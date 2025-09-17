Ανησυχία για τις αυξημένες ροές από Λιβύη – Η ενημέρωση Πλεύρη στο ΚΥΣΕΑ και η «καυτή πατάτα» που κρατά ο Γεραπετρίτης

Το ζήτημα της... συνεργασίας με τη Λιβύη

Το μεταναστευτικό και τις αυξημένες, όπως είπε, ροές στην Κρήτη τις τελευταίες ημέρες, έθεσε στο ΚΥΣΕΑ ο Θάνος Πλεύρης.

Κατά την εισήγησή του ανέφερε ότι το φαινόμενο παρακολουθείται, λέγοντας ωστόσο παράλληλα ότι ο Αύγουστος που πέρασε ήταν ο καλύτερος Αύγουστος των τελευταίων ετών.

Αίσθηση προκαλούν οι πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες, ο Θάνος Πλεύρης ανέφερε ότι όλο το προηγούμενο διάστημα υπήρχε συνεργασία με την πλευρά της Λιβύης το τελευταίο όμως τριήμερο που αυξήθηκαν οι ροές αυτή η συνεργασία δεν υπάρχει και η ελληνική πλευρά περιμένει να δει αν αυτό είναι κάτι συγκυριακό ή έχει σχέση με τα συμβαίνοντά στην ανατολική Λιβύη.

Σε περίπτωση που η μη συνεργασία δεν είναι ένα συγκυριακό φαινόμενο η ελληνική πλευρά θα εξεταστεί εκ νέου το θέμα της αναστολής ασύλου αλλά θα προχωρήσει και σε πιο ενεργητική προστασία στη φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων. Επίσης επισημάνθηκε ότι οι μετανάστες που έρχονται τις τελευταίες μέρες κατάγονται κυρίως από το Σουδάν.

Ως προς τις δομές της Κρήτης τώρα αυτές θα έχουν αποφορτιστεί ως το τέλος της εβδομάδας με μεταφορές μεταναστών στις κλειστές δομές Σερρών και της Μαλακάσας.

Και όλα αυτά την ώρα που ο Έλληνας ΥΠΕΞ, Γιώργος Γεραπετρίτης καλείται να πείσει ότι η Αθήνα βρίσκεται ακόμα «στο παιχνίδι» με τη Λιβύη.

Μετά τη συνάντησή του με τον γιο του Χαλίφα Χαφτάρ (του, ας πούμε, εκπροσώπου της κυβέρνησης της Βεγγάζης) σήμερα είχε προγραμματιστεί συνάντηση Γεραπετρίτη με τον εκτελώντα χρέη υπουργού Εξωτερικών της κυβέρνησης εθνικής ενότητας της Λιβύης, Ταχέρ Σαλέμ αλ Μπαούρ.

«Φόντο» των εξελίξεων αυτών, τόσο η αύξηση των μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη, όσο και οι χθεσινές δηλώσεις Ερντογάν με… διακριτική πίεση στη Βεγγάζη να προχωρήσει στην κύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού συμφώνου για τις θαλάσσιες ζώνες, επιβεβαιώνοντας ότι η πλευρά Χαφτάρ βρίσκεται σε ανοιχτή επικοινωνία με την Άγκυρα.

Και ακόμη πιο «έντονο φόντο, η… καυτή πατάτα στα χέρια του Γιώργου Γεραπετρίτη…

Διαβάστε επίσης:

Εγκρίθηκε η 4η φρεγάτα από το ΚΥΣΕΑ

Μαρινάκης για Τουρκία: Διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση

Σταμάτης Κραουνάκης: «Ο Τσίπρας δεν θέλει να κάνει κόμμα, θέλει να γίνει πρωθυπουργός, η Καρυστιανού δεν θα πολιτευτεί» (video)


ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ: topontiki.gr


VIDEOS

val m amo

Δείτε επίσης...

ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα διασφαλίζει τα κυριαρχικά της δικαιώματα

Ιωάννινα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον 19ο Γύρο Λίμνης

Κινητοποίηση στο Μέτσοβο: Συλλογή υπογραφών ενάντια στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών

ΑΣΕΠ: 450 θέσεις σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους

Γενέθλια σήμερα για το Δήμαρχο Θωμά Μπέγκα

«Ρωμαίος και Ιουλιέτα» από τη θεατρική ομάδα Λυκείου του Θεάτρου Κύκλου

Διήμερο διαδραστικό φεστιβάλ Γυναικείας Έκφρασης & Συμμετοχής από τη ΧΕΝ Ιωαννίνων

Από τον αγώνα διαδοχής στις «μεταγραφές» ή στον «πάγο»: Οι “κωλοτούμπες” των υποψηφίων για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ

Παραχώρηση χώρου στην Παμβώτιδα για υδατοδρόμιο – Τι αναφέρει η Μαρία Κεφάλα

Γ.Γ. Στεγαστικής Πολιτικής: Έως 10.000 κοινωνικές κατοικίες θα δημιουργηθούν – Το 2027 τα πρώτα σπίτια (βίντεο)

Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στο Ουίνδσορ: Βασιλική υποδοχή στο παλάτι

Γκόγκα Λεντιάν: Ο «ήρωας του Άραχθου» έλαβε τιμητικά την ελληνική ιθαγένεια

Κατερίνα Καινούργιου: Η τηλεοπτική δήλωση που μετανιώνει – «Είπα να ανοίξει η γη να με καταπιεί»

Αλλαγή ώρας στα παιχνίδια ΟΦΗ-Άρης και ΑΕΛ-Βόλος της 6ης στροφής

Σοκ με Έβανς στον Ολυμπιακό

Επεισόδιο βίας μεταξύ ανηλίκων στο Παγκράτι – Χτύπησαν 15χρονο και τον εγκατέλειψαν αιμόφυρτο

Ολυμπιακός: Τραυματίστηκε στο γόνατο ο Κίναν Έβανς – Χάνει την πρεμιέρα της Euroleague

Live – Η μεγάλη μάχη του Μίλτου Τεντόγλου στον τελικό του μήκους

Κέιτ Μίντλετον: Λαμπερή με κόκκινο φόρεμα – Η καρφίτσα της πριγκίπισσας Νταϊάνα που επέλεξε

Κομισιόν: Προτείνει κυρώσεις κατά του Ισραήλ λόγω του πολέμου στη Γάζα και αναστολή εμπορικών συμφωνιών

ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙ.....ΕΣΕΙΣ;

Σ' αναμμένα Κάρβουνα
Ασφάλειες Γεωργιάδης - HG Brokers SA
Κοσμάς Ανθόπουλος - Ειρήνη Νικολάτου - Δικηγορικο Γραφειο
George Coiffure
Facebook Chat Widget by WebCenter
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Save