Ο Τιμοτέ Σαλαμέ στην ελίτ των ακριβοπληρωμένων πρωταγωνιστών του Χόλιγουντ

Σύμφωνα με τους New York Times, θα λάβει το ποσό των 25 εκατομμυρίων δολαρίων για τον ρόλο του στην επερχόμενη ταινία δράσης, «High Side»

Φαίνεται ότι η αξία του Τιμοτέ Σαλαμέ (Timothée Chalamet) έχει εκτοξευτεί μετά τα εμβληματικά «Dune», «Wonka» και την πιο πρόσφατη, βραβευμένη ερμηνεία του στο «A Complete Unknown».

Σύμφωνα με τους New York Times (μέσω του World of Reel), ο νεαρός σταρ θα λάβει το ποσό των 25 εκατομμυρίων δολαρίων, για τον ρόλο του στην επερχόμενη ταινία δράσης, «High Side».

Με αυτή τη συμφωνία, ο Σαλαμέ στα 29 του χρόνια γίνεται ο νεότερος ηθοποιός που καταφέρνει να «κλειδώσει» μια τόσο υψηλή αμοιβή ανάμεσα σε κορυφαίους πρωταγωνιστές του Χόλιγουντ, όπως οι Ντουέιν Τζόνσον (Dwayne Johnson), Ντένζελ Ουάσινγκτον (Denzel Washington), Ράιαν Ρέινολντς (Ryan Reynolds), Μπραντ Πιτ (Βrad Pitt), Τομ Κρουζ (Tom Cruise), ‘Ανταμ Σάντλερ (Adam Sandler) και Γουίλ Σμιθ (Will Smith).

Η επερχόμενη περιπέτεια δράσης φέρνει ξανά κοντά τον Σαλαμέ με τον καταξιωμένο σκηνοθέτη Τζέιμς Μάνγκολντ (James Mangold) μετά την επιτυχία της βιογραφικής ταινίας του Μπομπ Ντίλαν (Bob Dylan), «A Complete Unknown», η οποία απέσπασε οκτώ υποψηφιότητες για Όσκαρ. Η Paramount, στην πρώτη της κίνηση υπό τη νέα διοίκηση, έκανε τα πάντα για να αποκτήσει το πρότζεκτ, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει τα γυρίσματα την επόμενη χρονιά.

Το «High Side» επικεντρώνεται στον Billy, έναν πρώην οδηγό του MotoGP «που προσπαθεί να διαχειριστεί το ψυχολογικό του τραύμα εξαιτίας ενός ατυχήματος που έβαλε τέλος την καριέρα του, καθώς και το πολυτάραχο οικογενειακό του περιβάλλον. Ζώντας μια ήσυχη ζωή φροντίζοντας τον εθισμένο από ουσίες πατέρα του και διατηρώντας την οικογενειακή επιχείρηση, ο Billy, παρασύρεται ξανά στον κίνδυνο από τον αποξενωμένο αδελφό του, τον Cole. Μετά τον θάνατο του πατέρα τους, ο Cole τον πείθει να τον βοηθήσει σε μια σειρά από ληστείες τραπεζών χρησιμοποιώντας superbikes».

Ο ηθοποιός αυτή τη στιγμή είναι στα γυρίσματα του «Dune: Part III» σε σκηνοθεσία Ντενί Βιλνέβ (Denis Villeneuve), ενώ ανήμερα των Χριστουγέννων θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες η πιο ακριβή παραγωγή της A24, το «Marty Supreme» του Τζος Σαφντί (Josh Safdie).

