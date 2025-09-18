Reuters: Δικαστήριο της Ελλάδας ανέστειλε την έκδοση του Βλαντίμιρ Πλαχότνιουκ στη Μολδαβία

«Η έκδοση του Βλαντίμιρ Πλαχοτνιούκ στη Δημοκρατία της Μολδαβίας έχει ανασταλεί, χωρίς να δοθεί αιτιολόγηση», ανακοίνωσε η εισαγγελία της Μολδαβίας

Η Ελλάδα ανέστειλε την έκδοση στη Μολδαβία του επιχειρηματία και πρώην πολιτικού Βλαντίμιρ Πλαχότνιουκ, που καταζητείται από το Κισινάου για την υπόθεση μαζικής απάτης του 2014, γνωστή ως «κλοπή του αιώνα», δήλωσαν την Τετάρτη Μολδαβός εισαγγελέας και ελληνική νομική πηγή και αποκάλυψε το Reuters.

Ελληνικό δικαστήριο είχε αποφανθεί υπέρ της έκδοσής του καθώς αντιμετωπίζει κατηγορίες που σχετίζονται με υπόθεση απάτης. «Η έκδοση του Βλαντίμιρ Πλαχοτνιούκ στη Δημοκρατία της Μολδαβίας έχει ανασταλεί, χωρίς να δοθεί αιτιολόγηση», ανακοίνωσε η εισαγγελία της Μολδαβίας, προσθέτοντας ότι είχε ενημερωθεί για την απόφαση μέσω της Interpol.

Ο Πλαχοτνιούκ, 59 ετών, αρνείται ότι διέπραξε κάποιο αδίκημα.

Ελληνική νομική πηγή, μιλώντας ανωνύμως, ανέφερε ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης ανέστειλε την έκδοση, καθώς ο Πλαχότνιουκ ερευνάται και από τις ρουμανικές αρχές για υπόθεση πλαστογραφίας και του είχε ζητηθεί να δώσει εξηγήσεις σε Έλληνα εισαγγελέα.

Ο Πλαχοτνιούκ συνελήφθη στις 21 Ιουλίου στο αεροδρόμιο της Αθήνας, αφού επιβιβάστηκε σε πτήση προς το Ντουμπάι. Η ελληνική αστυνομία ενήργησε βάσει εντάλματος της Interpol που είχε εκδοθεί τον Φεβρουάριο και στο οποίο αναφερόταν ότι κατείχε 16 διαβατήρια, μεταξύ αυτών από τη Ρουμανία, το Μεξικό και τη Ρωσία.

Αποτελεί τον βασικό ύποπτο σε υπόθεση που σχετίζεται με την εξαφάνιση, το 2014, 1 δισ. δολαρίων από το τραπεζικό σύστημα της Μολδαβίας, ποσό που αντιστοιχούσε τότε στο 12% του ΑΕΠ της χώρας. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα χρήματος, δωροδοκία και απάτη.

Η Ρωσία είχε επίσης ζητήσει την έκδοσή του για αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά.

«Εμείς – οι πολίτες αυτής της χώρας – πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όλοι θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και ότι η διαδικασία αυτή δεν θα σταματήσει», έγραψε στο Facebook ο πρωθυπουργός της Μολδαβίας, Ντορίν Ρετσεάν, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση θα διερευνήσει την απόφαση.

«Οι θεσμοί πρέπει να τον φέρουν πίσω με χειροπέδες», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σε ανάρτησή του αυτόν τον μήνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Πλαχ;oτνιοyκ χαρακτήρισε όλες τις κατηγορίες εναντίον του «συκοφαντία και πολιτικό μίσος».

Πριν διαφύγει από τη Μολδαβία, υπήρξε ηγέτης του Δημοκρατικού Κόμματος την περίοδο 2016-2019, μέρος του κυβερνητικού συνασπισμού. Η Μολδαβία ελπίζει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2030.

