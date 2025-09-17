Champions League: Ολυμπιακός-Πάφος – LIVE η «ερυθρόλευκη» πρεμιέρα στη League Phase

Οι «ερυθρόλευκοι» αγωνίζονται και πάλι στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση

Ο Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα στη League Phase του Champions League, αντιμετωπίζοντας την έκπληξη των προκριματικών, την κυπριακή Πάφο, μπροστά στους οπαδούς του σε ένα κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης», με στόχο τους πρώτους του βαθμούς.

Μετά από τέσσερα χρόνια, οι «ερυθρόλευκοι» αγωνίζονται και πάλι στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, αυτή τη φορά υπό το νέο φορμάτ και με αυτόματη πρόκριση στη League Phase.

Η ενδεκάδα των ερυθρολεύκων:

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Πάφο! / Our line-up for today’s match against Pafos! 🔴⚪#OlympiacosFC #OLYPAF #UCL pic.twitter.com/Pkxmq3KBTD

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 17, 2025

Live η αναμέτρηση:

