Καναδάς: Με αποκλεισμό «τιμωρήθηκε» δημοσιογράφος που… τόλμησε να μιλήσει για επιρροή των Εβραίων στην αμερικανική πολιτική

Η δημοσιογράφος μπήκε στον... πάγο εξαιτίας των δηλώσεών της

Στον… πάγο έβαλε μια δημοσιογράφο του το Radio- Canada επειδή δήλωσε ότι οι Εβραίοι «ελέγχουν την αμερικανική πολιτική, το Χόλιγουντ και τις μεγάλες πόλεις» σε ζωντανή ραδιοφωνική εκπομπή.

Το Radio-Canada μάλιστα ζήτησε συγγνώμη μετά από τις δηλώσεις της σχετικά με την επιρροή των Εβραίων στην αμερικανική πολιτική, σύμφωνα με την Jerusalem Post.

Radio-Canada suspended a reporter after she claimed “the big cities are run by Jews” and “Hollywood is run by the Jews.” The broadcaster apologized, calling the remarks “stereotypical, antisemitic, erroneous.”@StarrJpost reportshttps://t.co/ycj6Xu5TIk

— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) September 17, 2025

Η δημοσιογράφος Élisa Serret δήλωσε σε ένα γαλλόφωνο τμήμα της εκπομπής της Δευτέρας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν μπορούσαν να αποστασιοποιηθούν από τις θέσεις τους σχετικά με το κράτος του Ισραήλ επειδή «οι Ισραηλινοί, στην πραγματικότητα οι Εβραίοι, χρηματοδοτούν μεγάλο μέρος της αμερικανικής πολιτικής».

«Οι μεγάλες πόλεις διοικούνται από Εβραίους», είπε η Serret, αναφερόμενη σε ευρύτερες υποδομές στις οποίες υποτίθεται ότι ασκείται έλεγχος. «Το Χόλιγουντ διοικείται από Εβραίους», πρόσθεσε χαρακτηριστικά και προφανώς το… πλήρωσε.

Διαβάστε επίσης:

Η σφαγή στη Γάζα εκθέτει την Ευρώπη – Στα χαρτιά οι κυρώσεις της Κομισιόν κατά του Ισραήλ, δεν θα εφαρμοστούν ποτέ

Η Fed μείωσε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης

Δυτική Όχθη: Ισραηλινοί στρατιώτες έκαναν έφοδο στο σπίτι ενός εκ των σκηνοθετών του No Other Land


ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ: topontiki.gr


VIDEOS

val m amo

Δείτε επίσης...

Στην Παραλία – Ατομική έκθεση του Γιώργου Δεπόλλα στο Photometria 2025

Ομιλία για την παχυσαρκία και δωρεάν εξετάσεις από το ΚΕΠ Υγείας Δήμου Ηγουμενίτσας

Συνάντηση του Σ. Φάμελλου με τον πρόεδρο του Κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς

Νέοι ορίζοντες στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή

Πολυνίκη Εμμανουηλίδου: Με ατομικό ρεκόρ στους ημιτελικούς των 200μ. στο Τόκιο

«Τσίμπησαν» οι τιμές των διαμερισμάτων στην Ελλάδα – Στο +7,3% για το δεύτερο τρίμηνο

Χρηματιστήριο: Πτώση 0,69%, στα 265,39 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Μητσοτάκης: Αντιμετώπιση της ακρίβειας με γενναία, μόνιμη και στοχευμένη αύξηση των πραγματικών μισθών

Αγριογούρουνα καταστρέφουν καλλιέργειες στο Τρίκορφο Ναυπακτίας (βίντεο)

Έρχεται στα Γιάννενα το 51ο Φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή

Ποια είναι τα επόμενα 7 ματς του Ολυμπιακού στο Champions League

Καρσέδο: «Γενναίοι οι παίκτες μου, είναι δύσκολα εκτός έδρας κόντρα στον Ολυμπιακό»

ΣΥΡΙΖΑ για συνέντευξη Μητσοτάκη: Η χώρα πρέπει να γυρίσει σελίδα

Βρετανία: Χιλιάδες διαδηλωτές στο Λονδίνο κατά της επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στο στούντιο του Realfm 97,8 σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου – Την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου στις 10:00

«Ο Ζελένσκι εμπλέκεται στην δολοφονία Κερκ» – Δήλωση «βόμβα» από Ουκρανό βουλευτή

Αιγάλεω: Κλιμάκιο της ΕΥΠ εξέτασε τον 32χρονο Παλαιστίνιο που κατηγορείται για σεξουαλικές επιθέσεις και εμπρησμό – Οι ισχυρισμοί του για τον ISIS και η νέα μαρτυρία

Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκε και η 2η σορός που εντοπίστηκε στον Θερμαϊκό – Ανήκει σε 24χρονο υπήκοο Σομαλίας 

Το κράτος… επέστρεψε στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία…

ΔΕΔΔΗΕ: Πού θα κοπεί το ρεύμα την Παρασκευή

ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙ.....ΕΣΕΙΣ;

George Coiffure
ACS ...σημαίνει courier
WebCenter - Smart Internet Solutions
ΗΠΕΙΡΟΚΑΤ ΑΕ - Ηπειρωτική Κατασκευαστική Α.Ε.
Facebook Chat Widget by WebCenter
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Save