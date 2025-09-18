Times: Ο Στάρμερ θα αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος μετά την επίσκεψη του Τραμπ στη Βρετανία

Στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους σχεδιάζει να προχωρήσει η Βρετανία μέσα στο Σαββατοκύριακο, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με τους Τimes του Λονδίνου.

Σύμφωνα με την βρετανική εφημερίδα, η κίνηση αναμένεται να γίνει πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη την ερχόμενη εβδομάδα.

Η επίσκεψη του Τραμπ χαρακτηρίστηκε «ιστορική», καθώς είναι η πρώτη φορά που εν ενεργεία Αμερικανός πρόεδρος επισκέπτεται δύο φορές το Λονδίνο στη διάρκεια της θητείας του. Ωστόσο, η προοπτική της αναγνώρισης της Παλαιστίνης προκαλεί έντονες τριβές με την Ουάσιγκτον. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν διαμηνύσει επανειλημμένα ότι αντιτίθενται σθεναρά σε μια τέτοια αναγνώριση, προειδοποιώντας πως θα εκληφθεί ως «επιβράβευση της Χαμάς».

Αμερικανικές πιέσεις σε Στάρμερ

Ο Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ και μέλος της αμερικανικής αποστολής στο Λονδίνο, δήλωσε πως η επίσημη αναγνώριση θα καταστήσει «λιγότερο πιθανή την ειρήνη» στην περιοχή. «Αυτό καθιστά τις διαπραγματεύσεις πιο δύσκολες, καθώς δίνει θάρρος σε οργανώσεις όπως η Χαμάς», τόνισε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ενδέχεται να υπάρξει αντίδραση από το Ισραήλ, ακόμη και με ενδεχόμενη προσάρτηση τμημάτων της Δυτικής Όχθης.

Παρά τις αμερικανικές πιέσεις, η Βρετανία φαίνεται αποφασισμένη να προχωρήσει, με τη Γαλλία, τον Καναδά και την Αυστραλία να συγκαταλέγονται στις χώρες που, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζουν ανάλογη κίνηση στη συνεδρίαση του ΟΗΕ.

Η επιστολή των βουλευτών του Εργατικού κόμματος

Ο Στάρμερ είχε παρουσιάσει από τον Ιούλιο τα σχέδιά του για αναγνώριση της Παλαιστίνης, θέτοντας τρεις προϋποθέσεις προς το Ισραήλ: κατάπαυση του πυρός, δέσμευση σε λύση δύο κρατών και εγγύηση ότι δεν θα προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη. Με δεδομένη την άρνηση του Ισραήλ, η βρετανική αναγνώριση μοιάζει πλέον σχεδόν αναπόφευκτη.

Η πίεση προς τον πρωθυπουργό είναι έντονη. Περισσότεροι από 130 βουλευτές των Εργατικών έχουν υπογράψει επιστολή με την οποία ζητούν την άμεση αναγνώριση. Σύμφωνα με τους Times, το ένα τρίτο του υπουργικού συμβουλίου ασκεί επίσης πίεση προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο ίδιος ο Στάρμερ τόνισε ότι «αυτή είναι η στιγμή να δράσουμε», επισημαίνοντας πως η επιδεινούμενη ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα καθιστά την ανάγκη για αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους «πιο επιτακτική από ποτέ».

