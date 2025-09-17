Μίλτος Τεντόγλου: Η αντίδρασή του μετά το άλμα του Λεσκάι που τον άφησε 11ο στον τελικό – Το μήνυμα στήριξης από την ΕΟΕ

Η κάμερα έπιασε τον Μίλτο απογοητευμένο από την εξέλιξη

Ο Μίλτος Τεντόγλου αντιμετώπισε πρόβλημα στη γάμπα και δεν κατάφερε να δείξει τον πραγματικό εαυτό του, μένοντας εκτός 10άδας και μεταλλίων στον τελικό του άλματος εις μήκος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο.

Ο οριστικός αποκλεισμός του ήρθε όταν ο Λέστερ Λεσκάι, που μέχρι τότε μετρούσε δύο άκυρα άλματα, τον άφησε στην 11η θέση με επίδοση 7,97μ.

Η κάμερα έπιασε τον Μίλτο απογοητευμένο από την εξέλιξη, αν και χειροκρότησε τον Ισπανό συναθλητή του.

Το μήνυμα στήριξης της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή έστειλε μήνυμα στήριξης προς τον Μίλτο Τεντόγλου, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως στον αθλητισμό μπορεί να υπάρξουν δύσκολες στιγμές, όμως, εκείνος μας έχει χαρίσει αμέτρητες στιγμές χαράς και υπερηφάνειας.

Αναλυτικά το μήνυμα:

Ετσι είναι ο αθλητισμός, έχει υπέροχες στιγμές, αλλά έχει και δύσκολες στιγμές.

Ο Μίλτος Τεντόγλου είναι άνθρωπος και σε αυτό το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, δεν μπόρεσε να είναι ο γνώριμος Μίλτος.

Είναι, όμως, ο δύο φορές Χρυσός Ολυμπιονίκης, o Παγκόσμιος Πρωταθλητής και o Πρωταθλητής Ευρώπης.

Είναι και ο αθλητής που μας έχει προσφέρει αμέτρητες στιγμές χαράς και εθνικής υπερηφάνειας.

Ας μην τα ξεχνάμε όλα αυτά. Πάντα μαζί σου Μίλτο.

