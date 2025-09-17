«Πόσοι “Χίτλερ” σε έναν πλανήτη, ποιον θα πρωτοσκοτώσουμε να ησυχάσουμε;» – Οι δηλώσεις της Τουμασάτου που εξόργισαν την Ελεονώρα Μελέτη (Video)

«Ειπώνεται αυτό σήμερα, μετά από την κοινωνική πόλωση που έχει προκαλέσει η δολοφονία ενός πολιτικού προσώπου;» σχολίασε η ευρωβουλευτής της ΝΔ

Έντονη αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει στα social media τις τελευταίες ώρες ανάμεσα στην Ελεονώρα Μελέτη και τη Μαριάννα Τουμασάτου με αφορμή πρόσφατες δηλώσεις της ηθοποιού κατά τις οποίες -μεταξύ άλλων- επικρίνει την κυβέρνηση για τους χειρισμούς της.

«Βλέπεις τα σκελετωμένα παιδιά και λες: επιτρέπεται μεγάλοι άνθρωποι να δέχονται ότι είναι μέσο επιβολής η πείνα; Δεν το χωράει ο εγκέφαλός μου. Δεν μπορώ να δεχτώ την ελληνική κυβέρνηση που δέχεται αυτά που δέχεται, δεν μπορώ να δεχτώ τον Τραμπ. Σκοτώνονται εκεί κάτω, έχουν την Εθνοφρουρά και λες: “Πόσοι Χίτλερ μαζεμένοι σε έναν πλανήτη;” Πάτε λίγο στη σειρά, να δούμε ποιον θα πρωτοσκοτώσουμε να ησυχάσουμε. Ακόμα και τα εμβόλια έβγαλαν τον χειρότερο εαυτό του καθενός. Χτυπάνε το νευρικό σύστημα, νομίζω και αυτά κάνουν ζημιά. Έχω θυμό πολύ» ανέφερε, μεταξύ άλλων, προκαλώντας την άμεση αντίδραση της Ελεονώρας Μελέτη.

Η αντίδραση της Ελεονώρας Μελέτη και η απάντηση της Μαριάννας Τουμασάτου

«Η δικαιοσύνη που θέλει και οραματίζεται η κα Τουμασάτου, θα έρθει με το να βάλει στη σειρά αυτούς που δεν της αρέσουν για να δει ποιον θα πρωτοσκοτώσει; Και ειπώνεται αυτό σήμερα, μετά από την κοινωνική πόλωση που έχει προκαλέσει η δολοφονία πολιτικού προσώπου; Το μήνυμα σε όλο αυτό; Και όλα αυτά στο προφίλ ενός κολλεγίου ανθρωπιστικών σπουδών;» σχολίασε με ανάρτησή της η ευρωβουλευτής της ΝΔ για να λάβει την εξής απάντηση της ηθοποιού:

«Ελεονώρα, πότε ξεκινήσαμε τους πληθυντικούς; Α) Τα λόγια ειπώθηκαν πριν την απαράδεκτη δολοφονία και Β) θα ήμουν σίγουρη ότι μπορείς να ξεχωρίσεις τον τρόπο που εκφράζεται κάποιος. Καλή συνέχεια! Θα παραμείνω να κρίνω αυτή την κυβέρνηση όσο συνεχίζει να αποδέχεται με τις πράξεις της το Ισραήλ, όσο θα κλείνει υποθέσεις όπως τα Τέμπη με συνοπτικές διαδικασίες, όσο ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα προσφέρει Φεράρι… και η λίστα είναι μακριά! Σε φιλώ!».

