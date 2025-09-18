«Ozzy: No Escape From Now»: Στη δημοσιότητα το τρέιλερ του ντοκιμαντέρ για τον θρύλο των Black Sabbath (Video)

Η ταινία σκηνοθετήθηκε από την Τάνια Αλεξάντερ σε συνεργασία με την οικογένεια Όσμπορν

Το νέο ντοκιμαντέρ για τον Όζι Όσμπορν, με τίτλο Ozzy: No Escape From Now, που γυρίστηκε τους τελευταίους μήνες της ζωής του θρύλου των Black Sabbath, θα κάνει πρεμιέρα στις 7 Οκτωβρίου. Σήμερα, το Paramount+ μοιράστηκε το επίσημο τρέιλερ.

Παρακολουθήστε τον Όζι Όσμπορν, την οικογένειά του και τους φίλους του να συζητούν για τα τελευταία του χρόνια, το ατύχημα του 2019 που τον οδήγησε να ακυρώσει την τελευταία του περιοδεία, καθώς και την επακόλουθη συναυλία των Black Sabbath στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας.

Η ταινία σκηνοθετήθηκε από την Τάνια Αλεξάντερ σε συνεργασία με την οικογένεια Όσμπορν.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, το ντοκιμαντέρ «παρουσιάζει με ειλικρίνεια και τόλμη τις πολυάριθμες επεμβάσεις, τα αυξανόμενα προβλήματα υγείας και τις επιπτώσεις της διάγνωσης με Πάρκινσον, αναδεικνύοντας πώς ο χρόνιος πόνος επηρέασε την ψυχική του υγεία και διαμόρφωσε τη μουσική που δημιούργησε εκείνη την περίοδο».

Πέρα από την οικογένειά του, στο ντοκιμαντέρ εμφανίζονται οι Τόνι Αϊόμι (Black Sabbath), Νταφ ΜακΚάγκαν και Σλας (Guns N’ Roses), Ρόμπερτ Τρουχίγιο και Τζέιμς Χέτφιλντ (Metallica), Μπίλι Άιντολ, Μέιναρντ Τζέιμς Κινάν (Tool), Τσαντ Σμιθ (Red Hot Chili Peppers), ο κιθαρίστας του Όζι Ζακ Γουάιλντ, ο παραγωγός Άντριου Γουάτ, καθώς και οι Μπίλι Μόρισον, Τομ Μορέλο (Rage Against The Machine), Μάικ Αϊνέζ (Alice In Chains) και Μπίλι Κόργκαν (Smashing Pumpkins).

Ένα διαφορετικό ντοκιμαντέρ, το Ozzy Osbourne: Coming Home, είχε πρόσφατα αφαιρεθεί από το πρόγραμμα της BBC την τελευταία στιγμή, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας. Αυτό το ντοκιμαντέρ αναμένεται τώρα να προβληθεί στις 2 Οκτωβρίου.

