Τσουκαλάς για συνέντευξη Μητσοτάκη: Οι εκλογές και η πολιτική αλλαγή είναι μονόδρομος

«Στην αποψινή του συνέντευξη ο Πρωθυπουργός επιβεβαίωσε πόσο μακριά είναι από τα προβλήματα της κοινωνίας. Χωρίς όραμα για τη χώρα και γεμάτος αλαζονεία, με μοναδική αγωνία την εξουσία του», αναφέρει […]

«Στην αποψινή του συνέντευξη ο Πρωθυπουργός επιβεβαίωσε πόσο μακριά είναι από τα προβλήματα της κοινωνίας. Χωρίς όραμα για τη χώρα και γεμάτος αλαζονεία, με μοναδική αγωνία την εξουσία του», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωση του.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής τονίζει ότι ο πρωθυπουργός «ομολόγησε την καθήλωση του πραγματικού μισθού και του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών». «‘Δεν μου αρέσει να αλλάζω τους κανόνες του παιχνιδιού στη φορολογία’, ανέφερε ο Πρωθυπουργός που με κρυφή ατζέντα φόρων το 2023 θέσπισε την τεκμαρτή φορολόγηση και επιβάρυνε εκατοντάδες χιλιάδες επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους», σχολιάζει ο κ. Τσουκαλάς, ειδικότερα.

Επιπλέον αναφέρει ότι «δήλωσε με θράσος πως η μείωση του ΦΠΑ ευνοεί και τους φτωχούς και τους πλούσιους, σαν να μην είναι αυτός που εξαίρεσε από τις φοροελαφρύνσεις όσους δηλώνουν έως 10.000 ευρώ». «Αρνήθηκε , υποτιμώντας τη νοημοσύνη των πολιτών, τις υπερβάσεις των στόχων για το πλεόνασμα προσπαθώντας σκοπίμως να δημιουργήσει συσκότιση αναφερόμενος στην οροφή δαπανών», προσθέτει.

Ο κ. Τσουκαλάς σχολιάζει επίσης πως ο πρωθυπουργός «έχει, δε, την ψευδαίσθηση ότι μιλώντας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με όρους διαχρονικής παθογένειας, ο ελληνικός λαός θα ξεχάσει το πάρτι διασπάθισης κοινοτικών πόρων που οργάνωσαν και πρωταγωνίστησαν τα στελέχη του».

«Τη στιγμή που ισοπεδώνεται η Λωρίδα της Γάζας και ο ΟΗΕ κάνει λόγο επισήμως για γενοκτονία, ο κ. Μητσοτάκης ταυτίστηκε με τον Νετανιάχου», αναφέρει ακόμα.

Καταληκτικά, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι «όσο περισσότερο μένουν στη διακυβέρνηση της χώρας, κάνουν ζημιά», ότι «η Ελλάδα και οι Έλληνες δεν έχουν άλλο χρόνο για χάσιμο» και πως «οι εκλογές και η πολιτική αλλαγή είναι μονόδρομος».

Διαβάστε επίσης:

ΣΥΡΙΖΑ: Ο ελληνικός λαός συνεχίζει να υποχωρεί σε αγοραστική δύναμη, με ευθύνη του Μητσοτάκη

Ανησυχία για τις αυξημένες ροές από Λιβύη – Η ενημέρωση Πλεύρη στο ΚΥΣΕΑ και η «καυτή πατάτα» που κρατά ο Γεραπετρίτης

Εγκρίθηκε η 4η φρεγάτα από το ΚΥΣΕΑ


ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ: topontiki.gr


VIDEOS

val m amo

Δείτε επίσης...

ΔΕΔΔΗΕ: Πού θα κοπεί το ρεύμα την Παρασκευή

Στουρνάρας: Υπέρ της πρόωρης αποπληρωμής δανείων του πρώτου Μνημονίου η ΤτΕ

ΕΟΔΥ: Δύο θάνατοι και οκτώ νέα κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου την τελευταία εβδομάδα

Φόρος κατ’ αποκοπή για όσους δεν υπέβαλαν φορολογική δήλωση από το 2019 και μετά

Επεκτάσεις σχεδίου πόλεως: Κοινωνική ανάγκη ή μικροσυμφέρον;

Ολ. Γεροβασίλη: «Η χώρα έχει ανάγκη ένα ανθεκτικό, αξιόπιστο και διαφανές σχέδιο διακυβέρνησης»

Σύλλογος Τριτέκνων Ν. Πρεβέζης: Άρση αδικίας σε τρίτεκνες οικογένειες του Πυροσβεστικού Σώματος

ΕΟΠΥΥ: Προειδοποίηση για ηλεκτρονικές απάτες – Τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες

Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων: Στήριξη στη φοιτητική κινητοποίηση ενάντια στην αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου

44 Σύλλογοι Συμμετέχουν στο Συνέδριο για τον Οδυσσέα Ανδρούτσο

Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ ξανά στο γήπεδο με την ΠΑΕ Κηφισιά για 3η χρονιά

Μείωση επιτοκίων κατά 0,25% ανακοίνωσε η FED – Η πρώτη μέσα στο 2025

Αίγυπτος: Βραχιόλι 3.000 ετών εξαφανίστηκε μυστηριωδώς από το Μουσείο του Καΐρου

Καλοσκάμης: «Περηφάνια που παίζω στην ΑΕΚ»

Συνεχίζουν να ενδιαφέρονται για τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Νίκολα Γιόκιτς οι Λέικερς

Έρχονται νέες θέσεις εργασίας στην Ήπειρο

Νίκος Δένδιας: Θα συναντηθεί την Πέμπτη με τον υπουργό Άμυνας της Κροατίας

Δημοσκόπηση PULSE: Στο 24% η ΝΔ, δεύτερο το ΠΑΣΟΚ και οκτακομματική Βουλή – Τι λένε οι πολίτες για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Άκης Σακελλαρίου: «Πρέπει να φας μια δυο σφαλιάρες για να το συνειδητοποιήσεις και να καταλάβεις πόσο σημαντικό είναι»

ΓΣΕΕ: 24ωρη απεργία την 1η Οκτωβρίου

ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙ.....ΕΣΕΙΣ;

ACS ...σημαίνει courier
Νίκος Τριανταφύλλου
RATECH - Τεχνικό Γραφείο Αναλκυστήρων
Τάτσης Άγγελος - Τζίμα Αριστέα - Οδοντοτεχνικό Εργαστήριο
Facebook Chat Widget by WebCenter
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Save