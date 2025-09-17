Ένταση και συμπλοκές στο κέντρο φιλοξενίας μεταναστών στην Αγυιά Χανίων

Σχεδόν ένα 24ωρο μετά την επεισοδιακή χθεσινή νύχτα στο εκθεσιακό κέντρο της Αγυιάς όπου φιλοξενούνται εκατοντάδες μετανάστες, σημειώθηκε νέα ένταση και συμπλοκές που είχαν ως αποτέλεσμα να υπάρξει μεγάλη κινητοποίηση […]

Σχεδόν ένα 24ωρο μετά την επεισοδιακή χθεσινή νύχτα στο εκθεσιακό κέντρο της Αγυιάς όπου φιλοξενούνται εκατοντάδες μετανάστες, σημειώθηκε νέα ένταση και συμπλοκές που είχαν ως αποτέλεσμα να υπάρξει μεγάλη κινητοποίηση της Αστυνομίας και του Λιμενικού για την αποφυγή της περεταίρω κλιμάκωσης.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, αφορμή για την ένταση στάθηκε η διανομή φαγητού. Οι εξεγερμένοι ξήλωσαν ηλεκτρολογικό πίνακα, αποκόλλησαν τις λάμες εξαερισμού, ενώ κρίθηκε αναγκαία η επέμβαση της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με το Cretalive, λίγο μετά τις 8 απόψε, μεταφέρθηκαν περίπου 200 άτομα από το Σουδάν, στο λιμάνι της Σούδας από όπου, με το πλοίο της γραμμής, θα μεταφερθούν σε δομή της ενδοχώρας.

Κατά τη διάρκεια της επιβίβασής τους στα λεωφορεία, οι υπόλοιποι 800 περίπου μετανάστες που παραμένουν στο χώρο, ξέσπασαν σε ζητωκραυγές και χειροκροτήματα.

Αύριο αναμένεται η αναχώρηση περίπου 200 ακόμη ατόμων, που είναι και ο μέγιστος αριθμός μεταφερόμενων, στο πλαίσιο της προσπάθειας αποσυμφόρησης του χώρου.

Υπενθυμίζεται ότι στον χώρο φιλοξενίας στην Αγυίας Χανίων παραμένουν 1.013 άτομα.

