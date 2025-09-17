Ανησυχία για τις αυξημένες ροές από Λιβύη – Η ενημέρωση Πλεύρη στο ΚΥΣΕΑ και η «καυτή πατάτα» που κρατά ο Γεραπετρίτης

Το ζήτημα της... συνεργασίας με τη Λιβύη

Το μεταναστευτικό και τις αυξημένες, όπως είπε, ροές στην Κρήτη τις τελευταίες ημέρες, έθεσε στο ΚΥΣΕΑ ο Θάνος Πλεύρης.

Κατά την εισήγησή του ανέφερε ότι το φαινόμενο παρακολουθείται, λέγοντας ωστόσο παράλληλα ότι ο Αύγουστος που πέρασε ήταν ο καλύτερος Αύγουστος των τελευταίων ετών.

Αίσθηση προκαλούν οι πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες, ο Θάνος Πλεύρης ανέφερε ότι όλο το προηγούμενο διάστημα υπήρχε συνεργασία με την πλευρά της Λιβύης το τελευταίο όμως τριήμερο που αυξήθηκαν οι ροές αυτή η συνεργασία δεν υπάρχει και η ελληνική πλευρά περιμένει να δει αν αυτό είναι κάτι συγκυριακό ή έχει σχέση με τα συμβαίνοντά στην ανατολική Λιβύη.

Σε περίπτωση που η μη συνεργασία δεν είναι ένα συγκυριακό φαινόμενο η ελληνική πλευρά θα εξεταστεί εκ νέου το θέμα της αναστολής ασύλου αλλά θα προχωρήσει και σε πιο ενεργητική προστασία στη φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων. Επίσης επισημάνθηκε ότι οι μετανάστες που έρχονται τις τελευταίες μέρες κατάγονται κυρίως από το Σουδάν.

Ως προς τις δομές της Κρήτης τώρα αυτές θα έχουν αποφορτιστεί ως το τέλος της εβδομάδας με μεταφορές μεταναστών στις κλειστές δομές Σερρών και της Μαλακάσας.

Και όλα αυτά την ώρα που ο Έλληνας ΥΠΕΞ, Γιώργος Γεραπετρίτης καλείται να πείσει ότι η Αθήνα βρίσκεται ακόμα «στο παιχνίδι» με τη Λιβύη.

Μετά τη συνάντησή του με τον γιο του Χαλίφα Χαφτάρ (του, ας πούμε, εκπροσώπου της κυβέρνησης της Βεγγάζης) σήμερα είχε προγραμματιστεί συνάντηση Γεραπετρίτη με τον εκτελώντα χρέη υπουργού Εξωτερικών της κυβέρνησης εθνικής ενότητας της Λιβύης, Ταχέρ Σαλέμ αλ Μπαούρ.

«Φόντο» των εξελίξεων αυτών, τόσο η αύξηση των μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη, όσο και οι χθεσινές δηλώσεις Ερντογάν με… διακριτική πίεση στη Βεγγάζη να προχωρήσει στην κύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού συμφώνου για τις θαλάσσιες ζώνες, επιβεβαιώνοντας ότι η πλευρά Χαφτάρ βρίσκεται σε ανοιχτή επικοινωνία με την Άγκυρα.

Και ακόμη πιο «έντονο φόντο, η… καυτή πατάτα στα χέρια του Γιώργου Γεραπετρίτη…

