«Όλα κερασμένα από τον Μάκη που κέρδισε το Eurojackpot» – Τι έγινε το περασμένο Σάββατο σε τρία καταστήματα στην πλατεία Καρύτση και την πλατεία Μαβίλη (vid)

Αν βρίσκεστε σε κάποιο μαγαζί στο κέντρο της Αθήνας και, ενώ περιμένετε να παραγγείλετε, σταματήσει μπροστά σας μια λευκή λιμουζίνα και βγει από μέσα ο Μάκης, τότε ό,τι φάτε ή […]

Αν βρίσκεστε σε κάποιο μαγαζί στο κέντρο της Αθήνας και, ενώ περιμένετε να παραγγείλετε, σταματήσει μπροστά σας μια λευκή λιμουζίνα και βγει από μέσα ο Μάκης, τότε ό,τι φάτε ή πιείτε θα είναι κερασμένο από εκείνον. Αυτό ακριβώς συνέβη, το περασμένο Σάββατο, σε τρία καταστήματα εστίασης στην πλατεία Καρύτση και την πλατεία Μαβίλη.

Ο Μάκης, που κέρδισε το Eurojackpot, εμφανίστηκε ξαφνικά με μια λευκή λιμουζίνα, αφήνοντας άφωνους όλους τους θαμώνες, τους οποίους κέρασε φαγητό, ποτό και παγωτό.

Φήμες λένε, μάλιστα, ότι ο Μάκης της viral τηλεοπτικής διαφήμισης, που έχει και για άλλους, θα κυκλοφορήσει, το βράδυ της ερχόμενης Παρασκευής, σε Κουκάκι, Πετράλωνα και Κεραμεικό.

Δείτε τι έγινε το περασμένο Σάββατο με τον Μάκη:

18+ επίγειο | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα


ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ: topontiki.gr


VIDEOS

val m amo

Δείτε επίσης...

Ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων ευχαριστεί την Πυροσβεστική για την άμεση επέμβαση στη φωτιά στο Συρράκο

Με πολιτογράφηση από τον πρωθυπουργό τιμήθηκε ο ήρωας που βούτηξε στον Άραχθο για να σώσει τα δύο παιδιά

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ακόμα και σήμερα δηλώνουν παράνομα βοσκοτόπια (βίντεο)

Μίλτος Τεντόγλου: Εκτός τελικού στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα λόγω τραυματισμού στη γάμπα

Ο Δήμαρχος Ζίτσας, Μιχάλης Πλιάκος, στην «Πρωινή Ζώνη» του ACTION24 (βίντεο)

Άρτα: Συνελήφθη για πουλούσε υαλοκαθαριστήρες

Εμποροπανήγυρη Κόνιτσας – Ενισχυμένα δρομολόγια ΚΤΕΛ για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών

ΥΠΕΘΑ: Αιφνιδιαστική άσκησης ετοιμότητας

Σηκώνει το γάντι το Ισραήλ: Απειλεί με αντίποινα την ΕΕ αν επιβάλει κυρώσεις για τη Γάζα

Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη απαντά: Ο Εισαγγελέας αποφάσισε τον ακούσιο εγκλεισμό

Πέθανε από ανακοπή καρδιάς την ώρα του ρεπορτάζ – Θλίψη για τον καμεραμάν του ΑΝΤ1 Γιώργο Παυλάκη

Βουρλιώτης: Δικογραφία κατά της ΑΕΚ για την απόκτηση του Νίκολιτς από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας

Η Κέιτ Μίντλετον «έσπασε» το πρωτόκολλο με ένα φιλί στον βασιλιά Κάρολο (βίντεο)

«Άφησέ το αυτό που κάνεις» – Τα μηνύματα του Ρόμπινσον με τον συγκάτοικό του μετά τη δολοφονία Κερκ

The Voice: Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα – Πότε θα δείτε τις πρώτες blind auditions

Η Ελληνίδα τραγουδίστρια που θα εκπροσωπήσει τις ΗΠΑ στη «ρωσική Eurovision» του Πούτιν

Εύκολη νίκη για τον ΟΦΗ

Τεντόγλου: «Ο χειρότερος αγώνας της ζωής μου, ένιωθα κράμπες και δεν μπορούσα να κάνω τίποτα»

Πέρασε με Πιερό η ΑΕΚ από το «χωράφι» του «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης»

«Γλιτώσαμε από τον καρκίνο και παλεύουμε με τον πλειστηριασμό…»

ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙ.....ΕΣΕΙΣ;

ΕΠΙΠΛΑ ΑΦΟΙ ΤΑΣΣΟΥ
Νίκος Τριανταφύλλου
WebCenter - Smart Internet Solutions
Ποδήλατο Γιαννούλη
Facebook Chat Widget by WebCenter
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Save