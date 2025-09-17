Αίγυπτος: Χάθηκε χρυσό βραχιόλι 3.000 ετών από το μουσείο του Καΐρου – Σε εξέλιξη οι έρευνες

Το υπουργείο Αρχαιοτήτων δήλωσε ότι έλαβε άμεσα μέτρα

Ένα χρυσό βραχιόλι ηλικίας 3.000 ετών χάθηκε από το εργαστήριο αποκατάστασης του Αιγυπτιακού Μουσείου στο Κάιρο, ανακοίνωσε το υπουργείο Αρχαιοτήτων.

Το σπάνιο χρυσό βραχιόλι, διακοσμημένο με σφαιρικές χάντρες από λαζουρίτη, χρονολογείται από την εποχή του βασιλιά Αμενεμοπέ, ενός Φαραώ της 21ης Δυναστείας της αρχαίας Αιγύπτου, ο οποίος κυβέρνησε από το 993 έως το 984 π.Χ.

Το υπουργείο Αρχαιοτήτων δήλωσε ότι έλαβε άμεσα μέτρα μετά την εξαφάνιση του βραχιολιού από το εργαστήριο αποκατάστασης του Αιγυπτιακού Μουσείου και ότι η υπόθεση παραπέμφθηκε στην αστυνομία.

3,000-Year-Old Gold Bracelet Reported Missing from Cairo Museum!

A 3,000-year-old gold bracelet from Pharaoh Amenemope’s era has vanished from Cairo’s Egyptian Museum ahead of the Grand Egyptian Museum opening, prompting a nationwide investigation.

🔗: https://t.co/gpJDwd3Tis pic.twitter.com/ZfDSRVLXEx

— Dler Mohammed (@dler31) September 17, 2025

Συγκροτήθηκε επίσης ειδική επιτροπή για να πραγματοποιήσει απογραφή και έλεγχο όλων των αντικειμένων που φυλάσσονται στο εργαστήριο αποκατάστασης.

Σύμφωνα με αιγυπτιακά μέσα ενημέρωσης, η απώλεια διαπιστώθηκε τις τελευταίες ημέρες κατά την απογραφή, αν και αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως. Το υπουργείο ανέφερε ότι ενημερώθηκαν όλες οι μονάδες αρχαιοτήτων σε αεροδρόμια, λιμάνια και χερσαία σύνορα της χώρας, ενώ η υπόθεση δεν ανακοινώθηκε αμέσως ώστε να προχωρήσουν οι έρευνες. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη πλήρης απογραφή του περιεχομένου του εργαστηρίου.

