον κόσμο, κατά το επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Βρετανός μονάρχης προς τιμήν του προεδρικού ζεύγους των ΗΠΑ.

Επισημαίνοντας πως οι δύο χώρες υποστηρίζουν κρίσιμες διπλωματικές προσπάθειες, ο βασιλιάς Κάρολος έκανε ειδική μνεία στην προσήλωση του προέδρου των ΗΠΑ «για την εξεύρεση λύσεων σε ορισμένες από τις πιο δύσκολες συγκρούσεις στον κόσμο».

Κατά την ομιλία του στο Κάστρο του Ουίνδσορ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την επίσημη επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο «μια από τις μεγαλύτερες τιμές» στη ζωή του, υπενθυμίζοντας πως είναι η δεύτερη ως αρχηγός κράτους – η προηγούμενη ήταν το 2019.

Το εντυπωσιακό, «πλούσιο» δείπνο στο Κάστρο του Ουίνδσορ περιλάμβανε περίπου 150 προσκεκλημένους, μεταξύ των οποίων ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας, επιχειρηματίες όπως ο Τιμ Κουκ και ο Ρούπερτ Μέρντοχ, καθώς και ανώτατοι αξιωματούχοι από το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ.

Το βασιλικό ζεύγος της Βρετανίας υποδέχθηκε την απαστράπτουσα, μέσα στο κίτρινο, «off shoulder» φόρεμά της, και μία λιλά ζώνη στη μέση, Μελάνια, και τον Ντόναλντ Τραμπ.

Το μενού του δείπνου είχε σχεδιαστεί από τον επικεφαλής σεφ του βασιλικού οίκου, Μαρκ Φλανάγκαν, σε συνεργασία με τον σεφ του Λευκού Οίκου. Η σύνθεση του μενού αντανακλά τις προτιμήσεις του βασιλιά Καρόλου, ο οποίος προτιμά βιολογικά προϊόντα από τα βασιλικά κτήματα.

Το δείπνο περιλάμβανε τα εξής πιάτα:

Πρώτο Πιάτο: Πανακότα από κάρδαμο, συνοδευόμενη από μπισκότο παρμεζάνας και σαλάτα με αυγό ορτυκιού.

Κυρίως Πιάτο: Μπαλοτίνα από βιολογικό κοτόπουλο Νόρφολκ, τυλιγμένο σε κολοκυθάκια, με σάλτσα αρωματισμένη με θυμάρι και σαβόρι.

Επιδόρπιο: Μπόμπα παγωτού βανίλιας με γέμιση από σορμπέ βατόμουρου του Κεντ, συνοδευόμενη από ελαφρώς ποσέ δαμάσκηνα Βικτώρια.

Το μενού ήταν γραμμένο στα γαλλικά, σύμφωνα με την παράδοση των βασιλικών δείπνων, και συνοδευόταν από επιλεγμένα βρετανικά κρασιά.

Ειδικά για την περίσταση, δε, δημιουργήθηκε ένα ειδικό κοκτέιλ ΗΠΑ-Ηνωμένο Βασίλειο, συνδυάζοντας καπνιστό ουίσκι με τη φωτεινή εσπεριδοειδή γεύση της μαρμελάδας. Με επικάλυψη αφρού πεκάν και διακοσμημένο με ένα καβουρδισμένο ζαχαρωτό, σερβιρισμένο πάνω σε μπισκότο σε σχήμα αστεριού, το κοκτέιλ είχε σκοπό να «συμβολίσει» την ενότητα και τη φιλία των δύο χωρών.

Το δείπνο, φυσικά, δεν ήταν μόνο μια… γαστρονομική γιορτή, αλλά και μια ευκαιρία ενίσχυσης των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και ΗΠΑ.

Η παρουσία διακεκριμένων προσωπικοτήτων, όπως ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI και ο Γιένσεν Χουάνγκ της Nvidia, υπογράμμισε, για παράδειγμα, τη σημασία της τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Ταυτόχρονα, ανέδειξε τον ρόλο του βασιλικού οίκου ως φορέα «ήπιας ισχύος» (soft power), χρησιμοποιώντας την παράδοση και την πολυτέλεια για την ενίσχυση των διεθνών σχέσεων.

