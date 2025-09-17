Βραζιλία: Mε καρκίνο του δέρματος διαγνώστηκε o Μπολσονάρου

Την παρουσία ακανθοκυτταρικού καρκινώματος έδειξαν οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου. Ο 70χρονος Μπολσονάρου πήρε εξιτήριο από την ιδιωτική κλινική DF Star όπου εισήχθη […]

Την παρουσία ακανθοκυτταρικού καρκινώματος έδειξαν οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου.

Ο 70χρονος Μπολσονάρου πήρε εξιτήριο από την ιδιωτική κλινική DF Star όπου εισήχθη χθες Τρίτη λόγω ξαφνικής αδιαθεσίας. Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, κατά την εισαγωγή του ήταν «αφυδατωμένος, παρουσιάζοντας ταχυκαρδία και χαμηλή αρτηριακή πίεση». Οι ιατρικές εξετάσεις έδειξαν «αναιμία και εξασθένηση της νεφρικής λειτουργίας».

Την Κυριακή είχε δεχθεί ιατρική φροντίδα, συμπεριλαμβανομένου του χειρουργικού καθαρισμού δερματικών βλαβών. Η βιοψία έδειξε την παρουσία ακανθοκυτταρικού καρκινώματος σε δύο σημεία, σύμφωνα με τον Δρ Κλαούντιο Μπιρολίνι. «Αντιμετωπίστηκαν με χειρουργική αφαίρεση, αλλά απαιτείται τακτική παρακολούθηση για να διασφαλιστεί πως δεν θα επανεμφανιστούν», είπε σε δημοσιογράφους ο θεράπων ιατρός του Μπολσονάρου.

Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, ιδίως αφότου μαχαιρώθηκε στην κοιλιακή χώρα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του το 2018. Έκτοτε έχει υποβληθεί σε τουλάχιστον έξι χειρουργικές επεμβάσεις, με πιο πρόσφατη εκείνη του Απριλίου η οποία διήρκησε σχεδόν 12 ώρες.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας καταδίκασε την Πέμπτη τον Ζαΐχ Μπολσονάρου σε κάθειρξη 27 ετών και τριών μηνών για απόπειρα πραξικοπήματος μετά την ήττα του στις εκλογές του 2022 από τον σημερινό πρόεδρο της χώρας, τον Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης σκοπεύουν να εξαντλήσουν όλα τα ένδικα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους για να ανατρέψουν την απόφαση. Μέχρι τότε, ο 70χρονος Μπολσονάρου δεν θα οδηγηθεί στη φυλακή και θα παραμείνει σε κατ’ οίκον περιορισμό.

