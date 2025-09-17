Στο Κάστρο του Windsor Τραμπ και Μελάνια – Συνάντηση με τον βασιλιά Κάρολο, το βράδυ το επίσημο δείπνο (photos)

Το βράδυ, ο βασιλιάς Κάρολος θα παραθέσει επίσημο δείπνο προς τιμήν τους.

Έφτασε λίγο πριν από τις 14:30, ώρα Ελλάδος, στο Κάστρο του Ουίνδσορ ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, όπου έχει συνάντηση με τον βασιλιά Κάρολο της Βρετανίας.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η πριγκίπισσα Κέιτ της Ουαλίας, τον υποδέχτηκαν κατά την άφιξή του με ελικόπτερο μαζί με τη Μελάνια, όπως είχε προγραμματιστεί.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ξεκίνησε επίσημα σήμερα, Τετάρτη, τη δεύτερη επίσκεψή του στη χώρα μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας του.

Η Βρετανία επένδυσε στη βασιλική μεγαλοπρέπεια ελπίζοντας για επιτυχία σε κρίσιμες διπλωματικές συνομιλίες που θα πραγματοποιηθούν στη συνέχεια, στη σκιά του σκανδάλου Επσταϊν.

Ο βασιλιάς Κάρολος έστρωσε το κόκκινο χαλί στο Κάστρο του Ουίνδσορ, το παλαιότερο και μεγαλύτερο κατοικημένο κάστρο στον κόσμο, οικογενειακή κατοικία Βρετανών μοναρχών εδώ και σχεδόν 1.000 χρόνια.

Πομπή με άμαξα, χαιρετισμοί με κανόνια, στρατιωτική πτήση και πλούσιο γεύμα… Αυτά, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει η βασιλική υποδοχή του Τραμπ και της συζύγου του, Μελάνια.

Η Βρετανία προετοίμασε τη μεγαλύτερη στρατιωτική τελετή υποδοχής για επίσκεψη ξένου ηγέτη που έχει καταγραφεί ποτέ στην ιστορία της.

Το βράδυ το επίσημο δείπνο

Το απόγευμα της Τετάρτης το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ θα καταθέσει στεφάνι στον τάφο της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ που βρίσκεται στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου εντός του κάστρου του Ουίνδσορ.

Το βράδυ, ο βασιλιάς Κάρολος θα παραθέσει επίσημο δείπνο προς τιμήν τους.

Την Πέμπτη, ο Πρόεδρος Τραμπ θα μεταβεί στο Τσέκερς, την εξοχική κατοικία του Βρετανού πρωθυπουργού. Εκεί θα έχει διμερείς συνομιλίες με τον βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ. Οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν θέματα που αφορούν και τα δύο κράτη, όπως το εμπόριο, η άμυνα και η ασφάλεια, αλλά και διεθνή ζητήματα, όπως η κατάσταση στην Ουκρανία και την Μέση Ανατολή.

Εν μέσω σοβαρών διεθνών κρίσεων, η επίσκεψη Τραμπ στην Βρετανία χαρακτηρίζεται εξαιρετικά σημαντική από πολλούς αναλυτές. Άλλωστε Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ θα υπογράψουν συμφωνία με στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης της πυρηνικής ενέργειας, η οποία από τη μια αναμένεται να δημιουργήσει ενεργειακή ασφάλεια και από την άλλη χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.

Στο περιθώριο των συνομιλιών οι δύο ηγέτες θα δουν αρχεία του Ουίνστον Τσώρτσιλ, ενώ αργότερα θα συμμετάσχουν σε επιχειρηματική εκδήλωση με τον Υπουργό Οικονομικών, πριν παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου.

Παράλληλα, η Μελάνια Τραμπ θα συμμετάσχει σε ξεχωριστό πρόγραμμα με τη βασίλισσα Καμίλα και την πριγκίπισσα της Ουαλίας. Σε αυτήν συμπεριλαμβάνεται επίσκεψη στη βασιλική Βιβλιοθήκη και στους κήπους Φρόγκμορ. Η επίσκεψη του προεδρικού ζεύγους των ΗΠΑ θα ολοκληρωθεί το απόγευμα της Πέμπτης.

Αξίζει να σημειωθεί πως είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου που ηγέτης χώρας έχει λάβει δύο φορές επίσημη πρόσκληση από το παλάτι, κάτι που και ο Ντόναλντ Ντραμπ έχει χαρακτηρίσει «τεράστια τιμή». Ο αμερικανός πρόεδρος είχε επισκεφτεί το Ηνωμένο Βασίλειο το 2019, κατά την πρώτη του θητεία, τότε προσκεκλημένος της βασίλισσας Ελισάβετ.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ: topontiki.gr


