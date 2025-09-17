Μαράια Αντετοκούνμπο: Προχωρά σε επίσημη καταγγελία για τις απειλές θανάτου στα social media

Η αστυνομία επικοινώνησε με την οικογένεια Αντετοκούνμπο

Αποφασισμένη να προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία φέρεται η σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Μαράια, μετά τις απειλές θανάτου που δέχθηκε στα social media.

Σύμφωνα με τον Alpha, η Αστυνομία επικοινώνησε με την οικογένεια Αντετοκούνμπο και τους ενημέρωσε ότι μπορούν καταγγείλουν επίσημα το περιστατικό, προσκομίζοντας τα σχετικά στοιχεία, στις Αρχές, όπως το απειλητικό μήνυμα και το όνομα του λογαριασμού από τον οποίο προήλθε.

Όπως ενημέρωσε τις αστυνομικές αρχές η οικογένεια, θα εμφανίσει τα απαραίτητα στοιχεία σε αστυνομικό τμήμα τις επόμενες ημέρες.

Υπενθυμίζεται ότι Τούρκος οπαδός, μετά το EuroBasket 2025, της έγραψε απειλώντας την: «Θα σκοτώσουμε όλη σου την οικογένεια. Θα φοβάσαι όπου κι αν πας».

Η Μαράια ανέβασε το περιστατικό σε instastory της, απαντώντας στις απειλές και ζητώντας από όλους να καταδικάσουν τέτοιες πρακτικές.

Διαβάστε επίσης:

Πατέρας Καρολάιν Κράουτς: «Είναι πάρα πολύ σκληρό να πεις σε ένα παιδί ότι ο πατέρας του έκανε κάτι τέτοιο στη μητέρα του»

Γλυφάδα: Προσέλαβε μέσω Facebook οικιακή βοηθό κι εκείνη τον νάρκωσε και τον «ξάφρισε»

Ευρήματα-σοκ από τις κάμερες σε τούνελ: Οι 7 στους 10 οδηγούς τρέχουν πάνω από το όριο


ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ: topontiki.gr


VIDEOS

val m amo

Δείτε επίσης...

Γ.Γ. Στεγαστικής Πολιτικής: Έως 10.000 κοινωνικές κατοικίες θα δημιουργηθούν – Το 2027 τα πρώτα σπίτια (βίντεο)

Transboundary River Forum: Με όραμα τη συνεργασία Ελλάδας και Αλβανίας για τη βιώσιμη διαχείριση των ποταμών  

Ήπειρος: Συνελήφθησαν 9 άτομα για ναρκωτικά

Ιωάννινα: Ανήλικος έστειλε στο νοσοκομείο με κάταγμα γνάθου άλλον ανήλικο – Συνελήφθη και ο πατέρας

«Αρτινών Συνεργασία»: Η Δημοτική Αρχή Σιαφάκα κλείνει κάθε χρόνο παιδικούς σταθμούς

Από Μαρινάκη μέχρι Λοβέρδο: Ποιοι μπαίνουν στη μάχη του σταυρού στη ΝΔ, ποιες οι «καυτές» περιφέρειες (βίντεο)

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος προειδοποιεί για την άνοδο του εθνικισμού και καλεί σε διάλογο (βίντεο)

Προσχώρη Λοβέρδου στη ΝΔ: Το καυστικό σχόλιο του ΠΑΣΟΚ

Η ευλογιά των προβάτων βγάζει στους δρόμους τους κτηνοτρόφους (βίντεο)

Ηλεία: Στη ΜΕΘ του Ρίου 50χρονος με ιό του Δυτικού Νείλου

Νετανιάχου – Τραμπ: Συνάντηση στον Λευκό Οίκο στις 29 Σεπτεμβρίου

«Φεστιβάλ Μεσόγεια 2025»: Μια γιορτή του αθλητισμού για μικρούς και μεγάλους

Μενίδι: Διακοπή της δίκης του οικοδόμου που κατηγορείται για τη δολοφονία της πρώην συντρόφου του

Φωτιά στο Καματερό: Επιχειρούν ισχυρές εναέριες και επίγειες δυνάμεις

Επείγουσα έκκληση για αίμα από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα: «Οι παραιτήσεις μελών του Δ.Σ. σχετίζονται με προσωπικούς λόγους»

Νέα NAVTEX από την Τουρκία – Κάνει αναφορά για «αποστρατικοποιημένα νησιά»

Συναγερμός στο Air Force One του Τραμπ: Αεροσκάφος πλησίασε επικίνδυνα – «Στρίψτε αμέσως»

ΥΠΕΞ: Παρακολουθούμε στενά την πορεία του «Piri Reis», δεν έχει υπάρξει κίνηση

Ο πρόεδρος της Μπεσίκτας αποκάλυψε το deal με την ΑΕΚ για τον Ζοάο Μάριο

ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙ.....ΕΣΕΙΣ;

Τάτσης Άγγελος - Τζίμα Αριστέα - Οδοντοτεχνικό Εργαστήριο
Ποδήλατο Γιαννούλη
Σ' αναμμένα Κάρβουνα
Νίκος Τριανταφύλλου
Facebook Chat Widget by WebCenter
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Save