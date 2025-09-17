Θεσσαλονίκη: Νεκρός 29χρονος σε σύγκρουση φορτηγού με μοτοσικλέτα- Συνελήφθησαν τέσσερα άτομα
Τη ζωή του έχασε 29χρονος οδηγός μοτοσικλέτας, η οποία συγκρούστηκε με φορτηγό με ρυμουλκούμενο που οδηγούσε 54χρονος, υπήκοος Βουλγαρίας. Το περιστατικό έγινε στις 9 το πρωί στη συμβολή των οδών Λαέρτου και Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής, την ώρα που άλλα τρία άτομα έδιναν οδηγίες στον 54χρονο για τους ελιγμούς του οχήματος.
Αρχικά ο 29χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο, όπου το μεσημέρι κατέληξε.
Συνελήφθησαν ο οδηγός και τα τρία άτομα που τον καθοδηγούσαν, δύο Έλληνες και ένας υπήκοος Αλβανίας. Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.
Διαβάστε επίσης:
Σχολικά είδη: Πού μπορεί να φτάσει το συνολικό κόστος – Οι αυξήσεις που «καίνε»
Πάτρα: Την απείλησαν και την ανάγκασαν να τους φιλήσει τα πόδια! Χειροπέδες σε τέσσερις ανήλικες για bullying σε 13χρονη
Λεωφόρος Συγγρού: Υπό έλεγχο η φωτιά σε κλειστό ξενοδοχείο – Επιχειρούν 14 πυροσβέστες