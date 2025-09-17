Μαράια Αντετοκούνμπο: Προχωρά σε επίσημη καταγγελία για τις απειλές θανάτου στα social media

Η αστυνομία επικοινώνησε με την οικογένεια Αντετοκούνμπο

Αποφασισμένη να προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία φέρεται η σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Μαράια, μετά τις απειλές θανάτου που δέχθηκε στα social media.

Σύμφωνα με τον Alpha, η Αστυνομία επικοινώνησε με την οικογένεια Αντετοκούνμπο και τους ενημέρωσε ότι μπορούν καταγγείλουν επίσημα το περιστατικό, προσκομίζοντας τα σχετικά στοιχεία, στις Αρχές, όπως το απειλητικό μήνυμα και το όνομα του λογαριασμού από τον οποίο προήλθε.

Όπως ενημέρωσε τις αστυνομικές αρχές η οικογένεια, θα εμφανίσει τα απαραίτητα στοιχεία σε αστυνομικό τμήμα τις επόμενες ημέρες.

Υπενθυμίζεται ότι Τούρκος οπαδός, μετά το EuroBasket 2025, της έγραψε απειλώντας την: «Θα σκοτώσουμε όλη σου την οικογένεια. Θα φοβάσαι όπου κι αν πας».

Η Μαράια ανέβασε το περιστατικό σε instastory της, απαντώντας στις απειλές και ζητώντας από όλους να καταδικάσουν τέτοιες πρακτικές.

Διαβάστε επίσης:

Πατέρας Καρολάιν Κράουτς: «Είναι πάρα πολύ σκληρό να πεις σε ένα παιδί ότι ο πατέρας του έκανε κάτι τέτοιο στη μητέρα του»

Γλυφάδα: Προσέλαβε μέσω Facebook οικιακή βοηθό κι εκείνη τον νάρκωσε και τον «ξάφρισε»

Ευρήματα-σοκ από τις κάμερες σε τούνελ: Οι 7 στους 10 οδηγούς τρέχουν πάνω από το όριο