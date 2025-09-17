Άκης Τσελέντης: «Ελάτε να δροσιστούμε» – Άνοιξε boutique παγωτατζίδικο στο Φισκάρδο

Με γνωρίζετε από το Γεωδυναμικό, θέλω ό,τι κάνω να είναι τέλειο, δηλώνει ο σεισμολόγος

Μετά τη σεισμολογία το έριξε στα… παγωτά.

Ο λόγος για τον σεισμολόγο Άκη Τσελέντη, που άφησε για λίγο πίσω του τα επιστημονικά δεδομένα και τα σεισμικά ρήγματα, για να ασχοληθεί με κάτι πιο… γλυκό: το παγωτό.

Στο ισόγειο ενός ανακαινισμένου αρχοντικού του 1840, στο γραφικό χωριό Φισκάρδο της Κεφαλονιάς – τόπο καταγωγής του – ο Άκης Τσελέντης δημιούργησε το δικό του boutique παγωτατζίδικο, σε συνεργασία με την εταιρεία Kayak. Με βαθιά αγάπη για τον τόπο του και έμφαση στη λεπτομέρεια, σχεδίασε έναν χώρο υψηλής αισθητικής, με στόχο να προσφέρει αυθεντική, ποιοτική γεύση στους επισκέπτες.

«Φτιάξαμε το καλύτερο μαγαζί παγωτών »

Γνωστός στο ευρύ κοινό για το επιστημονικό του έργο και τη θητεία του ως διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, ο κ. Τσελέντης αντιμετώπισε τη νέα του ενασχόληση με την ίδια αυστηρότητα και προσήλωση στην ποιότητα.

Όπως τονίζει: «Με γνωρίζετε από το Γεωδυναμικό, θέλω ό,τι κάνω να είναι τέλειο. Γι’ αυτό και φτιάξαμε το καλύτερο μαγαζί παγωτών με αγνά υλικά και όχι σκόνες και χημικά».

Η ποικιλία των γεύσεων καλύπτει κάθε προτίμηση: από τις κλασικές επιλογές βανίλια και σοκολάτα μέχρι πιο ιδιαίτερες δημιουργίες με φρούτα, βότανα και τοπικά προϊόντα, αλλά και εντυπωσιακές τούρτες παγωτού που ξεχωρίζουν.

Το εγχείρημα του Άκη Τσελέντη δεν πέρασε απαρατήρητο ούτε από την παγκόσμια κοινότητα ταξιδιωτών. Το κατάστημά του, που στεγάζεται στο ισόγειο του ξενοδοχείου Fiscardonna Luxury Suites, βραβεύτηκε από την πλατφόρμα Tripadvisor, λαμβάνοντας τη διάκριση «Travelers’ Choice». Αυτό σημαίνει ότι συγκαταλέγεται στο κορυφαίο 10% των επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με τα σχόλια, την επισκεψιμότητα και τις φωτογραφίες που ανεβάζουν οι χρήστες της πλατφόρμας.

